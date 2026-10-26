Asya Futbol Konfederasyonu'ndan kritik adım: Asya Kupası'nın kaderi belli oluyor

Asya Futbol Konfederasyonu ve yerel organizasyon komitesi, 2027 Suudi Arabistan Asya Kupası'nın maç takvimini ve ev sahipliği yapacak stadyumları açıkladı. Turnuvanın 19. edisyonu, 7 Ocak'ta başkent Riyad'da Suudi Arabistan ile Filistin arasında oynanacak karşılaşmayla start alacak.

Açılış maçı, saat 20.00'de yaklaşık 72 bin seyirci kapasiteli Kral Fahd Spor Şehri Stadı'nda oynanacak. Tarihinde ilk kez Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacağı turnuvada, 24 milli takım kıta şampiyonluğu için mücadele edecek.

Açıklanan takvime göre grup aşaması müsabakaları 20 Ocak'ta tamamlanacak, son 16 turu maçları ise aynı ayın 22'sinde başlayacak. Çeyrek final karşılaşmaları 28 ve 29 Ocak'ta, yarı final maçları 1 ve 2 Şubat'ta oynanacak. Turnuvaya perde, 5 Şubat'ta saat 20.00'de aynı statta oynanacak final maçıyla inecek.

Turnuvada toplam 51 maç, 3 Suudi şehrine dağılmış 8 statta oynanacak. Statların 5'i Riyad'da, 2'si Cidde'de ve 1'i Hubar'da yer alıyor.

Turnuvada 6 grup bulunuyor. Her gruptan birinci ve ikinci sıradaki takımların yanı sıra, üçüncü sırayı elde eden en iyi 4 takım son 16 turuna yükselecek.

Grupların dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

- A Grubu: Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman, Filistin.

- B Grubu: Özbekistan, Bahreyn, Kuzey Kore, Ürdün.

- C Grubu: İran, Suriye, Kırgızistan, Çin.

- D Grubu: Avustralya, Tacikistan, Irak, Singapur.

- E Grubu: Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam, Yemen.

- F Grubu: Japonya, Katar, Tayland, Endonezya.

Maç saatlerinin belirlenmesinde, televizyon yayını gereksinimleri ve ticari yönlerle uyumlu bir karşılaşma dağılımı gözetildi. Buna ek olarak, taraftar katılımını artırmayı ve taraftar deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan yerel düzenlemeler de dikkate alındı.

Takvimin açıklanması, bölgesel gelişmeler nedeniyle turnuvanın 2028 yılına ertelenip ertelenmeyeceğine dair gündeme gelen soru işaretlerinin gölgesinde geldi.

Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı Şeyh Selman bin İbrahim Al Halife, konfederasyonun gelişmeleri takip ettiğini, nihai kararın kasım ayı sonuna kadar bekleyebileceğini ve koşulların gerektirmesi halinde erteleme seçeneğinin masada kaldığını vurgulamıştı.

Buna karşılık Suudi yerel organizasyon komitesi, bu ayın 15 Ekim'inde, Asya Konfederasyonu ve ilgili kurumlarla koordineli şekilde, açıklanan takvime uygun olarak hazırlıkların sürdüğünü teyit ederek kıta turnuvasına ev sahipliği yapma hazırlıklarında ilerlemeyi sürdüreceğini vurguladı.

Maç takvimine buradan ulaşabilirsiniz