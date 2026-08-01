Asya Futbol Konfederasyonu Infantino'yu eleştirdi: Oyunun geleceği sürprizlerle inşa edilmez

Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı Şeyh Selman bin İbrahim Al Halife, Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA'nın, uluslararası federasyonun turnuvalarına ait ticari haklarda özel sektör yatırımcılarının yer almasına imkân tanıyacak yeni bir ticari yapı kurmayı amaçlayan FIFA Forward Enterprise projesini geri çekme kararını memnuniyetle karşıladı.

Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı, cumartesi günü yayımladığı resmî açıklamada, bu adımın dünya futbolunun geleceğini ilgilendiren konularda istişareye dayalı bir yaklaşımın benimsenmesinin önemini yeniden vurgulamak için bir fırsat teşkil ettiğini belirtti ve FIFA'dan gelecekte benzer girişimlerin kıta konfederasyonlarına, FIFA Konseyi'ne, üye ulusal federasyonlara ve ilgili tüm taraflara zamanında ve en üst düzeyde şeffaflıkla sunulmasını talep etti.

Şeyh Selman şunları söyledi: "Dünya futbolunun geleceği her zaman sağlıklı istişare, ortak diyalog ve oyunumuzda kabul edilmiş yönetişim yapılarına saygı yoluyla çizilmelidir."

Ayrıca Asya Futbol Konfederasyonu'nun, futbol ailesinin birliğini güçlendirecek, oyunun küresel düzeyde gelişimine katkı sağlayacak ve tüm taraflara somut faydalar getirecek her türlü girişimi desteklemeye hazır olduğunu ekledi.

Asya Futbol Konfederasyonu daha önce, FIFA'nın proje fikrini kıta konfederasyonlarıyla istişare etmeden başlatma adımına karşı öfkesini dile getirmişti.

Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı ayrıca üye ulusal federasyonlara teşekkür ederek, geçtiğimiz dönemde ortaya koydukları birlik ve dayanışmayı övdü.

Şunları söyledi: "Tüm üye ulusal federasyonlarımızın tek bir saf halinde durmasından ve dünya futbolunun yönetişiminin geleceğiyle ilgili son derece önemli bir konuda kendileri adına cevap arama görevini Asya Futbol Konfederasyonu'na emanet etmesinden gurur duyuyorum. Sabırları, dayanışmaları ve birlikleri için kendilerine teşekkür ediyor, Asya Futbol Konfederasyonu'nun her zaman onların en iyi çıkarları doğrultusunda çalışacağını vurguluyorum."

Uluslararası Futbol Federasyonu Başkanı Gianni Infantino, son günlerde bir dizi kıta konfederasyonu ve futbol yetkilisinden gelen ret dalgasının tırmanmasının ardından, cumartesi sabahın erken saatlerinde FIFA Forward Enterprise projesinin geri çekildiğini açıklamıştı.

Infantino resmî açıklamasında, projenin "FIFA'ya üye ulusal federasyonların güçlendirilmesine devam edilmesi ve dünyanın dört bir yanında, özellikle en çok ihtiyaç duyan ülkelerde futbolun desteklenmesi için bir zemin sağlamayı" amaçladığını belirtti.

FIFA Başkanı, projenin hayata geçirilmesinin en başından itibaren üye ulusal federasyonların çoğunluğunun desteğinin alınması şartına bağlı olduğunu ve ulusal federasyonlar, FIFA Konseyi, kıta konfederasyonları ile diğer paydaşlarla bir istişare sürecine tabi tutulacağını vurguladı.

Proje, FIFA'nın ticari faaliyetleri yönetecek ve turnuvaları düzenleyecek, aynı zamanda bir hissesinin özel sektör yatırımcılarına satılmasına olanak tanıyan yeni bir şirket kurmayı önermesinin ardından geçtiğimiz günlerde giderek artan bir muhalefetle karşılaştı.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA, öneriyi kesin bir dille reddettiğini açıkladı ve projede ilerlenmesi hâlinde tüm FIFA turnuvalarını boykot edeceği tehdidinde bulundu. Ardından Asya Futbol Konfederasyonu ile Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu CONCACAF de muhaliflere katıldı.

Krizde ayrıca FIFA Başkanı'nın önde gelen danışmanı Amerikalı Carlos Cordeiro projeyi protesto ederek istifa etti. Bunun yanı sıra uluslararası federasyonun operasyonlardan sorumlu icra direktörü Fransız Kevin Lamour'dan da açık eleştiriler geldi. Ardından Infantino, öneriyi geri çektiğini resmen açıklayarak uluslararası federasyon tarihinin en tartışmalı projelerinden birine son verdi.