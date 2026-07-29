Uluslararası Futbol Federasyonu'nun (FIFA) oyunun ve başta Dünya Kupası olmak üzere büyük turnuvalarının ticari ve yatırım haklarının yönetiminin geleceğine ilişkin ortaya attığı yeni bir öneri, oyunun mali tablosunu yeniden çizebilecek herhangi bir projeye girişilmeden önce daha fazla şeffaflık ve istişare çağrılarının yükselmesiyle birlikte küresel bir tartışma dalgası başlattı.

Resmi bir tepki olarak, Asya Futbol Konfederasyonu öneriye ilişkin net bir tavır ortaya koyarak, önerinin sunuluş biçimini ve ele alınış mekanizmasını eleştirdi.

Asya Futbol Konfederasyonu, resmi bir açıklamada, FIFA'nın ticari faaliyetlerini ve etkinliklerini birleştirmeyi görev edinecek olan "FIFA Forward Enterprise" şirketinin kurulmasına yönelik önerinin duyurulmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Asya Futbol Konfederasyonu, projenin oyunun ticari ve mali geleceği üzerinde doğurabileceği etkilere rağmen, konuyla ilgili önceden kendisine danışılmadığını vurguladı.

Konfederasyon, bugün çarşamba günü yaptığı açıklamada, bu önerinin kıta konfederasyonlarına onaylı kurumsal kanallar aracılığıyla inceleme ve tartışma fırsatı tanınmadan önce kamuoyuna sunulmasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

Konfederasyon, küresel etkiye sahip girişimlerin iyi yönetişim, şeffaflık ve amaca yönelik istişare ilkelerine dayanması gerektiğini açıklarken, futbolun ticari ve mali geleceğini yeniden şekillendirebilecek herhangi bir kararın, karar alma organlarına sunulmadan önce kıta ve ulusal konfederasyonlarla ve ilgili tüm taraflarla önceden ve kapsamlı bir katılım gerektirdiğini vurguladı.

Asya Futbol Konfederasyonu ayrıca, tüm paydaşların öneriyi hukuki, ticari ve stratejik boyutları da dahil olmak üzere çeşitli yönleriyle değerlendirebilmeleri için yeterli bilgiye ve uygun zamana sahip olmaları gerektiğini ekleyerek, bu mekanizmanın, alınacak kararların küresel futbolun ortak çıkarlarını yansıtmasını ve FIFA içindeki yönetişim sistemine olan güveni pekiştirmesini sağlamak açısından zorunlu olduğunu değerlendirdi.

Asya Futbol Konfederasyonu, FIFA çatısı altındaki altı kıta konfederasyonundan biri olarak, küresel futbolun sürdürülebilir büyümesini destekleme taahhüdünü vurguladı.

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