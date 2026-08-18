Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı, Infantino meselesinde Katar'a yanıt verdi

Asya futbol ailesi içindeki çatlak, Salı günü daha da derinleşti. Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı Şeyh Salman bin İbrahim Al Khalifa, Katar Futbol Federasyonu'nun kıta konfederasyonuna yönelttiği eleştirilere yanıt verdi. Eleştiriler, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino meselesine ve onun Dünya Kupası'na özel yatırım sokmaya yönelik önceki projesine ilişkin konfederasyonun tutumu üzerine gelişmişti.

Infantino, özel sektörü FIFA turnuvalarına, başta Dünya Kupası olmak üzere dahil etme projesinden geri adım atmış olsa da, üzerindeki baskılar devam ediyor. Geçen hafta Asya, Avrupa ve Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Konfederasyonu'nun (CONCACAF) yayımladığı ortak bir mektupla kendisine yöneltilen eleştiriler yeniden gündeme geldi.

Üç konfederasyon, mektubunda futbolun "herhangi bir bireyin mülkü olmadığını" vurguladı; bu, doğrudan Infantino'ya yönelmiş gibi görünen bir tutumdu. Konfederasyonlar, "Futbolda liderlik bir mülkiyet değildir, iktidarı elde tutmak ya da elde tutma iddiasında bulunmakla ilgili değildir" ifadelerine yer verdi.

Üç konfederasyon mektubunda şunları ekledi: "Aldatma sonucunda güven yitirildiğinde ve bir birey, kendisine iktidarı emanet eden topluluğun üzerine kendini koyduğunda, bu görevi terk etmiş olur."

Infantino'yu eleştirenler, Dünya Kupası'ndaki payları satma yönündeki başarısız projesi nedeniyle görevinden çekilmesini talep etti; ancak Katar Futbol Federasyonu, Asya Futbol Konfederasyonu'nun bu meseledeki tutumundan ve ortak açık mektuptan memnun değildi.

Sert bir Katar açıklaması

Katar Federasyonu, üye federasyonların ortak tutumu olarak sunulan herhangi bir tutumun "önceden yapılacak bir istişareye dayanması gerektiğini" değerlendirdi.

Federasyon, medya direktörü tarafından dağıtılan bir açıklamada, "açıklamanın yayımlanmasından önce gerçekleştirilen istişare sürecine ilişkin yazılı bir açıklama" talep etti; ayrıca "üye ulusal federasyonların bilgilendirilme ya da onlarla istişare edilme mekanizmasını öğrenmek ve Asya Futbol Konfederasyonu'nun üyeleri adına toplu biçimde konuşmasının dayandığı temeli açıklığa kavuşturmak" istediğini belirtti.

Katar Futbol Federasyonu Başkanı Şeyh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani, "Katar Futbol Federasyonu'na, açıklamanın yayımlanmasından önce ne resmi ne de gayriresmi olarak danışılmadığını" ifade etti.

Şunları ekledi: "Ayrıca, herhangi bir önceden bildirim ya da açıklama taslağı almadı; Asya Futbol Konfederasyonu adına ve üyeleri adına yayımlanmadan önce içeriğine yorum yapma ya da katkı sunma fırsatı da kendisine tanınmadı."

Üye federasyonların ortak tutumu olarak sunulan herhangi bir tutumun, ilan edilmeden önce açık bir istişare sürecine dayanması gerektiğini ve üyelere başvurulmadan ortak bir mutabakatın var olduğunun varsayılmaması gerektiğini vurguladı.

Şeyh Salman'ın yanıtı

Buna karşılık, Şeyh Salman bin İbrahim Al Khalifa, Salı günü bu eleştirilere yanıt vererek yetkilerini aştığını reddetti ve "Asya Futbol Konfederasyonu tüzüğü uyarınca bana verilen yasal yetki çerçevesinde" hareket ettiğini vurguladı.

Bahreynli yönetici, Suudi Arabistan'ın «Şarku'l Avsat» gazetesinin aktardığı açıklamalarında şöyle konuştu: "Açıklamaya katılarak yetkimi aştığıma ya da Asya Futbol Konfederasyonu'nun buna katılmakla hata ettiğine dair her türlü imayı kesinlikle reddediyorum."

Şunları ekledi: "Asya Futbol Konfederasyonu, Asya'da futbolun koruyucu merciidir ve başkanı, oyunun çıkarlarını ve değerlerini koruma sorumluluğunu taşır. Ortak açıklamanın yayımlanmasına yol açan koşullar gibi durumlarda, sessiz kalmak bu sorumlulukla çelişir."

Aynı zamanda Infantino, istifasını talep eden çağrıları reddetti ve iki hafta önce Fas'ta düzenlenmesini istediği olağanüstü bir toplantıda Uluslararası Futbol Federasyonu üst düzey yetkililerinden "tam destek" aldı.