Asya Futbol Konfederasyonu başkanı, Al Nassr - Al Wasl maçının ertelenmesinin perde arkasını açıkladı ve yeni bir hamle duyurdu!

Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı Şeyh Selman bin İbrahim Al Halife, Asya Şampiyonlar Ligi Elit'in üçüncü haftası kapsamında Suudi ekibi Al Nassr ile Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Wasl arasındaki maçın ertelenmesi kararına ilişkin son gelişmeleri açıkladı ve yetkili komitelerin kararın ayrıntılarını takip ettiğini, Suudi Futbol Federasyonu ile koordineli şekilde meselenin tüm yönlerini incelediğini vurguladı.

Selman Al Halife, Suudi "El-Riyadiye" gazetesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Asya Konfederasyonu'ndaki yetkili komiteler tüm ayrıntıları takip ediyor ve meselenin tüm yönlerini, tüm gerekçeleriyle eksiksiz olarak inceliyor. Konu yalnızca konfederasyon başkanlığıyla sınırlı değil."

Asya Konfederasyonu Başkanı sözlerine şöyle devam etti: "Tüm konuları ve gelişmeleri Suudi Futbol Federasyonu ile koordineli şekilde takip ediyoruz ve uygun zaman geldiğinde her şey sistem aracılığıyla duyurulacak."

Al Nassr'ın, Asya Şampiyonlar Ligi Elit'te Batı Grubu'nun üçüncü hafta müsabakaları kapsamında bugün pazartesi günü Riyad'daki "Al Awwal Park" sahasında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Wasl'ı ağırlaması planlanıyordu. Ancak Asya Konfederasyonu'nun müsabakalar yönetimi pazar günü karşılaşmanın yeniden programlanmasına karar verdi; yeni tarih ise daha sonra açıklanacak.

Kararın ardından Suudi Futbol Federasyonu bir açıklama yayımlayarak maçın ev sahipliği için gerekli tüm düzenlemelerin tamamlandığını vurguladı. Açıklamada, Al Nassr kulübü ve ilgili mercilerle koordineli şekilde Al Wasl kafilesinin ağırlanması için hazırlık yapıldığı; uçuş izinlerinin verilmesi ve Asya Konfederasyonu'na ev sahipliği hazırlığının resmen bildirilmesi de dahil olmak üzere organizasyonel ve lojistik tüm gerekliliklerin tamamlandığı belirtildi.

Gelecek maçlar ALN AFC Şampiyonlar Ligi 1 14:15 ALW

Açıklamada, Suudi Federasyonu'nun ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri Futbol Federasyonu ve Al Wasl kulübüyle de koordinasyon sağladığı ve hazırlıkların tamamlandığını her ikisine de bildirdiği ifade edilerek, maç gözlemcisi ve hakem ekibinin karşılaşma saatinden önce Riyad'a ulaştığına dikkat çekildi.

Suudi Federasyonu, Al Nassr'a ve dış müsabakalara katılan Suudi kulüplerine tam desteğini, haklarını korumak için atacakları her türlü yasal adımda yanlarında olmaya hazır olduğunu teyit ederken, herkes Asya Konfederasyonu'nun kararı gözden geçirmesinin sonucunu ve ayrıntılarının uygun zamanda açıklanmasını bekliyor.