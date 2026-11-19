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Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), perşembe günü Bangkok'ta Alireza Beiranvand'ı 2026 yılının oyuncusu seçti. 34 yaşındaki İranlı böylece tarihe geçti: Daha önce hiçbir kaleci Asya'nın en iyi oyuncusu seçilmemişti. Atlético Madrid orta saha oyuncusu Lee Kang-in ise üst üste ikinci kez AFC Yılın Uluslararası Oyuncusu seçildi.

Beiranvand, özellikle geçen yaz Dünya Kupası'nda dikkatleri üzerine çekti. İran'ın karşı karşıya kaldığı çok sayıdaki kısıtlamaya rağmen, örneğin takımın ABD'de geceyi geçirmesine izin verilmiyordu, Team Melli grup aşamasını yenilgisiz tamamladı.

Beiranvand, İran kalesinin tartışmasız bir numarasıydı ve kendisine duyulan güvenin nedenini de gösterdi. Özellikle Belçika karşısında parladı; öne çıkan kalecinin yedi kurtarışı sayesinde rakibi 0-0 beraberliğe razı oldu.

Yeni Zelanda ile daha önce alınan 2-2 'lik beraberliğin ve Mısır karşısında dramatik geçen son maçtaki 1-1 'in ardından İran, yenilgisiz olmasına rağmen averaj nedeniyle eleme turuna yükselmeyi kıl payı kaçırdı.

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Dünya Kupası'nda toplam on beş kurtarış yapan Beiranvand, 2019'da da ödüle aday gösterilmiş ancak o yıl ödülü Katarlı Akram Afif'e kaptırmıştı.

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Beiranvand, Suudi rakipleri Feras Al-Brikan ve Salem Al-Dawsari'yi geride bırakarak ödül töreninin otuzuncu yılında, 2004'teki Ali Karimi'den sonra ödülü kazanan ilk İranlı oldu.

Beiranvand ve Karimi'nin yanı sıra Khodadad Azizi (1996), Ali Daei (1999) ve Mehdi Mahdavikia (2003) da daha önce İran adına bu bireysel ödülü kazanmıştı. Beiranvand ayrıca 1996'da aday gösterilen Suudi Mohamed Al-Deayea'nın ardından ödüle aday olan ikinci kaleci oldu.

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Beiranvand kulüp düzeyinde de etkileyici bir yıl geçirdi. Dokuz maçın beşinde gol yemeyerek takımı Tractor FC'nin AFC Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmesine katkı sağladı. Kulüp böylece Asya'nın en büyük kulüp turnuvasındaki en iyi derecesini tekrarladı.

Ülke liginde ise Pers Duvarı Tractor formasıyla yalnızca üç maç kaçırdı. Tractor, savaş nedeniyle erken sona erdirilen ligi Esteghlal FC'nin arkasında ikinci bitirdi. Millî takımda doksan kez forma giyen kaleci, bu yılın ekim ayından bu yana Fajr Sepasi Shiraz'ın kalesini koruyor.