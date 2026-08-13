Fransız yıldız, Suudi Ittihad'ın oyuncusu Moussa Diaby, birkaç saat önce beklenmedik bir şekilde paylaştığı bir fotoğraf nedeniyle "El-Amid" kulisinde tartışma yarattı.

Ittihad, Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin ilk haftası kapsamında önümüzdeki cumartesi akşamı El-Khaleej ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Diaby'nin resmi Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraf, oyuncunun Krallık dışında olduğu izlenimi veren bir yerde görünmesinin ardından Ittihad taraftarları arasında soru işaretlerine yol açtı. Özellikle takımın yeni sezondaki ilk maçlarının tarihinin yaklaşmasıyla birlikte bu durum kimilerinin şaşkınlığına neden oldu.

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Bu gürültü, Diaby'nin hazırlık döneminde gösterdiği dikkat çekici performansların ardından Ittihad taraftarlarının güvenini yeniden kazanmaya başladığı, ardından da Elit AFC Şampiyonlar Ligi play-off'unda BAE ekibi El-Jazira karşısında göz dolduran görüntüsünü sürdürdüğü bir zamanda geliyor.

Fransız kanat oyuncusu, Ittihad'ın El-Jazira karşısında aldığı 4-1'lik büyük galibiyetin en öne çıkan isimlerinden biriydi. Geçtiğimiz sezon sergilediği performanslara kıyasla üzerinde gelişme belirtileri görülmesinin ardından taraftarlardan geniş övgüler topladı.

Diaby'nin geçtiğimiz sezon performansındaki düşüş ve beklenen katkıyı sağlayamaması nedeniyle sert eleştirilerle karşılaştığını, hatta bazı taraftar seslerinin oyuncunun takımdan ayrılmasını talep ettiğini, ardından oyuncunun son dönemde bu imajı görece değiştirmeyi başardığını hatırlatalım.