Asya'da ateşten kura: Al Hilal, Al Ain ile karşılaşıyor ve Körfez derbileri Elit Lig'i alevlendiriyor

Bugün Salı günü Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da çekilen 2026-2027 AFC Şampiyonlar Ligi Elit lig aşaması kurası, güçlü Arap eşleşmelerini ortaya çıkardı.

Yeni sezon genişletilmiş bir sistemle geliyor; Asya Futbol Konfederasyonu, lig aşamasındaki kulüp sayısını önceki nüshalardaki 24 yerine 32 takıma çıkarmaya karar verdi.

Mücadele yolculuğu, 14 ve 15 Eylül 2026 tarihlerinde açılış turu karşılaşmalarıyla başlıyor; ardından 12 ve 13 Ekim'de ikinci tur, aynı ayın 26 ve 27'sinde üçüncü tur geliyor, dördüncü tur ise 2 ve 3 Kasım günlerinde oynanıyor.

Heyecan, geçici duraklamadan önce 23 ve 24 Kasım'da beşinci turun, 7 ve 8 Aralık'ta altıncı turun oynanmasıyla sürüyor.

Lig aşaması maçları 2027 yılının başında, 8 ve 9 Şubat günlerinde yedinci turun oynanmasıyla yeniden başlıyor; bu tura ise 15 ve 16 Şubat günlerinde oynanacak sekizinci ve belirleyici turla perde iniyor. Böylece yeni şampiyonun kimliğini ortaya çıkaracak eleme turlarının startına hazırlık yapılmış oluyor.

AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in Batı bölgesinde kura, Suudi kulüpleri için ağır siklet Körfez çatışmalarını ortaya çıkardı. Öne çıkan karşılaşma, geçen sezonun yarı finalinin tekrarı niteliğindeki Al Hilal ile Al Ain (BAE) mücadelesi olurken; Al Nassr, Al Sadd (Katar) ile, Al Ahli ise Şabab Al Ahli (BAE) ile karşı karşıya geliyor.

Suudi Arabistan temsilcilerinin yolları neredeyse birleşti; aynı Katar, BAE ve Özbekistan kulüpleri bloğuyla eşleştiler. Buna göre Al Hilal, Al Nassr, Al Ahli ve Al Ittihad'dan oluşan dörtlü; Al Ain, Al Wasl, Şabab Al Ahli, Al Sadd, Al Gharafa, Al Shamal, Neftçi ve Pahtakor takımlarıyla, doğrudan tur atlamak için belirleyici olacak bir lig aşamasında karşılaşacak.

Batı bölgesine ilişkin kura sonuçları şöyle oldu:

Birinci yol : Al Ain (BAE) - Şabab Al Ahli (BAE) - Al Gharafa (Katar) - Pahtakor (Özbekistan): (Esteghlal (İran) - Al Ahli (Suudi Arabistan) - Al Nassr (Suudi Arabistan) - Al Quwa Al Jawiya (Irak) - Traktor (İran) - Al Hilal (Suudi Arabistan) - Al Qadsiah (Suudi Arabistan) - Al Ittihad (Suudi Arabistan)).

İkinci yol : Esteghlal (İran) - Al Nassr (Suudi Arabistan) - Traktor (İran) - Al Qadsiah (Suudi Arabistan): (Al Sadd (Katar) - Al Ain (BAE) - Neftçi (Azerbaycan) - Şabab Al Ahli (BAE) - Al Wasl (BAE) - Al Gharafa (Katar) - Al Shamal (Katar) - Pahtakor (Özbekistan)).

Üçüncü yol : Al Sadd (Katar) - Neftçi (Azerbaycan) - Al Wasl (BAE) - Al Shamal (Katar): (Al Ahli (Suudi Arabistan) - Esteghlal (İran) - Al Quwa Al Jawiya (Irak) - Al Nassr (Suudi Arabistan) - Al Hilal (Suudi Arabistan) - Pahtakor (Özbekistan) - Al Ittihad (Suudi Arabistan) - Al Qadsiah (Suudi Arabistan)).

Dördüncü yol : Al Ahli (Suudi Arabistan) - Al Quwa Al Jawiya (Irak) - Al Hilal (Suudi Arabistan) - Al Ittihad (Suudi Arabistan): (Al Ain (BAE) - Al Sadd (Katar) - Şabab Al Ahli (BAE) - Neftçi (Azerbaycan) - Al Gharafa (Katar) - Al Wasl (BAE) - Pahtakor (Özbekistan) - Al Shamal (Katar)).

Batı bölgesine ilişkin kura sonuçları şöyle oldu:

Birinci yol : Buriram United (Tayland) - Daejeon Hana Citizen (Kore) - Port FC (Tayland) - Cong An Hanoi (Vietnam): (Kashima Antlers (Japonya) - Shanghai Port (Çin) - Vissel Kobe (Japonya) - Johor Darul Ta'zim (Malezya) - Beijing FC (Çin) - Kashiwa Reysol (Japonya) - Kyoto Sanga (Japonya) - Gamba Osaka (Japonya)).

İkinci yol : Kashima Antlers (Japonya) - Vissel Kobe (Japonya) - Beijing FC (Çin) - Kyoto Sanga (Japonya): Jeonbuk Hyundai (Kore) - Buriram United (Tayland) - Newcastle Jets (Avustralya) - Daejeon Hana Citizen (Kore) - Pohang Steelers (Kore) - Port FC (Tayland) - Ratchaburi FC (Tayland) - Cong An Hanoi (Vietnam)).

Üçüncü yol : Jeonbuk Hyundai (Kore) - Newcastle Jets (Avustralya) - Pohang Steelers (Kore) - Ratchaburi FC (Tayland): (Shanghai Port (Çin) - Kashima Antlers (Japonya) - Johor Darul Ta'zim (Malezya) - Vissel Kobe (Japonya) - Kashiwa Reysol (Japonya) - Beijing FC (Çin) - Gamba Osaka (Japonya) - Kyoto Sanga (Japonya)).