Asud al-Rafidain takımını Dünya Kupası'na taşıdıktan sonra... Arnold: Tüm Iraklılardan özür dilerim

Sidney Uluslararası Havalimanı'nın gelen yolcu salonu tam anlamıyla bir "Irak kutlama meydanı"na dönüştü; Avustralya'daki Iraklı topluluk, teknik direktör Graham Arnold'u (62) kahramanlar gibi karşıladı. Davul sesleri, Arap şarkıları ve dalgalanan bayraklar eşliğinde, 40 yıllık laneti bozup "Rafidain Aslanları"nı 2026 Dünya Kupası finallerine taşıyarak tarihi bir başarıya imza attığı için ona saygılarını sundular.

Oyuncularla gurur duyuyor ve "Joe"dan özür diliyor

Avustralya'nın "SBS" radyosuna verdiği röportajda Arnold, memleketinde karşılandığı coşkunun büyüklüğünden duyduğu şaşkınlığı gizlemedi ve bu manzarayı "şaşırtıcı" olarak nitelendirdi.

Ayrıca okuyun: Yenilmez... Mısır'ın 1934'ten beri süren hayali, yıllarca süren hayal kırıklıklarına rağmen ayakta kaldı ve Muhammed Salah ile yeniden canlandı



Avustralyalı teknik direktör, yönettiği savaşçılardan duyduğu derin gururu dile getirirken, hava sahasının kapatılması nedeniyle hemen geri dönemeyerek büyük kutlamaların ortasında onlarla birlikte olamadığı için Bağdat ve tüm Irak halkına dokunaklı bir özür diledi.

"Eklenti"nin zorlukları

Irak'ın Dünya Kupası'na giden yolu güllerle döşenmiş değildi, aksine jeopolitik ve lojistik zorluklarla dolu bir "destan"dı; bölgesel krizler ve hava sahası kapatmaları, takımın belirleyici dünya play-off maçı öncesinde dağılmasına neden oldu.

Arnold Birleşik Arap Emirlikleri'nde mahsur kalmış ve oyuncular seyahatlerinde zorluklar yaşarken, Iraklılar sağlam karakterlerini kanıtladılar.

Ayrıca okuyun: İnanılmaz detaylar... Belgeler, Fas ve Senegal arasındaki finalin perde arkasını ortaya çıkarıyor



Zamanın kısıtlılığı ve kadroyu takip eden sakatlıkların gölgesine rağmen, golcü Ayman Hüseyin, maçı Irak lehine 2-1'lik skorla sonuçlandırmayı başardı ve stadyumdan başlayan bir sevinç devriminin başlangıcını ilan etti. Arnold, Irak bayrağını taşıyarak oyuncularının omuzlarında uçarken, 46 milyon vatandaşın futbol umudunu yeniden kazandığı Irak sokaklarına ulaştı.

Büyüklerin Çatışması

Irak futboluna itibarını geri kazandıran bu başarının ardından, "Rafidain Aslanları" Fransa, Senegal ve Norveç'in yer aldığı zorlu bir grupta Dünya Kupası'na katılmaya hazırlanıyor.

Iraklıların beklentileri artık sadece katılımla sınırlı değil, acıların ortasında başlayan ve dünyanın en prestijli futbol sahnelerinde sona eren bu efsanevi yürüyüşü sürdürmeye kadar uzanıyor.

Ayrıca okuyun: Hakim Ziyech, Siyonist varlığı zor durumda bıraktı... Ben Gvir ise açık bir tehditle yanıt verdi

