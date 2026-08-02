Bir İngiliz basın raporu, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'nun "FIFA Forward Enterprise" projesindeki maaşına ilişkin sürpriz bir gelişmeyi ortaya çıkardı.

İngiliz "The Times" gazetesine göre, Infantino "FIFA Forward Enterprise" projesine ilişkin özel planı sayesinde, primlerin yanı sıra 30 milyon euroyu aşan bir maaş alacaktı.

Infantino, Uluslararası Futbol Federasyonu'na bağlı "FIFA Forward Enterprise" şirketi aracılığıyla Dünya Kupası haklarının yüzde 20'sinin satılması fikrini ortaya atmıştı; bu da kuruma yaklaşık 3,65 milyar euro kazandıracaktı.

İngiliz gazetesi, Infantino'nun planının sonunda terk edilmeden önce sert eleştirilere maruz kaldığına dikkat çekti.

Infantino, kişisel olarak zenginleşmeyeceğini sürekli olarak vurguladı; ancak çeşitli medya kuruluşlarına göre, maaşına ilişkin yeni sızıntıların yayımlanmasının ardından bu konu artık sorgulanır hale geldi.

"The Times"a göre Infantino en az 30 milyon euro tutarında bir maaş alacaktı ve bu miktar, Uluslararası Futbol Federasyonu Başkanı olarak aldığı 3 milyon euroluk olağan maaşından büyük bir farkla daha fazla.