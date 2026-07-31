Al-Ittihad, Mısırlı Muhammed Salah'ı, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri çıkmaza girdikten sonra Suudi Arabistan Ligi'ne taşıyarak transfer piyasasında büyük bir sürprize imza atmaya yaklaştı.

Anfield'da geçirdiği 9 yılın ardından Salah, geçtiğimiz sezonun bitişiyle birlikte Liverpool'dan ayrıldı ve ismi Roshn Ligi'ndeki birçok kulüple, başta Al-Ittihad olmak üzere Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli, Al-Qadsiah ve Al-Diriyah ile anılmaya başladı.

Türk "Sabah" gazetesi, Muhammed Salah'ın Suudi Arabistan Roshn Ligi'ne, daha net bir ifadeyle Al-Ittihad kulübüne transfer olmayı kabul ettiğini doğrulayarak yeni bir sürprizi ortaya çıkardı.

Gazete, Suudi Arabistan kulübünün Mısırlı yıldızla görüşmelerine, Beşiktaş kulübüyle bu yaz transfer döneminde yürüttüğü görüşmelerin çıkmaza girmesinin ardından dün perşembe günü başladığını belirtti.

Salah, Türk kulübüyle yürüttüğü görüşmelerde ileri aşamalara gelmişti; ancak bu görüşmeler son dönemde, özellikle menajeri Rami Abbas ile ilgili olmak üzere bazı sözleşme maddeleri konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle durdu.

"Al-Ameed", Salah'a Beşiktaş'ın teklif ettiğinden daha yüksek olan 25 milyon dolarlık yıllık maaş teklif etti ve Mısırlı yıldız bu teklifi kabul etti. Gazeteye göre, sözleşme imza işleminin yakın bir zamanda gerçekleşmesi bekleniyor.

Salah'ın futbol kariyerinde, özellikle Liverpool ile birçok bireysel ve takım başarısına imza attığını hatırlatalım; bunların başında iki kez İngiltere Premier Lig şampiyonluğu, birer kez de UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Süper Kupa zaferleri geliyor.