Basın raporları, Suudi Futbol Federasyonu'nun Portekiz Milli Takımı'nın eski teknik direktörü İspanyol Roberto Martinez ile A Millî Takım'ı önümüzdeki dönemde çalıştırması için yaptığı anlaşmanın ayrıntılarını ortaya çıkardı.

Basın raporları, Suudi Futbol Federasyonu'nun 2027 Asya Kupası'nın başlamasından 3 ay önce Suudi Arabistan Millî Takımı'nı çalıştırması konusunda Martinez ile anlaştığını teyit etmişti.

Bu raporlar, özellikle Yunan teknik direktör Yorgos Donis'in millî takımı Körfez Kupası'nın yirmi yedinci edisyonu olan "Körfez 27" şampiyonluğuna taşımasının ardından Suudi taraftarların öfkesini çekti.

Suudi "Şark'ül Avsat" gazetesi, Roberto Martinez ile yapılan anlaşmaya ilişkin yeni perde arkası bilgileri ortaya çıkardı; gazete, anlaşmanın geçen ay Körfez Kupası'nın başlamasından önce fiilen gerçekleştiğini teyit etti.

Gazete, Suudi Futbol Federasyonu'nun teknik direktörü Matt Crocker'ın, Martinez ile A Millî Takım'ı önümüzdeki 4 yıl boyunca çalıştırması ve yıllık 13 milyon euro değerinde bir maaş alması konusunda anlaştığını açıkladı.

Bu anlaşmaya göre İspanyol teknik direktör, Fas, İspanya ve Portekiz'de düzenlenecek 2030 Dünya Kupası'nın sonuna kadar Suudi Arabistan Millî Takımı'nda son sözü söyleyecek isim olacak.

Ancak Donis'in Suudi Arabistan Millî Takımı ile Körfez Kupası'nı kazanmasının ardından bu anlaşmadan vazgeçilebilir; zira teknik direktörün Suudi Arabistan Millî Takımı'ndaki geleceği, Asya şampiyonasının başlamasından önce yeniden değerlendirilecek.

Hatırlatmak gerekirse, Asya Kupası'nın on dokuzuncu edisyonu Suudi Arabistan Krallığı'nda, özellikle de Riyad, Cidde ve Khobar'da, gelecek yılın 7 Ocak ile 5 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek.

Suudi Arabistan Millî Takımı, Asya şampiyonluğunu tarihinde dördüncü kez kazanmayı ve bu kupayı son kez aldığı 1996 yılından bu yana süren 30 yıllık uzun bir aradan sonra ilk kez kucaklamayı hedefliyor.