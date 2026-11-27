Aston Villa'nın, yurt dışından kulüpler bonservisini elinde bulunduran Chelsea ile anlaşabilirse Alejandro Garnacho'nun ocakta ayrılmasına açık olduğu belirtiliyor. Temmuzda kiralık olarak geldiğinden beri Premier Lig'de yalnızca 34 dakika oynayan kanat oyuncusu, Unai Emery'nin kadro planlarından çıktı ve yakın zamanda Instagram profilinden Villa'ya dair ifadeleri sildi.

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Villa, Garnacho ile yollarını ayırmaya hazır

The Athletic'e göre Villa, beklentileri karşılamayan Garnacho'nun kiralık sözleşmesini bu kış erken bitirmeye hazır. Emery daha önce kanat oyuncusunu İngiltere'de kalmaya ikna etse de Garnacho'nun antrenman performansı düzenli süre almasını sağlamadı. Üst üste üç maçın kadrosuna alınmadı . Bunlar arasında, Villa'nın izin verilen 12 yedek oyuncudan yalnızca 11'ini kadroya yazdığı salı günkü Galatasaray deplasmanındaki Şampiyonlar Ligi maçı da vardı.

Chelsea'ye karşı yükümlülük, kışın ayrılmasını zorlaştırıyor

Garnacho'nun durumu , temmuzda Chelsea'den kiralanırken yapılan anlaşmanın şartları nedeniyle karmaşık. Anlaşmada, belirlenen düşük maç sayısına ulaşılması halinde transferin 42,5 milyon sterlin karşılığında kalıcı hâle gelmesini zorunlu kılan bir madde bulunuyor. Ekim ayında bile kulüp içinden isimler, oyuncunun bu sezonun ardından kalmamasına şaşıracaklarını yayına söylemişti. Kulüp personeline de kalıcı transferin gerçekleşme ihtimalinin son derece yüksek olduğu bildirilmişti.

Yine de habere göre Chelsea'nin yurt dışından gelecek teklifleri değerlendirip değerlendirmeyeceği belirsiz. Garnacho'yu geri çağırma maddesi bulunmayan ve maç sayısı eşiğinin "kolayca ulaşılabilir" olduğunu düşünen Chelsea, Villa'dan garanti bir bonservis bedeli almayı bekliyordu. Garnacho ise Instagram'dan Villa ile ilgili paylaşımlarını silerek ayrılık söylentilerini artırdı. Manchester United ile 2024'te kazandığı FA Cup'a ilişkin paylaşımı ise profilinde sabit tutuyor.

Emery, kapsamlı kadro yapılanmasını yönetiyor

Villa'nın şu anki önceliği, kadrosundaki hücum oyuncularından bazılarıyla yollarını ayırmak. Bununla birlikte kulüp, on yılı aşkın süredir hiçbir transfer dönemini oyuncu almadan geçirmedi ve Şampiyonlar Ligi'ne dönmek istiyor. Transferlerde son söz yine Emery'ye ait. Emery, futbol operasyonları direktörü Damian Vidagany, sportif direktör Roberto Olabe ve baş gözlemci Alberto Benito ile birlikte çalışıyor.

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Habere göre Villa, 2027 için çeşitli mevkileri de değerlendiriyor. Marco Bizot'nun sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle Zion Suzuki'ye yedek olacak bir kaleci ve Tyrone Mings'in yaşı ile Pau Torres'in Villarreal'le anılması nedeniyle sol ayaklı bir stoper bunlar arasında. Brian Madjo'nun gelişimine ve Aaron Wan-Bissaka'nın West Ham'dan kiralanmasına bağlı olarak Nicolas Jackson'a alternatif bir santrfor ile bir sağ bek de hedeflenebilir.

Ocak transfer dönemi, hayal kırıklığı yaşayan kanat oyuncusunu bekliyor

Garnacho'nun yakın geleceği artık yurt dışından taliplerin Chelsea'ye kış transfer dönemi için kabul edilebilir bir teklif sunup sunmayacağına bağlı. Aynı habere göre Villa, hücumda yer açarsa Real Madrid'in 20 yaşındaki forveti Endrick'e yönelik önceki ilgisini yeniden canlandırabilir . Roma ve Milan da oyuncuyla ilgileniyor. Her iki durumda da Emery'nin ekibi, kadroyu daraltma hedefiyle Şampiyonlar Ligi mücadelesini dengelemek zorunda kalacağı kritik bir ocak ayıyla karşı karşıya.