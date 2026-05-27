Aston Villa, yıldız oyuncusu Morgan Rogers için satış fiyatını belirledi: Birçok üst düzey kulüp ilgileniyor

Sky Sports'un Çarşamba günü bildirdiğine göre, Morgan Rogers birçok İngiliz üst düzey kulübünün ciddi ilgisini çekiyor. Ancak Avrupa Ligi şampiyonu, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için oldukça yüksek bir fiyat biçti.

İngiliz medyasına göre Arsenal, Chelsea ve Manchester United, oyuncuyu kadrolarına katmak için yarışta. Ayrıca Paris Saint-Germain'in de Rogers'ın durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor.

İlgilenen kulüpler, cüzdanlarını iyice boşaltmak zorunda kalacak. The Villans, Rogers için en az 80 milyon sterlin, yani yaklaşık 92 milyon euro talep ediyor.

Rogers, geçtiğimiz Kasım ayında 2031 yılına kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladı, bu da Villa'yı güçlü bir pazarlık konumuna getiriyor. Dolayısıyla, adaylar için bu kolay bir görev olmayacak.

İngiliz oyuncu bu sezon kendini açıkça kanıtladı. Tüm turnuvalarda oynadığı 55 maçta, ofansif orta saha oyuncusu 14 gol ve 12 asist kaydetti.

Bu formu, ona milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel'in Dünya Kupası kadrosunda bir yer kazandırdı. Rogers, daha önce The Three Lions formasıyla 13 kez sahaya çıkmıştı.

Villa, bu sezon Unai Emery yönetiminde Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başardı. Bunun getirdiği gelirler kulübün finansal gücünü artırıyor, ancak Rogers için ödenecek olası transfer ücreti kadroya önemli bir kalite artışı sağlayabilir.