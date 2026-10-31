Premier League kulübü Aston Villa, teknik direktör Unai Emery'nin geleceğine ilişkin hararetli tartışmanın ardından eski Liverpool savunmacısı Jamie Carragher'a karşı yasal işlem başlatmayı planladığını açıkladı. Carragher'ın, İspanyol teknik direktörün adını Manchester United'la anarken televizyon yorumcusu olarak Villa taraftarlarına yönelik küfürlü sözler sarf etmesi, Midlands ekibinin cuma günü sert tepkisine yol açtı.

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Midlands kulübünden yorumcunun sözlerine tepki

Villa Başkanı Nassef Sawiris, cuma günü sert ifadeler içeren bir açıklama yayımladı ve kulübün Sky Sports ve CBS yorumcusuna karşı resmî işlem başlatma niyetini doğruladı. Eski İngiltere millî futbolcusu bu hafta başında, Emery'nin Villa Park'tan ayrılıp Old Trafford'da baskı altındaki teknik direktör Michael Carrick'in yerine geçmeyi kolaylıkla kabul edeceğini öne sürünce gerilim tırmandı. Bu iddia taraftarların hemen tepkisini çekti. Yorumcu ise öfkeli bir çıkışla sözlerinin arkasında durdu.

Kulüpler arasındaki hiyerarşi iddiasına sert tepki

United'ın Carrick yönetiminde sezona kötü başlamasıyla, eski orta saha oyuncusunun Old Trafford'da yerini kimin alabileceğine dair spekülasyonlar arttı. Konuyu Stick to Football podcast'inde değerlendiren Carragher, futbol dünyasındaki geleneksel hiyerarşi nedeniyle İspanyol teknik direktörün Birmingham'daki başarılarına rağmen bu görevi geri çevirmesinin mümkün olmayacağını savundu.

Yayında Villa Park taraftarlarının öfkesini önemsemeyen Carragher, şunları söyledi: "Elbette yeniden dev bir kulübü çalıştırma fırsatını ister. Beğenseniz de beğenmeseniz de futbolda bir hiyerarşi var. Real Madrid, Manchester United'ın en iyi oyuncusunu alır; bunu [Cristiano] Ronaldo ile yaptı. Aston Villa'nın altında da kulüpler var ve onlar da Villa'nın oyuncularını ya da teknik direktörünü alır. O yüzden kesin sesinizi, s***tirin gidin Aston Villa taraftarları. Aston Villa asla Manchester United olamayacak."

Sosyal medyadaki savunmanın ardından resmî açıklama

Taraftarlara yönelik sözleri internette geniş çaplı tepki gören eski savunmacı, yorumlarının ağırlığını hafifletmeye çalışmak için sosyal medyaya başvurdu. Bu yılın başlarında kulübün Avrupa'daki zaferini övdüğünü de hatırlattı.

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Sözlerini sosyal medyada savunan Carragher şöyle yazdı: "Emery'nin Man Utd'a gitmek isteyebileceğini söylemem üzerine Villa taraftarlarından gördüğüm tepkiden sonra yaptığım bir şakaydı. Umarım bu saçma kliplerde, yıllardır yaptığım gibi Emery'yi ve Villa'yı övdüğüm, İstanbul'da [2026 Avrupa Ligi'ni] kazanmanıza ne kadar sevindiğimi söylediğim de görülür."

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Ancak bu açıklama Villa yönetimini ikna etmedi. Kulüp, cuma günü başkan Sawiris imzasıyla X'te yayımladığı resmî açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Aston Villa, kulübe ve taraftarlarına yönelik kabul edilemez hakaretleri nedeniyle Jamie Carragher'a karşı hukuki işlem başlatacak.

"Aston Villa, İngiliz ve Avrupa futbolundaki yükselişini kimsenin durdurmasına izin vermeyecek."

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Saha dışındaki tartışmanın ardından Fulham maçı

Kulübün avukatları saha dışında dava hazırlığı yaparken Emery ve oyuncuları, bu hafta sonu ligdeki görevlerine hızla odaklanmak zorunda. Premier Lig'de şu anda dokuzuncu sırada bulunan son Avrupa Ligi şampiyonu, cumartesi akşamı dokuzuncu hafta maçında Fulham'ı Villa Park'ta ağırlayacak. Avrupa kupalarına katılım sağlayan sıralara yeniden yaklaşmak için sahasında üç puan alması büyük önem taşıyor.