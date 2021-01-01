Aston Villa - Tottenham maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

Premier Lig'de bir maç daha koronavirüs nedeniyle ertelendi. Aston Villa - Tottenham maçı ileri bir tarihte oynanacak.

Premier Lig'de 13 Ocak'ta oynanması planlanan Aston Villa - karşılaşması koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Tottenham ise daha önce ertelenen karşılaşmasını 13 Ocak Çarşamba günü oynayacak.

Fulham'ın 15 Ocak Cuma günü ile yapacağı lig maçı ise 16 Ocak Cumartesi gününe alındı. Aston Villa ile arasında 16 Ocak Cumartesi oynanması planlanan karşılaşma ise bir erteleme daha olmazsa 17 Ocak Pazar günü yapılacak.

Daha fazla takım

Aston Villa'da çok sayıda kulüp personeli ve futbolcuların Covid-19 testi pozitif çıkmış ve İngiliz ekibi antrenman tesislerini geçici süre kapatmıştı.

Öte yandan Aston Villa, FA Cup 3. tur maçında 'a karşı tamamen genç oyuncularını sahaya sürmüş ve 4-1 mağlup olmuştu.