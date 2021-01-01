Aston Villa - Tottenham maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi
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Premier Lig'de 13 Ocak'ta oynanması planlanan Aston Villa - Tottenham karşılaşması koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Tottenham ise daha önce ertelenen Fulham karşılaşmasını 13 Ocak Çarşamba günü oynayacak.
Fulham'ın 15 Ocak Cuma günü Chelsea ile yapacağı lig maçı ise 16 Ocak Cumartesi gününe alındı. Aston Villa ile Everton arasında 16 Ocak Cumartesi oynanması planlanan karşılaşma ise bir erteleme daha olmazsa 17 Ocak Pazar günü yapılacak.
Aston Villa'da çok sayıda kulüp personeli ve futbolcuların Covid-19 testi pozitif çıkmış ve İngiliz ekibi antrenman tesislerini geçici süre kapatmıştı.
Öte yandan Aston Villa, FA Cup 3. tur maçında Liverpool'a karşı tamamen genç oyuncularını sahaya sürmüş ve 4-1 mağlup olmuştu.