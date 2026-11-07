Manchester'a zorlu yolculuk

Aston Villa, Avrupa'da yaşadığı hayal kırıklığını geride bırakmak için pazar günü beş maçlık yenilmezlik serisiyle İngiltere'nin kuzeybatısına gidiyor. Emery'nin ekibi, Barcelona karşısında aldığı farklı 3-0'lık Şampiyonlar Ligi yenilgisinin ardından Old Trafford'a çıkacak.

Ev sahibi ekip, Carrick yönetiminde ligde yalnızca bir galibiyet alabildiği kötü bir sezon geçirse de Villa'nın teknik direktörü rakibini hafife almıyor. İspanyol teknik adam, kariyeri boyunca Old Trafford'da çıktığı hiçbir maçı kazanamadı.

En üst düzey rekabet

Basın mensuplarına konuşan Emery, yaklaşan Premier League sınavını Katalonya'da aldıkları ağır yenilgiyle kıyasladı. United'ın ligdeki mevcut konumu ne olursa olsun, oyuncularının üst düzey bir rakibe hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Emery, "Barcelona karşısında planladığımız gibi oynadık ama bu yeterli olmadı. Çünkü karşımızdaki rakibin seviyesi, Premier League ve Şampiyonlar Ligi maçlarında karşılaşılabilecek en üst seviyedeydi. Pazar günü Manchester United ile oynayacağız ve onlar da Barcelona ile aynı seviyede. Oyuncularla üzerinde çalıştığımız şey bu. Elbette çok ama çok zorlu bir görev.

Gelecek maçlar MUN Premier Lig 11:30 AVL

"Manchester United harika bir kulüp, çok iyi oynuyorlar. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynama hakkı kazandılar. Ligde sezona istikrarsız başladılar ama istikrarlarını yeniden kazanmaları gerekiyor. Bu yüzden çok ama çok zor bir maç olacak" dedi.

Old Trafford'daki kötü bilanço

Villa'nın bu deplasmandaki yakın geçmişi de pek iç açıcı değil. Takım, tüm kulvarlarda Old Trafford'a yaptığı son altı ziyaretten mağlubiyetle ayrıldı. Emery, oyuncularının aşması gereken psikolojik engelin farkında.

"Burası Manchester United'ın sahası. Önümüzde çok açık örnekler var: Dört yıldır orada tek bir maç kazanamadık. Bu da bizim için ne kadar zor olduğunu gösteriyor" diye itiraf etti. "Old Trafford benim, oyuncuların ve birlikte çıktığımız bu yolculuğun önünde büyük bir engel. Çünkü orada kazanamıyoruz.

"İki yıl önce olduğu gibi bazı ağır yenilgiler aldık. O zaman son maçta Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya çok yaklaşmıştık ama kaybettik. O fırsatı kaçırdık. Bu yüzden orası her zaman çok ama çok zor.

"Hem bireysel hem de takım olarak en iyi oyunumuzu oynamalıyız. Yapmamız gereken çok iş var ve aynı zamanda mücadele etmeliyiz."

Carrick üzerindeki baskı artıyor

Emery, West Midlands'da yeni sözleşme görüşmeleri yürütürken Old Trafford'daki galibiyet hasretine son vermesi önemli bir mesaj olacaktır. Bu hafta sonu üç puan almak, Villa'nın ligdeki güçlü formunu sürdürmesi açısından kritik önem taşıyor.

Pazar günü kazanılacak bir galibiyet, Carrick'in sıkıntılarını artırırken Villa'nın bu deplasmanda geçmişten gelen sorunlarını nihayet aşabildiğini gösterecek. Konuk ekibin Premier League'deki ivmesini korumak için kusursuz bir performans sergilemesi gerekiyor.