Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Barcelona'yı bu sezon Şampiyonlar Ligi kupasını kazanabilecek seçkin kulüpler arasında gösterdi. Takımını Camp Nou'daki kritik karşılaşmaya hazırlayan İspanyol teknik adam, Barcelona'nın şu anda çok az takımın ulaşabildiği bir seviyede oynadığını kabul etti.

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Emery, Camp Nou’daki zorlu sınava hazırlanıyor

Aston Villa, Hansi Flick yönetimindeki güçlü Barcelona ile karşılaşmak için salı günü Katalonya’ya gidecek. Premier League ekibinin teknik direktörü Emery, Avrupa mücadelesi öncesinde takımını bekleyen büyük zorluğu açıkça kabul etti.

Emery, ev sahibinin etkileyici hücum performansına ve Avrupa arenasındaki istikrarlı başarısına dikkat çekti. 55 yaşındaki teknik direktör, şu anda gücünün zirvesinde olan bir takımın baskısına dayanabilmek için oyuncularının büyük direnç göstermesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa’da şampiyonluğun favorileri

Karşılaşma öncesinde basın mensuplarının karşısına çıkan Emery, Barcelona’yı Avrupa’nın en güçlü takımları arasında en üst sıraya koydu. Bu sezon Avrupa’da şampiyonluğa ulaşabilecek niteliklere yalnızca birkaç kulübün sahip olduğunu söyledi.

Emery, “Mevcut formları ve son on yılda başardıkları göz önüne alındığında, bu turnuvayı kazanmanın favorisi onlar. Bu takımları bir elin parmaklarıyla sayabiliriz: Beş takım var ve bunlardan biri Barcelona. Barcelona en iyi oyununu oynarsa herkesi yenebilir. Bizi çok zorlayacaklar ve bizim de sahada büyük bir karakter ortaya koymamız gerekecek” dedi.

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Aston Villa’nın teknik direktörü, Barcelona’nın yükselen yıldızı Lamine Yamal’ı da övdü. “O özel bir oyuncu ve dünyanın en iyisi olabilecek potansiyele sahip olduğunu görebiliyorsunuz. Bazı alanlarda kendini geliştirmesi gerekiyor ama çok büyük bir oyuncu olabilir” ifadelerini kullandı.

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Geçmişin acı hatıraları ve hücum tehditleri

Emery, Lamine Yamal’ın ötesinde Flick’in kadrosunun kolektif gücüne de işaret etti. Takıma mücadele gücü katan ve hücum bölgesinde etkili olan birkaç önemli oyuncunun adını verdi.

Emery, “Rodri de tıpkı Raphinha gibi takıma karakter katıyor. [Anthony] Gordon çok hızlı; Pedri ve Fermin [Lopez] de hücuma büyük katkı sağlıyor” diye ekledi.

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Yaklaşan karşılaşma, Emery için acı hatıraları da canlandırıyor. İspanyol teknik direktör, Barcelona’nın 2017’de son 16 turunda 6-1’lik skorla unutulmaz bir geri dönüşe imza attığı maçta Paris Saint-Germain’in kulübesindeydi. Sergi Roberto’nun uzatma dakikalarında attığı galibiyet golünü hatırlatan Emery, modern hakemlik teknolojisi olsaydı sonucun farklı olabileceğini öne sürdü. “O gün çok şey yaşandı, hepimiz biliyoruz. Uzun yıllardır futbolun içindeyim ve o anda VAR’a gerçekten çok ihtiyaç vardı” dedi.

Villa, Avrupa’da sürpriz peşinde

Aston Villa’nın şimdi Emery’nin rakibe duyduğu temkinli saygıyı sağlam bir taktik plana dönüştürmesi gerekiyor. İspanya’dan olumlu bir sonuçla ayrılmak için savunmada kusursuz bir performans sergilemesi ve Barcelona’nın agresif sisteminin bırakabileceği boşluklardan yararlanması gerekecek.

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Flick’in oyuncuları içinse hedef basit. Katalan ekibi, sahasında farklı bir galibiyet alarak rakip teknik direktörün övgülerini haklı çıkarmak ve turnuvanın favorileri arasındaki yerini sağlamlaştırmak isteyecek.