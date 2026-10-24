Aston Villa taraftarları Manchester City'yle küme düşme tezahüratlarıyla alay etti

Affedilmez bir savunma hediyesiyle, Aston Villa'nın Senegalli forveti Nicolas Jackson, Manchester City'nin savunmacısı Marc Guehi'nin yaptığı felaket bir hatayı değerlendirerek, bu akşam cumartesi günü Villa Park sahasında İngiltere Premier Lig'in sekizinci haftası kapsamında oynanan iki takım arasındaki karşılaşmada muhteşem bir gol kaydetti.

Gol, Manchester City'nin savunma hattındaki bariz bir karışıklığın ardından geldi. Top Guehi'ye ulaştı, ancak kötü teması ev sahibi takıma topa saldırmak için mükemmel bir fırsat verdi. John McGinn durumu hızla değerlendirerek topu kaptı ve ardından Jackson'a pas verdi.

Savunma baskısına rağmen, Senegalli forvet durumu ele alırken büyük bir ustalık gösterdi; Andersen'i ustaca geçtikten sonra ağların üst köşesine yerleşen güçlü bir şut çekti ve Guehi'nin ağır hatasını değerlendirerek Aston Villa'ya karşılaşmanın atmosferini kızıştıran bir gol kazandırdı.

Hatanın yankıları golde durmadı, Villa Park sahasının tribünlerine kadar uzandı. Sky Sports ağı, Aston Villa taraftarlarının Holte End tribününden Manchester City oyuncularının hatalı pasının ardından "İşte bu yüzden küme düşüyorsunuz" diye attıkları alaycı tezahüratları tespit etti.

Buna karşılık Jackson, son dönemde dikkat çeken gol varlığını teyit etmeye devam etti; zira istatistik konusunda uzmanlaşmış "WhoScored" ağı, tüm kulvarlarda oynadığı son altı maçta beş gol kaydettiğine işaret etti; bu da onun formunun ve kale önünde fırsatları değerlendirme kabiliyetinin bir göstergesiydi.

Diğer taraftan, Guehi'nin ilk yarıdaki rakamları, Aston Villa karşısında yaşadığı zorluğun boyutunu yansıttı; zira gole sebep olan bir hata yaptı, sarı kart gördü ve "WhoScored" istatistiklerine göre tek bir başarılı müdahale bile kaydedemedi.

Site, İngiliz savunmacıya 10 üzerinden 5,12 puan verdi; bu da ilk yarıda tüm oyuncular arasındaki en düşük puandı. Böylece Guehi, Manchester City'ye bir gole mal olan savunma hatasının ardından eleştirilerin odağında bulurken, Jackson fırsatı değerlendirerek gol atma performansındaki serisini sürdürdü.



