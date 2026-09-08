Aston Villa, Sommer’in hatasını en iyi şekilde değerlendirdi ve yeniden kazanmayı hatırladı

Aston Villa sonunda yeniden galibiyet almayı başardı. Birmingham temsilcisi, Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk maçında Club Brugge'ü 2-3 mağlup etti. Villa'da Ian Maatsen ilk 11'de yer alırken, Marco Bizot ile oyuna sonradan giren Lamare Bogarde yedek kulübesinde oturdu.

John McGinn, 11. dakikada bu sezonki Şampiyonlar Ligi'nin ilk golüne imza attı. İskoç orta saha, topu çaresiz kalan Yann Sommer'in yanından sol alt köşeye harika bir vuruşla gönderdi. Club Brugge yeniden oyuna tutundu ve Hugo Vetlesen'in yerden düzgün vuruşuyla eşitliği yakaladı.

Villa, ilk yarının ortalarında yeniden öne geçti. Emiliano Buendía ceza sahasında akıllıca boşa çıktı ve ardından Sommer'i yakın mesafeden avladı. Çıkan Sommer'in uzun bir topu yanlış değerlendirmesiyle işler Club Brugge için daha da kötüleşti; Nicolas Jackson ilerleyip topu ağlara göndererek skoru 1-3 yaptı.

Topun bir elle oynama sonrası penaltı noktasına gelmesiyle Club Brugge yeniden umutlandı. Nicolo Tresoldi ardından ev sahibi ekip adına golü buldu. Belçika devinin taraftarları sürprize yeniden inandı ve takımın arkasında durdu. Villa üzerindeki baskı da giderek arttı.

Penaltı golünü atan Tresoldi, 2-3'ten kısa süre sonra kafa vuruşuyla beraberliğe çok yaklaştı. Ancak kaleci Zion Suzuki'nin araya girmesi nedeniyle şanssızdı. Kısa süre sonra Bogarde, ikinci yarıda çok daha az dominant olan Villa'da oyuna dahil oldu.

Club Brugge son on dakikada baskıyı artırdı ve Suzuki'nin kalesi önünde sık sık tehlikeli anlar yaşattı. Aston Villa direndi ve Şampiyonlar Ligi'nin başlangıç bölümünde hanesine doğrudan üç puan yazdırdı.

Bu, Unai Emery'nin takımı için önemli bir moral oldu, çünkü Premier League'de henüz tek bir galibiyet bile alınamadı. Hatta Avrupa Ligi şampiyonu, üç maç haftası sonunda henüz gol bile atamadı.