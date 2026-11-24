Aston Villa'nın sol beki Ian Maatsen, Unai Emery'nin takımını salı gecesi İstanbul'da Galatasaray'a karşı zorlu bir Şampiyonlar Ligi sınavının beklediği konusunda uyardı. Ayak bileği sakatlığından beklenenden erken dönen ve 2032'ye kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalayan Hollandalı oyuncu, Türk ev sahibini ülkesinin en güçlü takımı olarak nitelendirdi.

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Maatsen'den İstanbul uyarısı

Maatsen, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk dört maçının üçünü kazanmış olsa da Villa'yı Galatasaray'ı hafife almaması konusunda uyardı. Villa geçen ay Villa Park'ta Fenerbahçe'yi 6-0 mağlup etmiş ve geçen sezon İstanbul'da Freiburg'a karşı Avrupa Ligi kupasını kaldırmış olsa da Hollandalı oyuncu, deplasmanda çok daha zorlu bir sınav bekliyor. Ayak bileğindeki sakatlığı atlatan 24 yaşındaki oyuncu, önemli bir rol üstlenmeye hazır.

Maatsen'den yeni sözleşme ve iyileşme süreci hakkında açıklamalar

Lucas Digne'nin yazın Paris Saint-Germain'e gitmesinin ardından Villa'nın ilk tercih edilen sol beki olan Maatsen, Temmuz 2024'te Chelsea'den gelişinden bu yana 100 maç barajını aştı ve 11 Kasım'da 2032'ye kadar sürecek yeni bir sözleşme imzaladı .

TNT Sports'a konuşan Maatsen şunları söyledi: “Daha önce böyle bir sakatlık yaşamadığım için bu benim adıma küçük bir aksilikti. Umarım bir daha yaşanmaz.

“Aynı zamanda rehabilitasyonuma odaklanmak ve sağlık ekibiyle, antrenörlerle çalışarak attığım her adımda doğru karar verdiğimden emin olmak için iyi bir dönemdi.

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“Neyse ki beklenenden biraz daha erken döneceğim, bu yüzden gerçekten mutluyum.

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“Sözleşmemin uzatılmasıyla kulübün bana inandığını görmek de beni mutlu ediyor. Bu benim için gerçekten gurur verici bir an ve özellikle böyle Avrupa gecelerinde bu güzel kulübe daha fazlasını vermek istiyorum.”

Hollandalı oyuncu Türkiye'de zorlu bir sınav bekliyor

Emery, Türk takımlarına karşı daha önce oynadığı iki Şampiyonlar Ligi maçını da sahasında farklı kazanmıştı: 2010'da Valencia ile Bursaspor'u 6-1, ikinci maç gününde de Fenerbahçe'yi 6-0 yenmişti. Ancak Maatsen, Galatasaray deplasmanının farklı bir sınav olduğunu vurguladı.

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“Avrupa Ligi kupasını kazandığımız için orası bizim açımızdan gitmek için güzel bir yer” dedi. “Ama yarın bambaşka olacak. Bu bir Şampiyonlar Ligi maçı ve bence Türkiye'nin en iyi takımına karşı oynayacağımız için daha iyi bir fırsat.

“Dolayısıyla iyi bir sınav olacak ve elbette bunu sabırsızlıkla bekliyoruz. Tüm tecrübemizi sahaya yansıtacağız. İyi ve zorlu bir maç olacak, biz de buna hazırız.”

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Fenerbahçe'yi farklı yenmenin verdiği özgüvene de değinen Maatsen şunları ekledi: “Bu bize çok fazla özgüven veriyor. Evimizde kendimizi güçlü hissediyoruz ve neler yapabileceğimizi biliyoruz. Maçların sonucunu belirleyebilecek çok yetenekli oyuncularımız var ve takım ruhumuz çok iyi.

“Diğer liglerden gelen yeni oyuncular bile takıma iyi uyum sağlıyor. Bu takımın bir parçası olduğum için gerçekten mutluyum.”

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Villa doğrudan katılım hakkı veren bir sıra peşinde

Villa, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 12 gol atmış olarak İstanbul'a gidiyor. Bu sayı, 2024-25 sezonunun lig aşamasında attığı toplam 13 golden yalnızca bir eksik. Ancak Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı sahasındaki son üç maçını kazandı: 2024-25 Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2, geçen sezon da Liverpool'u iki kez 1-0 yendi. Olumlu bir sonuç almak, Emery'nin doğrudan katılım hakkı elde etme hedefini güçlendirecek.