İngiliz savunma oyuncusu Tyrone Mings, emekli olduktan sonra kendisine ne yapacağı sorulduğunda, "Başbakan olmaya çalışabilirim" yanıtını veriyor.

Cevap oldukça iddialı ancak bu cevap, 28 yaşındaki futbolcunun kendisine olan güveni ve çok yönlü doğası hakkında çok şey söylüyor:

“Oldukça açık fikirliyim çünkü emeklilik beni endişelendiren bir şey değil” diyor ve ekliyor: "Tek bildiğim şey futbol olduğu için koçluk rolüne soyunmak zorunda hissetmiyorum.

"Futboldan sonra neler olabileceğini düşünmek beni heyecanlandırıyor ama kesinlikle henüz bunları düşünmek zorunda hissetmiyorum."

Futboldaki en iyi yıllarına girerken Mings; haksızlıklara karşı ses olmayı son derece güçlendirici buluyor.

Bu yaz, kendi hükümetlerinde bakanlar tarafından ırkçılığa karşı devam eden mücadeleyi desteklemek için Avrupa Şampiyonasında diz çöktüklerinde, İngiltere'de eleştiriye uğrayan diğer oyuncuları savunanlardan birisiydi.

İngiltere, İtalya'ya penaltılarla kaybettikten sonra Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka, sosyal medyada bir ırkçılık tufanı ile karşı karşıya kalmıştı.

You don’t get to stoke the fire at the beginning of the tournament by labelling our anti-racism message as ‘Gesture Politics’ & then pretend to be disgusted when the very thing we’re campaigning against, happens. https://t.co/fdTKHsxTB2 — Tyrone Mings (@OfficialTM_3) July 12, 2021

Ve Mings, o zamanlar sesini duyurmak zorunda hissedip İçişleri Bakanı Priti Patel'i ayrımcılığın "ateşini körüklediği" için eleştirmişti.

Geçmişte akıl sağlığı gibi konularda da konuşan Mings, sesini daha güçlü bir şekilde duyurabilmek için siyasetten uzak durmak istemediğini itiraf ediyor.

Mings, Goal'e yaptığı açıklamada, "Pek çok insan siyasete çok fazla girmemizi istemiyor. İnsanların, gerçeklerden kaçmasını ve siyaset ile sporu birbirinden uzaklaştırmak istemesini anlıyorum ama asla böyle olmayacak.

"Turnuvadan önce diz çökmemek, oyunculara karşı diğer tutumlar ya da destek eksikliği hakkında büyük tartışmalar oldu. Bu tür şeyler bize daha fazla güç verdi ve İngiltere'deki oyuncuları bir araya getirdi.

"Son iki yılda, nerede durmaları gerektiğini bilmeyen insanlarla zorlu tartışmalar yaptık. Beyaz insanlar da farklı ayrımcılık biçimlerine maruz kalıyorlar ancak ırkçılığın kendisine maruz kalmıyorlar.

"Yine de bu insanlar, bu tip konuların takım arkadaşlarına verdiği zararı görebiliyorlar ve ayağa kalkıp bir müttefik olarak destek olmak istiyorlar istiyorlar. Bu gerçekten çok önemli çünkü bu tür bir bağ oluşturmak için uzun yollar kat etmek gerekiyor" ifadelerini kullanıyor.

Aston Villa kaptanı şöyle devam ediyor: "İnsanlar futbolcuların eğitim seviyelerinin düşük olduğunu düşünüyor ama çok iyi konuşan, zeki oyuncular var. Bilgil olmayı, sadece iyi bir şekilde konuşmayla bağdaştıramazsınız.

"Yapılan şeylere de bakmanız gerekiyor. Mesela, Rashford'a bakın. Her zaman açık bir şekilde görüşlerini ifade etmiyor ama nelerle uğraştığını sorduğunuzda konuyla ilgili çok bilgili olduğunu görebiliyorsunuz. Sadece, çok fazla dile getirmiyor ama o, ne hakkında konuştuğunu iyi biliyor.

"Futbolcular olarak asıl meselemiz, özgün olmak ve o tam olarak kim olduğumuzu bilmemizdir. Futbolun, bana gelecekte başka şeyler yapmak için bir platform sağlayacak olmasından dolayı da memnunum."

Mings'in bu yaklaşımı, diğer futbolcularınkine benzemeyecek gibi görünüyor. O, Southampton tarafından bir genç olarak futbol dünyasına adım atan ve oyun dışında daha geniş bir görüşü olan benzersiz bir futbolcudur. Yate Town ve Chippenham Town'da fark yaratmak isteyen bir oyuncu olmasına rağmen futbolun dışına da atılmak istendi.

Yarı zamanlı futbol günlerinde barmen ve danışman olarak çalıştı. Sonunda, Ipswich Town onu 10.000 £ (13.500 $) karşılığında kadrosuna kattı ve o, oyunun zirvesine doğru tırmanmaya başladı.

Mings; artık milli bir futbolcu olarak statüsünü çok ciddiye alıyor ve Cristiano Ronaldo gibi akranlarına ayak uydurmak için güçlü bir ekip ile çalışıyor.

Mings, "İngiltere Milli Takımı'na girmek gerçekten göz alıcıydı" diyor ve ekliyor "Sahadaki kaliteyi fark edebiliyorsunuz ve bu tür seviyelere gelmek için her gün ne kadar mükemmel bir futbolcu olduğunuzu tekrarlamak zorundasınız çünkü bu seviyelere ulaşmak çok zor ve inanılmaz iyi bir his.

"Aslında her şey alışkanlıklarla ilgili. Daha önce de düşük bir profesyonellik seviyesine sahip değildim ancak Jordan Henderson ve Harry Kane gibi her gün spor yapan, herkese örnek olarak liderlik eden ve cesaret veren oyuncuları görmek daha fazla profesyonel olmamı sağladı. Böylece, oyunumu daha da geliştirebildim.

"Şimdi, bir kaptan olarak örnek olmak daha da önemli. Bana gerçekten yardımcı olduğunu düşündüğüm bir psikoloğum var. Ayrıca; bir şef, osteopat ve masöre de sahibim.

"Cristiano Ronaldo, kriyo-hazneleri ve bu tip şeyleri kullanarak kendisini daha fazla geliştiriyor. Sahip olduğu ekibi de eminim ki çok büyüktür. O, bu tür ekstra şeyler yaparak daha iyi olabileceğini düşünüyor fakat her oyuncunun yapısı farklıdır. Benim de gelişimimi yakından izleyen bir ekibim var ve bu tür şeylerin bana faydalı olduğunu hissediyorum."

Mings'le ilk kez tanışanlar, onun sahadaki mücadeleci tarzını göz önüne aldığında böylesine düşünceli ve eğlenceli bir karakteri tanımak onlara şaşırtıcı gelebilir. Bath doğumlu savunmacı, insanların kendisiyle ilgili bu şekilde şaşırmasına da alışık:

"Bence birçok taraftar grubu, takımlarına karşı agresif oynadığım ya da söylediğim şeyler için benden hoşlanmıyor. Sahaya çıktığımda gerçekten tamamen farklı bir insan olduğumu düşünüyorum. Kazanmak ve başarmak için o kadar çok arzum var ki bazen farklı şekillere bürünebiliyorum.

"Sahadaki görüntümden dolayı beni sevmeyen herkesi, saha dışında benimle sohbet etmeye çağırıyorum. Saha dışında da beni sevmiyorsan beni gerçekten sevmiyorsun demektir. Ben, bu mücadele için sahada kazanma isteğinin olması gerektiğini düşünüyorum."

Mings, sahada kulübü ve ülkesi için savaşmaya devam edecek. Ancak, emekli olduğunda hayatın onu nereye sürükleyeceğini görmek de ilginç olacak.

Çeviri: Ethem Sündük

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