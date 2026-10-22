Aston Villa Şampiyonlar Ligi'ndeki kusursuz başlangıcını sürdürürken Unai Emery, Premier League'de istikrarı hedefliyor

Unai Emery, çarşamba akşamı Norveç temsilcisi Viking FK’yi rahatça mağlup eden Aston Villa oyuncularından Avrupa’daki üstün performanslarını ülke içindeki maçlara da yansıtmalarını istedi. Villa Park’taki rahat 3-1’lik galibiyet, Midlands ekibinin Avrupa’daki kusursuz performansını sürdürmesini ve puan tablosunda ikinci sıraya yükselmesini sağladı.

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İspanyol teknik adam ligde daha iyi performans istiyor

Emery, geçen hafta Bayern Münih ile 3-3 berabere kalan Eliteserien temsilcisi konuk takımı mağlup etmelerinin ardından oyuncularının Avrupa'daki formunu Premier League'e taşımasını istiyor. Tüm kulvarlarda son altı maçta beşinci galibiyetini alan Aston Villa, Avrupa'nın büyük turnuvalarında üst üste 12. iç saha galibiyetine de ulaştı. Böylece Manchester City ve Manchester United'ın paylaştığı, bu yüzyılda bir İngiliz takımına ait rekoru egale etti.

İlk yarıdaki üstünlük tarihi başarıyı getirdi

IMAGO

Son maçında Fenerbahçe'yi 6-0 mağlup eden ev sahibi ekip, ilk yarıda 14 şut çekti. Kaleci Arild Ostbo ise Nicolas Jackson'ın maçın başlarında yaptığı iki kafa vuruşunda gole izin vermedi.

Ross Barkley, 23. dakikada Ibrahim Mbaye'nin kornerine kafayla dokunarak gol perdesini açtı ve Ekim 2020'den bu yana ilk kez ilk 11'de başladığı üst üste üç maçta gol attı. VAR incelemesinin ardından Zlatko Tripic'in Alysson'a yaptığı müdahale nedeniyle verilen penaltıyı 37. dakikada Emiliano Buendia gole çevirdi. Arjantinli oyuncu, böylece Villa'nın Avrupa'nın büyük turnuvalarında üst üste dört maçta gol atan ilk futbolcusu oldu.

Son düdüğün ardından oyuncularının taktik disiplinini ve artan öz güvenini öven Emery, şunları söyledi: “Kendimizden beklediklerimize verdiğimiz karşılıktan çok memnunuz. Turnuvaya ve rakiplerimize saygı gösteriyor, kendimizi geliştiriyoruz.

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“Bunlar sayesinde iyi ve ciddi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Rakibimize saygı gösterip belirlediğimiz plana bağlı kaldık. Oyuncular da bireysel olarak kalitelerini göstermeye çalıştı. Bugün bu hedefleri bir araya getirerek iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Bazı oyuncular öz güven açısından bir adım ileri gitti, kendilerini daha iyi hissetti, taktikleri daha iyi anladı ve futbolunu oynadı.”

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Kendi kalesine atılan gol, Avrupa'daki iç saha serisini sürdürdü

Ev sahibi ekibin kalecisi Zion Suzuki, ikinci yarının başlarında Tobias Moi'nin golüne engel oldu. Henrik Heggheim ise 62. dakikada Alysson'ın ortasını istemeden kendi kalesine gönderdi. Chelsea'den kiralık gelen Alejandro Garnacho da oyuna girdikten sonra etkili olduğu bölümde Ostbo'yu geçemedi. Peter Christiansen'in, Kristoffer Askildsen'in ortasında yaptığı akrobatik vuruşla bulduğu geç gol, VAR'ın ofsayt incelemesinin ardından geçerli sayıldı. Böylece ev sahibi ekip üst üste üçüncü maçını gol yemeden tamamlayamadı ve tabloda zirveye çıkamadı.

Yine de Aston Villa, 2017-18 sezonundaki Manchester United'dan bu yana Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk üç maçını kazanan ilk UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu. Ayrıca Avrupa Kupası'nda yalnızca 30 maçta 20 galibiyete ulaştı. Bu başarıya daha hızlı ulaşan tek takım Real Madrid (29).

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Takımının Avrupa'daki güçlü iç saha performansı ile Premier League'de henüz iç saha galibiyeti alamaması arasındaki farka değinen Emery, sözlerini şöyle sürdürdü: “Avrupa'da istikrar kazanmak, Premier League'de maçlar oynamak ve kendimizden çok şey beklemek için her maçı daha iyi olma hedefiyle ele alıyoruz. Kendimizi güçlü ve öz güvenli hissetmemiz gerekiyor. Bence hâlâ yapacak işlerimiz var. Çok iyi bir maç çıkardık ve Şampiyonlar Ligi çok zor bir turnuva, ama dokuz puanımız var. Burada, evimizde iki maç kazandık.

“Premier League'de hâlâ kazanamıyoruz ama Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı ve bugün iki iyi maç kazandık. Şimdi önümüzdeki zorlu mücadeleler için kendimize güvenebilir ve rahat hissedebiliriz. Atmosfer harikaydı. Taraftarlarımızla birlikte Şampiyonlar Ligi'nin tadını çıkarıyor, bu deneyimi birlikte yaşıyoruz.”

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Yükselişe geçen Aston Villa'yı zorlu sınavlar bekliyor

Emery'nin oyuncuları, bu hafta sonu Villa Park'ta Manchester City'yi ağırladıklarında sezonun ilk iç saha lig galibiyetini almaya çalışacak. Avrupa'da üç maçta dokuz puan toplamaları, sezona zorlu bir başlangıç yapan takımın öz güvenini yeniden artırdı. Daha ileride ise Midlands ekibi, gelecek ay La Liga lideri Barcelona karşısında Şampiyonlar Ligi'ndeki kusursuz galibiyet serisini korumaya çalışacak.