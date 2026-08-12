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Aston Villa oyuncusu Avrupa Süper Kupası'nda benzeri görülmemiş bir rekora imza attı

Paris Saint-Germain - Aston Villa
Paris Saint-Germain
Aston Villa
UEFA Süper Kupa
B. Madjo
Fransa
İngiltere
Avusturya
Lüksemburg

Madjer tarihe geçiyor

Aston Villa forması giyen genç Fransız forvet Bryan Madjo, takımının Paris Saint-Germain ile karşılaşmasıyla adını UEFA Süper Kupa tarihine yazdırdı ve turnuva tarihinde ilk 11'de yer alan en genç oyuncu oldu.

Unai Emery, UEFA Süper Kupa finalinde 17 yaş 212 günlük forveti Aston Villa'nın ilk 11'inde sahaya sürdü ve böylece tarihi bir rekora imza atıldı.

"Opta"ya göre Madjo, verilerin tutulmaya başlandığı 2006 yılından bu yana UEFA Süper Kupa finalinde ilk 11'de başlayan en genç oyuncu oldu.

Tarihi tesadüf yalnızca UEFA Süper Kupa ile sınırlı kalmadı; "Mister Chip" olarak bilinen İspanyol istatistikçi Alexis, Madjo'nun aynı zamanda herhangi bir Avrupa finalinde ilk 11'de başlayan en genç oyuncu olduğuna dikkat çekti.

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Paris Saint-Germain
PSG

"Mister Chip", Avrupa finallerinde yaş bakımından ondan önce gelen en genç iki oyuncunun ilk 11'de değil, yedek kulübesinden oyuna girdiğini açıkladı.

Söz konusu oyuncular, 1987 UEFA Süper Kupası'nda 17 yaş 193 günlükken forma giyen Ronald de Boer ve 2025 sezonunda 17 yaş 201 günlükken forma giyen Ibrahim Mbaye.

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