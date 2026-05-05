Aston Villa - Nottingham Forest maçının son dakika biletlerini nasıl alabilirsiniz: Avrupa Ligi fiyatları, maç programı, başlama saati ve daha fazlası

Aston Villa, 7 Mayıs Perşembe günü Birmingham’daki Villa Park’ta Nottingham Forest’ı ağırlayacak. İki takımın UEFA Avrupa Ligi yarı final ikinci maçında karşı karşıya geleceği bu karşılaşma, büyük önem taşıyan bir Avrupa mücadelesi olacağa benziyor.

Aston Villa şu anda Premier Lig'de 2. sırada yer alırken, Nottingham Forest 13. sırada bulunuyor. Her iki kulüp de büyük bir Avrupa finaline kalmayı hedefleyerek dikkatlerini kıtaya çevirmiş durumda.

GOAL, biletlerin nereden alınabileceği ve fiyatları da dahil olmak üzere, Aston Villa - Nottingham Forest maçı için bilet temin etme konusunda bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

Aston Villa - Nottingham Forest Avrupa Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Aston Villa - Nottingham Forest Avrupa Ligi maç biletleri nasıl alınır?

Final maçı dışında, Avrupa Ligi maçları için biletleri doğrudan UEFA'dan satın alamazsınız.

Bunun yerine, biletler bu sezonun turnuvasında yarışan takımlar arasında kulüp bazında satılmaktadır.

Katılmak istediğiniz maç için ilgili kulübün web sitesini ziyaret etmeli ve biletinizi oradan satın almalısınız.

Taraftarların Şampiyonlar Ligi biletlerini satın alması için en güvenli yol kulüplerin resmi portalları olsa da, maçlara katılmak isteyenler son dakika biletlerini garantilemek için StubHub gibi ikincil satış sitelerini de değerlendirebilirler.

Aston Villa - Nottingham Forest Avrupa Ligi biletleri ne kadar?

UEFA biletlerinin fiyatı, hangi kulüplerin yer aldığı, maçın oynanacağı yer ve turnuvanın hangi aşamasında olduğu gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir.

Örneğin, Real Madrid veya Arsenal'in yer aldığı bir yarı final maçı, Limassol'da Pafos'u izlemek için lig aşamasındaki bir karşılaşmadan çok daha pahalı olacaktır.

Kulüpler genellikle sezon başında lig aşaması için bilet fiyatlarını belirler. Bir takım eleme turlarına yükselirse, rakip, yer ve talebe bağlı olarak belirli maçların fiyatları artabilir.

Biletlerin mevcudiyeti ve fiyatları hakkında daha fazla bilgi için çeşitli kulüplerin resmi bilet portallarını takip edin.

Son dakika seçenekleri arıyorsanız, StubHub gibi ikincil sitelerde şu anda biletler mevcuttur.

Aston Villa - Nottingham Forest Avrupa Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Aston Villa - Nottingham Forest Form Durumu

Aston Villa - Nottingham Forest: Son Karşılaşma Sonuçları

Aston Villa - Nottingham Forest Puan Durumu

Aston Villa - Nottingham Forest maçından ne beklemeli?

Nottingham Forest, 30 Nisan'da City Ground'da oynanan ilk maçta 1-0'lık disiplinli bir galibiyet elde ederek, Villa Park'a küçük ama hayati bir avantajla geliyor.

Nuno Espírito Santo'nun takımı, 4 Mayıs'ta Chelsea'ye karşı aldığı 3-1'lik büyük deplasman galibiyetiyle sezonun son haftalarında ikinci bir soluk buldu ve ligin elit takımlarına zarar verecek kontratak kalitesine sahip olduğunu kanıtladı.

Unai Emery’nin çalıştırdığı Aston Villa için görev net: 40 yılı aşkın bir süredir ilk kez büyük bir Avrupa finaline ulaşmak için bu farkı kapatmak. Villa, sezon boyunca kendi sahasında güçlü bir performans sergiledi; özellikle 3 Ocak’ta Premier Lig’de Villa Park’ta Forest’ı 3-1 mağlup etmişti.

Ancak, 25 Nisan'da Fulham'a karşı alınan 1-0'lık lig yenilgisi, takımda bir miktar yorgunluk belirtilerinin ortaya çıkmaya başladığını gösterdi.

