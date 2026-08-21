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Aston Villa - Nottingham Forest biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, fikstür bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

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Premier Lig
Aston Villa
Nottingham Forest

İki eski Avrupa şampiyonu bu eylülde Villa Park'ta karşı karşıya gelecek ve siz de koltuklarınızı bugün ayırtabilirsiniz

Aston Villa'nın, 12 Eylül Cumartesi günü dikkat çekici bir Premier League maçında bir diğer Midlands ekibi Nottingham Forest'ı ağırlayacağı Villa Park'ta atmosfer müthiş olacak ve biletinizi bugün ayırtarak siz de orada olabilirsiniz.

Aston Villa'nın Avrupa Ligi kahramanlarının büyük bölümü yeni maceralara yelken açmış olabilir, ancak bordo-mavili taraftarlar geçmişteki tökezlemeleri başarıyla aşan Unai Emery'ye tam güven duyuyor. Villa, geçen sezon Premier League'deki ilk beş maçının hiçbirini kazanamamış, ardından ise sonraki 13 karşılaşmada 12 galibiyet almıştı.

Forest, Oliver Glasner'ın yaz aylarındaki gelişinin ardından hâlâ istikrar arayışı içinde Birmingham'a gidiyor. Bu kez Avrupa mesaisi de olmadığı için Nottingham Forest, bu sezon Premier League basamaklarında yükselmeye tamamen odaklanmış durumda.

GOAL, Aston Villa - Nottingham Forest maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve ne kadar tuttuğunu sizler için derledi.

Aston Villa - Nottingham Forest Premier League maçı ne zaman?

Aston Villa - Nottingham Forest maçı, 12 Eylül Cumartesi günü Birmingham'daki Villa Park'ta oynanacak ve karşılaşmanın başlama saati BST ile 15.00 olarak planlandı.

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Premier Lig - Hafta 4
Villa Park

Aston Villa - Nottingham Forest Premier League bileti nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk kombinelere ve ağırlama paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunuyor. Bunların tamamı, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları aracılığıyla yönetiliyor.

Küresel çapta çok yüksek talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

  • Kombine sahipleri & debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları yeniden satış için kulübe iade eder.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığındaki çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri liste fiyatıyla satın alabilir.
  • Genel satış: Üye olmayan genel kamuoyuna açık satışlar, Premier League maçlarında neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Aston Villa - Nottingham Forest Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti; ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak geniş ölçüde değişiklik gösterir:

  • Yaş & indirim kategorileri: Kulüplerin çoğu, Yetişkin, Genç (genellikle 18 veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma uygular. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.
  • Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kategorilere ayırır (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan karşılaşmalar Kategori A'ya girer ve en yüksek liste fiyatlarına sahip olur.
  • Koltuk konumu: Orta hat boyunca yer alan merkezi tribün koltukları ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.
  • Resmi üyelik gerekir: Ev sahibi takım biletlerini liste fiyatıyla satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması & bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu sonuna kadar resmen uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar süreceğini de doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel spordaki en zor bulunan biletler arasında yer alırlar. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca maksimum sadakat puanına sahip en üst seviye kombine sahiplerine satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik kuralarına düşmezler.

Form durumu

AVL

AVL - Form

BGP
K1-3
FCB
K2-1
PSG
K2-1
BMG
K2-1
BHA
K4-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5
NFO

NFO - Form

BAR
K0-1
B04
K2-1
B29
K2-0
LEE
K0-1
LEE
K0-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
4/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Son karşılıklı maçlar

Kafa Kafaya

Aston VillaÇizimNottingham Forest
3
1
1
Ligi Europa
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
4
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
MS
Ligi Europa
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
MS
Premier Lig
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
MS
Premier Lig
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
MS
Premier Lig
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
MS
10Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5

Takım haberleri & kadrolar

Aston Villa vs Nottingham Forest Muhtemel kadrolar

Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Diziliş
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO

Teknik direktör

  • U. Emery

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
110040+43
K
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
K
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
K
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
K
5
Hull CityHull CityHUL
110020+23
K
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
K
7
Ipswich TownIpswich TownIPS
110021+13
K
8
M.CityM.CityMCI
110021+13
K
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
110010+13
K
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
B
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
10102201
B
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
K
13
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
100112-10
K
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
K
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
K
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
K
17
M. UnitedM. UnitedMUN
100102-20
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
100103-30
K
19
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
100103-30
K
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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