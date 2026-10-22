Aston Villa’nın genç oyuncusu Alysson, Şampiyonlar Ligi’ndeki dikkat çekici performansını hem kendisi hem de ailesi için gerçek anlamda bir hayalin gerçekleşmesi olarak nitelendirdi. Brezilyalı kanat oyuncusu, Villa Park’taki farklı galibiyetin mimarı oldu ve Unai Emery’nin takımının turnuvadaki galibiyet serisini sürdürmesini sağladı.

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Alysson Avrupa sahnesinde parladı

Aston Villa'nın son Brezilyalı cevheri Alysson, Premier League ekibinin Viking karşısında aldığı net 3-1'lik galibiyete öncülük etmenin heyecanını gizleyemedi. 20 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının tartışmasız yıldızıydı. Hızıyla doğrudan rakip savunmanın üzerine gidip teknik becerilerini sergileyerek Norveç ekibinin savunmasına zor anlar yaşattı. Ev sahibine üç puan daha kazandıran üç golün ikisinde pay sahibi olması, galibiyette belirleyici rol oynadı.

Kanat oyuncusu ilk önemli katkısını, kendine özgü hızlanmalarından biriyle ceza sahasına girip faul yaptırdığında verdi. Kısa bir VAR incelemesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi ve Emi Buendía soğukkanlı bir vuruşla Aston Villa'nın farkı ikiye çıkarmasını sağladı. Gece boyunca tehdit oluşturmayı sürdüren Alysson'un şutu savunmaya çarpıp ağlara gidince üçüncü gol geldi ve Viking'in geri dönüş umutları sona erdi.

Avrupa sahnesinde yoğun duygular

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Sahadaki etkili performansı, ona kulübün maçın oyuncusu ödülünü kazandırdı. Bu bireysel takdir, Avrupa'da yükselişini sürdüren Aston Villa'nın ileriye doğru kararlı bir adım daha attığı unutulmaz geceyi taçlandırdı. Genç oyuncu, Villa Park'taki coşkulu atmosferde duygularına hâkim olamadı. Maçın ardından VillaTV'ye konuşan Alysson, bu önemli anı değerlendirirken hem kendisi hem de ailesi için gerçekten “rüya gibi bir gece” olduğunu söyledi.

“Benim ve ailem için rüya gibi bir geceydi” ifadelerini VillaTV'ye verdiği demeçte kullandı. “Çok gururluyum; hem kendimle hem de takımımla, takım arkadaşlarımla. Bunun adı ‘rüya gibi bir gece’. Benim için mükemmel.”

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Brezilyalı oyuncunun sabrı karşılığını verdi

Alysson için üçüncü gol, taraftarlarının önünde iz bırakmak için gösterdiği kararlı çabanın karşılığıydı. Gol sonunda savunmacı Henrik Heggheim'a çarpan şut olarak kayıtlara geçse de pozisyonun oluşmasında Brezilyalı oyuncunun payı inkâr edilemezdi. Hücum oyuncusu bir Avrupa karşılaşmasında kendi golünü atmaya hiç bu kadar yaklaşmamıştı ve maça yaptığı katkıdan duyduğu memnuniyet açıktı.

İkinci yarıdaki bireysel katkısını değerlendiren 20 yaşındaki oyuncu, sonuca yaptığı etkiden memnun olduğunu belirtti. Belirleyici üçüncü gol hakkında konuşan kanat oyuncusu, “Çok mutluyum” dedi. “Maç içinde birkaç kez denedim. Bu pozisyonda mutlu oldum. Çok mutluyum.”

Tüm kulvarlarda ivmeyi korumak

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Bu galibiyetle Aston Villa, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk üç maçından dokuz puan çıkararak iyi bir konuma yerleşti. Avrupa hedefleri büyüyen ve eleme turlarına doğrudan katılma ihtimali artık iyice belirginleşen Aston Villa, odağını yeniden lige çevirirken yakaladığı büyük ivmeden yararlanmak istiyor. Takım, cumartesi günü Premier League lideri Manchester City ile oynayacağı kritik karşılaşmaya da önemli bir özgüvenle çıkacak.