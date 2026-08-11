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Villa Park Aston Villa 2025Getty Images
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Çeviri:

Aston Villa'nın 2026-27 biletleri nasıl alınır: Ortalama fiyatlar, yaklaşan fikstür ve sezonluk bilet bilgileri

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Tickets
Aston Villa
Premier Lig

Unai Emery'nin Aston Villa'sını bu sezon tam olarak nasıl canlı izleyebileceğiniz burada

Aston Villa, 2026/27 sezonunda da Villa Park'ta tempoyu bir kez daha yükseltmeye hazırlanıyor.  

42.000'den fazla taraftarın Villa Park turnikelerinden geçmesiyle birlikte, bordo-mavi renklerin efsanevi duvarı takımı UEFA Şampiyonlar Ligi ve Premier League sıralamasında ileri taşımaya hazırlanıyor.

Peki, Aston Villa'yı sahada izlemek için biletinizi nasıl alabilirsiniz? GOAL, 2026-27'de takımı izlemenin yollarını, biletlerin nereden bulunacağını, sezonluk bilet yenilemelerini, üyelik fiyatlarını ve şu anda sunulan premium paketleri de dahil ederek sizin için anlatıyor.

Aston Villa biletlerini ayırtBilet al

Yaklaşan Aston Villa 2026/27 Premier League fikstürü ve biletler

Tarih ve saatMaçKonumBiletler
23 Ağustos 2026 Pazar, 14:00Brighton & Hove Albion - Aston VillaAmerican Express Stadium, BrightonBilet al
31 Ağustos 2026 Pazartesi, 20:00Aston Villa - ArsenalVilla Park, BirminghamBilet al
5 Eylül 2026 Cumartesi, 17:30Hull City - Aston VillaMKM Stadium, HullBilet al
12 Eylül 2026 Cumartesi, 15:00Aston Villa - Nottingham ForestVilla Park, BirminghamBilet al
19 Eylül 2026 Cumartesi, 12:30Tottenham Hotspur - Aston VillaTottenham Hotspur Stadium, LondraBilet al
10 Ekim 2026 Cumartesi, 15:00Aston Villa - BrentfordVilla Park, BirminghamBilet al
17 Ekim 2026 Cumartesi, 15:00Newcastle United - Aston VillaSt. James' Park, Newcastle upon TyneBilet al
24 Ekim 2026 Cumartesi, 15:00Aston Villa - Manchester CityVilla Park, BirminghamBilet al
31 Ekim 2026 Cumartesi, 15:00Aston Villa - FulhamVilla Park, BirminghamBilet al
7 Kasım 2026 Cumartesi, 15:00Manchester United - Aston VillaOld Trafford, StretfordBilet al
21 Kasım 2026 Cumartesi, 15:00Aston Villa - SunderlandVilla Park, BirminghamBilet al
28 Kasım 2026 Cumartesi, 15:00Ipswich Town - Aston VillaPortman Road Stadium, IpswichBilet al
2 Aralık 2026 Çarşamba, 20:00Aston Villa - EvertonVilla Park, BirminghamBilet al
5 Aralık 2026 Cumartesi, 15:00Aston Villa - Crystal PalaceVilla Park, BirminghamBilet al
12 Aralık 2026 Cumartesi, 15:00Coventry City - Aston VillaCoventry Building Society Arena, CoventryBilet al
19 Aralık 2026 Cumartesi, 15:00Chelsea - Aston VillaStamford Bridge, LondraBilet al
26 Aralık 2026 Cumartesi, 15:00Aston Villa - Leeds UnitedVilla Park, BirminghamBilet al
30 Aralık 2026 Çarşamba, 20:00Aston Villa - LiverpoolVilla Park, BirminghamBilet al

Aston Villa Premier League biletleri nasıl alınır?

Yüksek talep nedeniyle standart genel satış koltukları hızla tükendiğinden ve biletler Aston Villa App üzerinden dijital olarak teslim edildiğinden, Villa Park'ta Aston Villa bileti almak belirli resmî kanalları takip etmeyi gerektirir.

Şampiyonlar Ligi
Club Brugge crest
Club Brugge
CLB
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL

İşte bilet almanın en hızlı yolu:

  • Resmî üyelik ve kuralar: İlk erişim için bir Resmî Üyelik kademesine katılmak şarttır. Bu, üye kuralarına (Loyalty veya First Timer Ballots gibi) giriş ve maç başlangıcından 3-4 hafta önce öncelikli satış pencereleri sağlar.
  • Resmî bilet değişim platformu: Üyeler, maça katılamayan sezonluk bilet sahiplerinin kulübün resmî yeniden satış portalı üzerinden listelediği, nominal değerindeki biletleri satın alabilir.
  • Resmî ağırlama paketleri: Maç günü ağırlama deneyimlerinden birini ayırtmak, üyelik gerekmeksizin veya kuraya girmeden giriş garantisi sağlar. Buna The Lower Grounds, 150 Club veya 82 Champions Club gibi seçenekler dahildir.
  • İkincil pazar yerleri: Tükenen Premier League veya Avrupa maçları için taraftarlar, taraftardan taraftara alternatif yeniden satış seçenekleri sunan ikincil platformlara yönelebilir. Satın alım yaptığınız internet sitesinin hüküm ve koşullarını kontrol edin.

Aston Villa biletlerini ayırtBilet al

Aston Villa sezonluk biletleri nasıl alınır?

Villa Park'taki her iç saha Premier League maçı için koltuk garantilemenin tek yolu, Aston Villa sezonluk bilet sahibi olmaktır. 

Sezonluk bilet, kulübün ev sahipliği yaptığı 19 lig maçının tamamına giriş hakkı verir ve eleme usulü kupa maçları için öncelikli rezervasyon pencereleri sunar.

2026-27 sezonu için sezonluk biletler tükendi, en ucuz yetişkin sezonluk bilet fiyatı ise £703'ten başlıyor. 

Mevcut sahipler her yeni sezon öncesinde öncelikli yenileme dönemlerinden yararlanırken, sezonluk bilet almak isteyenler resmî bekleme listesine yazılabilir.

Aston Villa biletleri ne kadar?

Sezonluk biletler mevcut olmadığından, bu sezon Villa Park'ta Aston Villa maçlarına katılacak taraftarların büyük bölümü tercih ettikleri maç için tekil maç günü bileti satın alacak.

Bu biletler maç maç satışa sunulur ve koltuk konumu, maç ve rakip gibi etkenlere bağlı olarak sezon boyunca farklı fiyat aralıklarında sunulur. 

Aşağıda, geçen sezonun Kategori A maliyet tablosu baz alınarak bu sezon Aston Villa maçlarının fiyatlarını bulabilirsiniz:

Fiyat bölgesiYetişkin66 yaş üstü / 21 yaş altıSilahlı Kuvvetler18 yaş altı14 yaş altı
Bölge 1£82.00£61.50£65.50£42.00£25.00
Bölge 2£76.00£57.00£61.00£39.00£23.00
Bölge 3£71.00£53.00£56.50£35.50£21.00
Bölge 4£58.00£43.50£45.50£29.50£17.50
Tekerlekli sandalye alanları£58.00£43.50£45.50£29.50£17.50

Aston Villa biletleri ne zaman satışa çıkıyor?

2026-27 sezonu için genel biletler ve premium ağırlama paketleri, kulübün resmî biletleme platformu üzerinden sorgulanabiliyor ve satın alınabiliyor.

Maç günü biletleri genellikle maç başlangıcından 4 ila 5 hafta önce satışa çıkar ve genel satışa geçmeden önce resmî üyeler için özel öncelik pencereleri açılır.

Aston Villa bilet bulunabilirliğini nasıl kontrol edebilirim?

Unai Emery'nin ekibi yurt içinde ve Avrupa'da üst seviyede mücadele etmeyi sürdürdüğü için Aston Villa biletlerine olan talep tüm zamanların en yüksek seviyesinde kalmaya devam ediyor.

Yaklaşan maçlar için gerçek zamanlı uygunluğu kontrol edebileceğiniz en güvenilir yer, avfc.co.uk adresindeki kulübün resmî portalıdır.

Aston Villa üyeliği ne kadar?

Resmî Aston Villa üyeliği, iç saha maç bilet satışlarına öncelikli erişim, özel perakende indirimleri ve dijital içerik sağlar.

2026-27 sezonu için mevcut üyelik kademeleri:

  • Yetişkin: £50
  • Kadın Takımı: £30
  • Video Membership: £35
  • Video Lite: £15
  • Junior (3-11 ve 12-17 yaş): £30
  • Junior (0-2 yaş): Ücretsiz

Aston Villa premium deneyimleri nereden satın alabilirim?

Satın alınabilecek üç Aston Villa premium deneyimi bulunuyor:

  • Lower Grounds Premium: Özel lounge'a erişim, Trinity Stand'da koltuk, maç öncesi ve sonrası imkânlar, dev ekranlar, eski oyuncularla soru-cevap etkinlikleri, ücretsiz yiyecek ve bar hizmeti ile resmî maç günü programı.
  • 150 Club: Doug Ellis Stand'da orta çizgi üzerinde yastıklı koltuklar, karşılama içecekleri, masaya servis yemek, devre arası şef spesiyalleri, Villa efsanelerinin ziyaretleri ve maç günü hediyeleri.
  • 82 Champions Club: Trinity Road Stand'da merkezi konumda yastıklı koltuklar, iki servislik yemek deneyimi, ücretsiz bar hizmeti ve efsane oyuncu katılımları.

Tüm premium paketler hakkında bilgi alınabilir veya doğrudan Aston Villa'nın resmî internet sitesinden rezervasyon yapılabilir.
Yüksek önem taşıyan Premier League maçları için bilet alımı planlamak, üyelik kademelerine ve resmî satış tarihlerine dikkatli şekilde odaklanmayı gerektirir. Aksiyon gelişirken gerçek zamanlı tahminleri sabitlemeyi planlıyorsanız, mobil yazılımda gezinme hızı her şeydir. Maç günü rutininizi melbet promo code ile geliştirmek için hazırladığımız rehbere daha yakından göz atın.

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