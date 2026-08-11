Aston Villa, 2026/27 sezonunda da Villa Park'ta tempoyu bir kez daha yükseltmeye hazırlanıyor.

42.000'den fazla taraftarın Villa Park turnikelerinden geçmesiyle birlikte, bordo-mavi renklerin efsanevi duvarı takımı UEFA Şampiyonlar Ligi ve Premier League sıralamasında ileri taşımaya hazırlanıyor.

Peki, Aston Villa'yı sahada izlemek için biletinizi nasıl alabilirsiniz? GOAL, 2026-27'de takımı izlemenin yollarını, biletlerin nereden bulunacağını, sezonluk bilet yenilemelerini, üyelik fiyatlarını ve şu anda sunulan premium paketleri de dahil ederek sizin için anlatıyor.

Yaklaşan Aston Villa 2026/27 Premier League fikstürü ve biletler

Aston Villa Premier League biletleri nasıl alınır?

Yüksek talep nedeniyle standart genel satış koltukları hızla tükendiğinden ve biletler Aston Villa App üzerinden dijital olarak teslim edildiğinden, Villa Park'ta Aston Villa bileti almak belirli resmî kanalları takip etmeyi gerektirir.

İşte bilet almanın en hızlı yolu:

Resmî üyelik ve kuralar : İlk erişim için bir Resmî Üyelik kademesine katılmak şarttır. Bu, üye kuralarına (Loyalty veya First Timer Ballots gibi) giriş ve maç başlangıcından 3-4 hafta önce öncelikli satış pencereleri sağlar.

: İlk erişim için bir Resmî Üyelik kademesine katılmak şarttır. Bu, üye kuralarına (Loyalty veya First Timer Ballots gibi) giriş ve maç başlangıcından 3-4 hafta önce öncelikli satış pencereleri sağlar. Resmî bilet değişim platformu: Üyeler, maça katılamayan sezonluk bilet sahiplerinin kulübün resmî yeniden satış portalı üzerinden listelediği, nominal değerindeki biletleri satın alabilir.

Üyeler, maça katılamayan sezonluk bilet sahiplerinin kulübün resmî yeniden satış portalı üzerinden listelediği, nominal değerindeki biletleri satın alabilir. Resmî ağırlama paketleri: Maç günü ağırlama deneyimlerinden birini ayırtmak, üyelik gerekmeksizin veya kuraya girmeden giriş garantisi sağlar. Buna The Lower Grounds, 150 Club veya 82 Champions Club gibi seçenekler dahildir.

Maç günü ağırlama deneyimlerinden birini ayırtmak, üyelik gerekmeksizin veya kuraya girmeden giriş garantisi sağlar. Buna The Lower Grounds, 150 Club veya 82 Champions Club gibi seçenekler dahildir. İkincil pazar yerleri: Tükenen Premier League veya Avrupa maçları için taraftarlar, taraftardan taraftara alternatif yeniden satış seçenekleri sunan ikincil platformlara yönelebilir. Satın alım yaptığınız internet sitesinin hüküm ve koşullarını kontrol edin.

Aston Villa sezonluk biletleri nasıl alınır?

Villa Park'taki her iç saha Premier League maçı için koltuk garantilemenin tek yolu, Aston Villa sezonluk bilet sahibi olmaktır.

Sezonluk bilet, kulübün ev sahipliği yaptığı 19 lig maçının tamamına giriş hakkı verir ve eleme usulü kupa maçları için öncelikli rezervasyon pencereleri sunar.

2026-27 sezonu için sezonluk biletler tükendi, en ucuz yetişkin sezonluk bilet fiyatı ise £703'ten başlıyor.

Mevcut sahipler her yeni sezon öncesinde öncelikli yenileme dönemlerinden yararlanırken, sezonluk bilet almak isteyenler resmî bekleme listesine yazılabilir.

Aston Villa biletleri ne kadar?

Sezonluk biletler mevcut olmadığından, bu sezon Villa Park'ta Aston Villa maçlarına katılacak taraftarların büyük bölümü tercih ettikleri maç için tekil maç günü bileti satın alacak.

Bu biletler maç maç satışa sunulur ve koltuk konumu, maç ve rakip gibi etkenlere bağlı olarak sezon boyunca farklı fiyat aralıklarında sunulur.

Aşağıda, geçen sezonun Kategori A maliyet tablosu baz alınarak bu sezon Aston Villa maçlarının fiyatlarını bulabilirsiniz:

Fiyat bölgesi Yetişkin 66 yaş üstü / 21 yaş altı Silahlı Kuvvetler 18 yaş altı 14 yaş altı Bölge 1 £82.00 £61.50 £65.50 £42.00 £25.00 Bölge 2 £76.00 £57.00 £61.00 £39.00 £23.00 Bölge 3 £71.00 £53.00 £56.50 £35.50 £21.00 Bölge 4 £58.00 £43.50 £45.50 £29.50 £17.50 Tekerlekli sandalye alanları £58.00 £43.50 £45.50 £29.50 £17.50

Aston Villa biletleri ne zaman satışa çıkıyor?

2026-27 sezonu için genel biletler ve premium ağırlama paketleri, kulübün resmî biletleme platformu üzerinden sorgulanabiliyor ve satın alınabiliyor.

Maç günü biletleri genellikle maç başlangıcından 4 ila 5 hafta önce satışa çıkar ve genel satışa geçmeden önce resmî üyeler için özel öncelik pencereleri açılır.

Aston Villa bilet bulunabilirliğini nasıl kontrol edebilirim?

Unai Emery'nin ekibi yurt içinde ve Avrupa'da üst seviyede mücadele etmeyi sürdürdüğü için Aston Villa biletlerine olan talep tüm zamanların en yüksek seviyesinde kalmaya devam ediyor.

Yaklaşan maçlar için gerçek zamanlı uygunluğu kontrol edebileceğiniz en güvenilir yer, avfc.co.uk adresindeki kulübün resmî portalıdır.

Aston Villa üyeliği ne kadar?

Resmî Aston Villa üyeliği, iç saha maç bilet satışlarına öncelikli erişim, özel perakende indirimleri ve dijital içerik sağlar.

2026-27 sezonu için mevcut üyelik kademeleri:

Yetişkin : £50

: £50 Kadın Takımı : £30

: £30 Video Membership : £35

: £35 Video Lite : £15

: £15 Junior (3-11 ve 12-17 yaş) : £30

: £30 Junior (0-2 yaş): Ücretsiz

Aston Villa premium deneyimleri nereden satın alabilirim?

Satın alınabilecek üç Aston Villa premium deneyimi bulunuyor:

Lower Grounds Premium: Özel lounge'a erişim, Trinity Stand'da koltuk, maç öncesi ve sonrası imkânlar, dev ekranlar, eski oyuncularla soru-cevap etkinlikleri, ücretsiz yiyecek ve bar hizmeti ile resmî maç günü programı.

Özel lounge'a erişim, Trinity Stand'da koltuk, maç öncesi ve sonrası imkânlar, dev ekranlar, eski oyuncularla soru-cevap etkinlikleri, ücretsiz yiyecek ve bar hizmeti ile resmî maç günü programı. 150 Club: Doug Ellis Stand'da orta çizgi üzerinde yastıklı koltuklar, karşılama içecekleri, masaya servis yemek, devre arası şef spesiyalleri, Villa efsanelerinin ziyaretleri ve maç günü hediyeleri.

Doug Ellis Stand'da orta çizgi üzerinde yastıklı koltuklar, karşılama içecekleri, masaya servis yemek, devre arası şef spesiyalleri, Villa efsanelerinin ziyaretleri ve maç günü hediyeleri. 82 Champions Club: Trinity Road Stand'da merkezi konumda yastıklı koltuklar, iki servislik yemek deneyimi, ücretsiz bar hizmeti ve efsane oyuncu katılımları.

Tüm premium paketler hakkında bilgi alınabilir veya doğrudan Aston Villa'nın resmî internet sitesinden rezervasyon yapılabilir.

Yüksek önem taşıyan Premier League maçları için bilet alımı planlamak, üyelik kademelerine ve resmî satış tarihlerine dikkatli şekilde odaklanmayı gerektirir. Aksiyon gelişirken gerçek zamanlı tahminleri sabitlemeyi planlıyorsanız, mobil yazılımda gezinme hızı her şeydir. Maç günü rutininizi melbet promo code ile geliştirmek için hazırladığımız rehbere daha yakından göz atın.