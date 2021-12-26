Aston Villa menajeri Steven Gerrard Covid-19'a yakalandı: Kaç maç kaçıracak?

Aston Villa kulübü Cumartesi günü yaptığı açıklamayla, Steven Gerrard'ın önümüzdeki iki maçı kaçıracağını duyurdu.

Covid-19'a yakalanan genç teknik adamı, Aston Villa'nın Premier Lig'deki Chelsea ve Leeds United mücadelelerinde kulübede göremeyeceğiz.

Boxing Day'de evinde Chelsea'yi ağırlayacak olan Villa, Salı günü Leeds'e konuk olacak. Ancak Leeds-Aston Villa mücadelesinin artan vakalar nedeniyle ertelenmesi gündemde.

Covid-19 futbola yine sekte vurdu

Omicron varyantıyla yeniden yükselişe geçen covid-19, bir süredir İngiltere'de futbol fikstürünün aksamasına yol açıyor.

Önceki haftalarda yaşanan çok sayıda ertelemenin ardından, Boxing Day'de oynanması planlanan dokuz maçın üçü de iptal edildi.

26 Aralık'taki Liverpool-Leeds, Wolverhampton-Watford ve Burnley-Everton karşılaşmaları ileri bir tarihte oynanacak.

Aston Villa'nın geçen hafta evinde Burnley ile oynaması gereken maç, karşılaşmadan kısa süre önce Villa cephesinde yaşanan salgın nedeniyle ertelenmişti.

Gerrard hafta içi yaptığı açıklamada, 14 kişiyle yoğun bir fikstürde mücadele etmeye çalıştıklarını ve takımdaki herkesin covid-19'a yakalanma endişesiyle hareket ettiğini söylemişti.

Premier Lig'e harika girdi

Teknik direktörlük kariyerine Rangers'ı çalıştırarak başlayan Gerrard, İskoç ekibini geçen sezon uzun yıllar sonra lig şampiyonluğuna taşımıştı.

Kısa süre önce Aston Villa'nın başına geçen Gerrard, Premier Lig'de çıktığı ilk altı maçta dört galibiyet aldı. Villa diğer iki maçı kaybetti, ancak bu maçlarda rakipleri ligin ilk iki sırasında yer alan Manchester City ve Liverpool'du.

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