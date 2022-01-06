Aston Villa menajeri Steven Gerrard, Barcelona'nın oyuncusu Philippe Coutinho'ya övgüler yağdırdı
Aston Villa menajeri Steven Gerrard, Liverpool’da futbol oynadığı dönemde takım arkadaşı olan Philippe Coutinho’ya övgüler yağdırırken Brezilyalı futbolcunun üst seviye bir yıldız olduğuna değindi.
Gerrard; Barcelona formasını giyen Coutinho özelinde çok parlak değerlendirmelerde bulundu ve onun, harika bir futbolcu olduğunu söyledi.
Villa menajeri, potansiyel bir transferin ayrıntıları hakkında konuşmazken 2018'de Liverpool'dan 142 milyon sterlin karşılığında Barcelona’ya transfer olan Coutinho'ya olan hayranlığını gizlemedi.
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Ne söylendi?
Gerrard, gazetecilere yaptığı açıklamalarda Philippe Coutinho hakkında şu ifadeleri kullandı:
"O, harika bir futbolcu. Coutinho ile aynı soyunma odasını paylaşabilmek ve onunla aynı sahaya çıkmak büyük bir zevkti, çünkü o çok az futbolcunun ulaşabileceği bir seviyede.
“Hayal gücü, yaratıcılığı ve saha içerisinde yaptığı inanılmaz hareketlerle mükemmel bir yıldız olduğunu göstermekten çekinmiyor.
“Başka bir kulübün oyuncusu hakkında transfer konusunda konuşmak doğru değil. Forma giydiği kulübe büyük bir saygı duyuyorum. Bu yüzden çok fazla uzatmak istemiyorum.
“Evet, onun ismi Aston Villa ile geçiyor bu durumdan dolayı çok memnunum, ancak Premier Lig’deki diğer kulüplerin de ona ilgisi var. Birçok kulübün onun peşinde olması normal.
"Eminim Philippe’yi isteyen kulüpler dünya çapında bilinen takımlardır, çünkü o inanılmaz derecede iyi bir yıldız.
“Merak etmenizi anlıyorum, ancak onun hakkında bundan daha fazla bir şey söyleyemem.”
Gerrard ile 2013-15 yılları arasında Anfield'da birlikte oynayan Coutinho, İspanya’ya gittikten sonra eski günlerinden uzak bir görüntü çizmişti.
Villa menajeri; gözden düşen Brezilyalı yıldızı, yeniden eski formuna döndürmeyi umuyor.
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