Premier Lig - Hafta 8 24 Eki 2026 - 07:30 Villa Park

Aston Villa ile Manchester City arasındaki maç, 24 Ekim 2026'da EST ile 07.30'da, GMT ile 11.30'da başlayacak.

City'nin yüzde 100'lük başlangıcı tartışmalara rağmen etkileyici

Bulut

Villa, istikrarsız başlangıcın ardından toparlandı

Aston Villa, ilk yedi maçında topladığı sekiz puan ve aldığı yalnızca iki galibiyetle 12. sırada bulunuyor. Ancak 12 Eylül'de evinde Nottingham Forest'a 2-1 yenildiği maçtan bu yana hiçbir kulvarda mağlup olmadı. Son Premier League maçında Newcastle deplasmanında aldığı etkileyici 1-0'lık galibiyet de dâhil olmak üzere üst üste üç maç kazandı. Yeni transferler Johan Manzambi ve kaleci Zion Suzuki öne çıkan isimler oldu.

Getty Images

Foden'ın gol hasreti sona erdi

Gol atamadığı 35 maçın ardından Phil Foden, son iki maçında dört gol kaydetti. Bunlar arasında son olarak Şampiyonlar Ligi'nde AEK Athens karşısında yaptığı hat-trick de var. Premier League'in finansal fair play kurallarını ihlal etmesinin ardından ağır yaptırımlarla karşı karşıya olan ve bu nedenle tartışmaların odağında bulunan Manchester City, sahada sonuç almayı sürdürüyor. Yeni teknik direktör Enzo Maresca, Etihad'daki görevine Premier League'de yedi maçta yedi galibiyetle başladı. Erling Haaland, sekiz golle gol krallığı yarışında zirvede. Norveçli dev forvet, City'nin AEK'i 5-1 mağlup ettiği maçta dinlendirildi ancak kulübü adına çıktığı önceki iki maçın her birinde ikişer gol attı.

Getty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Enzo Maresca, bir kulüpte çıktığı ilk yedi Premier League maçını kazanan ilk teknik direktör.

Villa Teknik Direktörü Emery, bu maçta Amadou Onana, Ian Maatsen ve Aaron Wan-Bissaka'dan yararlanamayacak.

City'nin kanat oyuncusu Antoine Semenyo, dizindeki sorun nedeniyle sekiz hafta sahalardan uzak kalacak.

Takım haberleri ve kadrolar

Unai Emery, Aston Villa'da çok sayıda oyuncunun yokluğuyla baş etmek zorunda. Amadou Onana, Ian Maatsen, Matteo Ruggeri, Aaron Wan-Bissaka ve Johan Manzambi sakat oyuncular listesinde yer alıyor. Oynayıp oynayamayacaklarına ilişkin güncellemelerin maç saatine doğru gelmesi bekleniyor.

Manchester City de hücum hattında sakatlık sorunları yaşıyor. Antoine Semenyo'nun dizindeki sorun nedeniyle sekiz haftaya kadar sahalardan uzak kalacağı kesinleşti; Matheus Nunes de forma giyemiyor. Ipswich Town maçında oyundan erken çıkmasının ardından Erling Haaland'ın fiziksel durumu da endişe konusu olmaya devam ediyor. Enzo Maresca, Norveçli oyuncunun forma giyip giyemeyeceğini henüz doğrulamadı.

Form durumu

Aston Villa, tüm kulvarlardaki son beş maçının dördünü kazandı. Bu dönemde puan kaybettiği tek maç, Premier League'de evinde Brentford ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmaydı. Son maçında Newcastle United deplasmanında 1-0 kazandı; aynı dönemde Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi de 6-0 mağlup etti. Villa, bu beş maçta 12 gol atıp altı gol yedi.

Manchester City, son beş maçının dördünü kazandı. Tek yenilgisini Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 4-2 kaybederek aldı. Son maçında Premier League'de Ipswich Town'ı 3-2 yendi; bu dönemde Liverpool deplasmanında da 3-0 kazandı. City, beş maçta 18 gol atıp 11 gol yedi.

İkili rekabet

İki takım en son Mayıs 2026'da karşılaştı. Aston Villa, Etihad Stadyumu'ndaki Premier League maçını 2-1 kazandı. Son beş karşılaşmada Villa üç, City ise iki galibiyet aldı. Bu maçlarda Villa sekiz, City yedi gol attı. Son dört karşılaşmanın üçü tek gol farkla sonuçlandı.

Puan durumu

Manchester City bu maça Premier League lideri olarak çıkarken Aston Villa 12. sırada yer alıyor. Sıralamadaki fark, maçın tablosunu netleştiriyor: City ligin zirvesinde geliyor; Villa ise ev sahibi avantajını kullanarak üstündeki kulüplerle arasındaki farkı kapatmaya çalışacak.