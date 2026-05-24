Aston Villa, Manchester City'nin veda partisini mahvetti; yeni şampiyon Arsenal yine kazandı

Yeni şampiyon Arsenal, Crystal Palace'ı da mağlup etmeyi başardı (1-2). Londralılar, yirmi yıl aradan sonra yeniden İngiltere şampiyonu oldu. Manchester City ise Pep Guardiola, Bernardo Silva ve John Stones'un veda maçında Aston Villa'yı yenemedi (1-2).

Crystal Palace – Arsenal (1-2)

Mikel Arteta'nın takımı, Manchester City'nin Bournemouth'u yenememesi üzerine geçen hafta şampiyonluğa ulaştı. İlk yarı bitmeden kısa bir süre önce Arsenal, Gabriel Jesus'un golüyle öne geçti. Brezilyalı oyuncu, Gabriel Martinelli'nin pasıyla kaleciyi çalımladı ve kısa köşeye golü attı.

İkinci yarıda eski PSV'li Noni Madueke kısa sürede golü buldu. Kai Havertz'in pasıyla İngiliz oyuncu Premier League sezonundaki üçüncü golünü attı. Alman oyuncu kafayla geri indirdi, ardından forvet kalabalık içinde topu sol alt köşeye gönderdi: 0-2.

92. dakikada Jean-Phillipe Mateta farkı azaltan golü attı: 1-2. Bu aynı zamanda maçın son skoru oldu, çünkü Pino'nun 2-2'yi getiren golü geçersiz sayıldı. Arsenal, şampiyonluk sezonunu böylece galibiyetle tamamladı.

Manchester City – Aston Villa (1-2)

Aston Villa, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilemiş ve Avrupa Ligi'ni kazanmış olduğu için Unai Emery, Marco Bizot'u ilk 11'de sahaya sürdü. City, 23. dakikada öne geçti: John Stones, Rodri'nin köşe vuruşunu uzattı, ardından Antoine Semenyo uzak direğe dokunarak topu ağlara gönderdi: 1-0.

City daha sonra da fırsatlar yakaladı, ancak devre arasından kısa bir süre sonra Villa skoru eşitledi. Ollie Watkins bir köşe vuruşundan 1-1'i kaydetti, oysa konuk takım o ana kadar neredeyse hiç tehlikeli olmamıştı.

Bernardo Silva'nın duygusal bir şekilde seyircilerin önünde oyundan çıkmasından kısa bir süre sonra Villa, Guardiola, Silva ve John Stones'un veda partisini bozdu. Ross Barkley'nin pasının ardından Watkins, kayan Stones'u geçerek topu sol alt köşeye gönderdi: 1-2.

Stones da Manchester City dönemini seyircilerin alkışları eşliğinde sonlandırdı. Guardiola gibi, savunma oyuncusu da on yılın ardından The Citizens'tan veda etti. Phil Foden, 90. dakikada sert bir şutla skoru 2-2'ye getirecek gibi göründü, ancak ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı. Böylece veda maçı City için bir mağlubiyetle sona erdi.