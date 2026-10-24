Nicolas Jackson, attığı iki harika golle eski teknik direktöründen intikam alırken Aston Villa, Manchester City'nin Premier League'deki kusursuz başlangıcına son verdi. Unai Emery'nin takımı cumartesi günü 2-1'lik çarpıcı bir galibiyet elde ederek Enzo Maresca'ya, Pep Guardiola'nın geçen sezonun son gününde yaşadığı kaderin aynısını yaşattı.

Reklam

Villa, Manchester City'ye yine kâbus oldu

Aston Villa, Manchester City için tekrarlanan bir kâbusa dönüştü. Birmingham ekibinin evinde aldığı heyecan dolu 2-1'lik galibiyet, konuk takımın yedi maçlık galibiyet serisini sona erdirdi. Manchester City böylece sezonun başından bu yana Premier League'de oynadığı maçların tamamını kazanma serisini de sürdüremedi.

Emery'nin takımı, dikkat çekici biçimde Etihad'daki iki farklı döneme de damga vurdu. Bu, Maresca döneminin ligdeki ilk yenilgisiydi. Guardiola'nın efsanevi dönemi de geçen sezonun son gününde Villa karşısında alınan 2-1'lik yenilgiyle sona ermişti.





Jackson rövanşını aldı

Maçın yıldızı Jackson'dı. Senegalli forvet, Liam Delap'ın gelişinin ardından Chelsea'de Maresca tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Ancak Villa Park'ta etkili bir performans sergileyerek değerini gösterdi ve kaleyi bulan yalnızca iki şutundan iki gol çıkardı.

Girdiği tüm hava topu mücadelelerini de kazandı, iki başarılı çalım attı ve üç kez faul aldı. Kendisine Villarreal'de ilk takımda oynama şansı veren Emery yönetiminde Ollie Watkins'in yerine geçerek başarılı bir performans sergileyen Jackson, son altı maçında altı gole ulaştı.





Reklam Reklam

Emery iç sahada kale kurdu

Bu sonuç, Emery'nin Midlands'da kurduğu kaleyi bir kez daha ortaya koydu. Villa, Manchester City'ye karşı evinde oynadığı son dört lig maçını kazandı ve lig liderini ağırladığı son dört maçta yenilmedi.

Erling Haaland'ın beraberlik golü Manchester City'ye yalnızca kısa süreli bir nefes aldırdı; ev sahibi ekip direncini korudu. Villa'nın bu direnci, Şampiyonlar Ligi serüvenine üç maçta dokuz puanla başlamasını sağlayan genel formunu da yansıtıyor.

Sırada ne var?

Aston Villa, bu ivmeyi önce EFL Cup'ta Bournemouth, ardından Premier League'de Fulham karşısında sürdürmeye çalışacak. Yenilgiye rağmen 21 puanla liderliğini koruyan Manchester City ise Brighton ile oynayacağı üst üste iki maça hazırlanıyor. İki ekip çarşamba günü kupada, cumartesi günü de ligde karşılaşacak.