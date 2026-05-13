Premier Lig - Premier Lig Villa Park

Voetbalzone, maçla ilgili bilmeniz gereken her şeyin yanı sıra TV yayınları ve çevrimiçi yayınlar hakkındaki tüm bilgileri içeren eksiksiz bir özet sunuyor.

Aston Villa - Liverpool yayını: TV kanalı ve çevrimiçi canlı yayınlar

Aşağıda Aston Villa - Liverpool maçını izlemek için TV kanalları ve canlı yayın seçeneklerinin bir özetini bulabilirsiniz. Hollanda'da maç, Premier League yayın haklarına sahip olan Viaplay üzerinden izlenebilir. Aşağıdaki düğmeyi kullanarak abone olabilirsiniz.

Seyahatte misiniz ve yine de her zamanki yayın hizmetiniz üzerinden maçı takip etmek mi istiyorsunuz? Bir VPN ile normalde coğrafi olarak engellenen hizmetlere erişebilir, böylece yurt dışındayken de sanki evinizdeymiş gibi maçı izleyebilirsiniz.

NordVPN ile her yerden nasıl izleyebilirsiniz

Yurt dışındaysanız, maçları her zamanki yayın hizmetiniz üzerinden izlemek için bir sanal özel ağ (VPN) kullanmanız gerekebilir. NordVPN gibi bir VPN ile, yayın izlerken güvenli bir çevrimiçi bağlantı kurabilirsiniz.

Takım haberleri ve kadrolar

Aston Villa'da Onana, Edward ve Kamara sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Cezalı oyuncu bulunmuyor. Ev sahibi takımın beklenen ilk onbiri şu şekilde: Martínez; Cash, Konsa, Mings, Maatsen; Tielemans, Barkley, Lindelöf; McGinn, Rogers; Watkins. Maçın başlama saati yaklaştıkça güncellemeler eklenecektir.

Liverpool, uzun bir sakatlar listesiyle deplasmana çıkıyor. Mohamed Salah'ın yanı sıra Alisson Becker, Bajcetic, Leoni, Bradley, Endo ve Ekitike de forma giyemeyecek. Konuk takımın beklenen kadrosu şöyle: Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Jones, Szoboszlai, Ngumoha; Gakpo.

Son dönemdeki form durumu

Aston Villa, son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. En son sonuç, Premier League'de küme düşen Burnley ile 2-2 berabere kalmak oldu ve bu sonuç Emery'nin takımındaki baskıyı artırdı. Bundan önce Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest'ı 4-0'lık ikna edici bir skorla mağlup etmişti, ancak ligde Villa hem Tottenham Hotspur'a (1-2) hem de Fulham'a (1-0) yenildi. Beş maçta takım yedi gol attı ve beş gol yedi.

Liverpool ise son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyetle inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Kırmızılar, Crystal Palace'ı (3-1) ve Everton'ı (1-2 deplasman galibiyeti) yendi, ancak sürpriz bir şekilde Manchester United'a (2-3) ve daha önce Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e (0-2) yenildi. En son maç, Chelsea'de 1-1 berabere biten karşılaşma, takımın sezonun son aşamasında istikrarlı sonuçlar almakta zorlandığını gösteriyor.

Karşılaşmalar

Bu iki kulüp arasındaki son beş Premier Lig karşılaşmasında Liverpool açık ara üstünlük kurdu. Kırmızılar bu beş maçın üçünü kazandı, ikisi berabere bitti ve Villa hiç kazanamadı. En son karşılaşma, Kasım 2025'te Anfield'da oynandı ve Liverpool'un 2-0 galibiyetiyle sonuçlandı. Veri setindeki Villa Park'taki iki maçta takımlar berabere kaldı; bunlardan biri Mayıs 2024'teki dikkat çekici 3-3'lük maçtı.

Puan Durumu

Premier League sıralamasında Liverpool şu anda dördüncü sırada yer alırken, Aston Villa beşinci sırada bulunuyor. Sezonun bitmesine iki hafta kala, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi henüz sonuçlanmadı.