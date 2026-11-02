Aston Villa'nın, eski Liverpool savunmacısı Jamie Carragher'ın son açıklamaları için kamuoyu önünde özür dilemesinin ardından kendisine karşı yasal işlem başlatma tehdidini geri çekmeye karar verdiği bildirildi. Midlands ekibi, yorumcunun sözlerine başlangıçta öfkeyle tepki göstermişti. Kulüp başkanı Nassef Sawiris, bu sözleri kulübe ve taraftarlarına saygısızlık olarak değerlendirmişti.

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Carragher'ın podcast'teki tartışmalı sözleri

Cuma gecesi geç saatlerde Midlands ekibi, sosyal medya üzerinden eski Liverpool savunmacısına dava açma niyetini duyurdu. Anlaşmazlık, Stick to Football podcast'inin yakın tarihli bir bölümünden kaynaklandı. Carragher bu bölümde, Unai Emery'nin Villa Park'tan Old Trafford'a gitmeye can atacağını öne sürdü.

BirminghamLive'a göre kulüp artık geri adım attı. Bu hızlı karar değişikliği, Carragher'ın hafta sonu sözlerini kamuoyu önünde geri almasından hemen sonra geldi.

Podcast'teki sert çıkışın ardından özür

Carragher, podcast'teki ilk tartışmada futbolun hiyerarşisini açıkça ortaya koyarak United'ın Villa'nın üstünde yer aldığını savundu. “Elbette o (Emery) yeniden dev bir kulübü çalıştırma fırsatını ister,” dedi Carragher. “Hoşunuza gitse de gitmese de futbolda bir hiyerarşi var. Bu yüzden Real Madrid, Manchester United'ın en iyi oyuncusunu alır; [Cristiano] Ronaldo'yu alır. United'ın üstünde çok az kulüp var, Liverpool için de aynısı geçerli.”

Ardından Villa taraftarlarına sert bir mesaj yöneltti: “Ama Aston Villa'nın altında da takımlar olacak ve onlar da Villa'nın teknik direktörünü ya da oyuncularını alacak. O yüzden Villa taraftarları, **** susun. Aston Villa asla Man United olamayacak.”

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Gelen yoğun tepkilerin ardından Carragher, hafta sonu sözlerini tamamen geri aldı. “Aston Villa'dan, sahiplerinden ve taraftarlarından özür dilemek istiyorum. Bu hafta kullandığım ifadeler sakildi ve yanlıştı. Villa taraftarlarına bunu şaka yollu söylediğimi temin edebilirim ama öyle anlaşılmadığını da anlayabiliyorum. Bu yüzden özür dilerim,” dedi.

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United'ın sıkıntıları sürerken Emery'ye ilgi artıyor

Manchester United'ın sezona kötü başlangıcı, kulübü teknik direktör değişikliği gerekmesi hâlinde Michael Carrick'in yerine geçebilecek isimleri değerlendirmeye yöneltti. Emery, Villa Park'ta yarattığı dönüşümün ardından doğal olarak başlıca adaylardan biri hâline geldi.

İngiltere'de Arsenal'la geçirdiği ve hatırlamak istemeyeceği önceki döneme rağmen İspanyol teknik adam, itibarını etkileyici biçimde yeniden inşa etti. Midlands ekibini iki kez Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı ve başarılarla dolu kariyerine bir Avrupa Ligi zaferi daha ekleyerek Avrupa kupalarındaki mirasını daha da güçlendirdi.

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Old Trafford'da kritik karşılaşma

Yaz aylarında yaşanan ayrılıkların ve sezona yavaş başlangıcın ardından Emery'nin oyuncuları ritim buldu ve şimdi beş maçlık yenilmezlik serisine sahip. Bu pazar sorunlarla boğuşan United'la karşılaşacakları kritik Premier League maçında bu formu sınayacaklar. Yaşananlar, karşılaşmaya ayrı bir önem katıyor.