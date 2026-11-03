Aston Villa kaptanı John McGinn, Midlands ekibi salı gecesi Barcelona ile karşılaşmaya hazırlanırken teknik direktör Unai Emery’nin oyunculardan beklentilerinin taktiksel açıdan ne kadar yoğun olduğunu anlattı. İskoç millî futbolcu, lig sezonuna zorlu bir başlangıç yaptıktan sonra toparlanan takımının yeni transferlerinin direncini de övdü.

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İskoç orta saha oyuncusundan yaz transferlerine övgü

McGinn, Villa'nın Premier League'deki ilk dört maçından üçünü kaybetmesinin ardından yaz transfer döneminde takıma katılan genç oyuncuların mentalitesini övdü. Bu yenilgiler arasında, sezonun açılışında deplasmanda Brighton and Hove Albion karşısında alınan ağır 4-0'lık yenilgi de vardı. Sezon başındaki bu kötü gidişat, Emiliano Martinez, Youri Tielemans, Morgan Rogers ve Ollie Watkins gibi takımın önemli yıldızlarının Villa Park'tan ayrıldığı büyük bir kadro değişiminin ardından geldi. Eylül ve ekim aylarındaki başarılı performans ise takımın sezonuna yeniden ivme kazandırdı.

Yeni transferler taktik sisteme uyum sağlıyor

İspanyol teknik adam yönetiminde önceki sezonlara yavaş başlayıp ardından uzun galibiyet serileri yakalayan takımın kaptanı, yeni oyuncuların teknik direktörün yöntemlerine bu kadar hızlı uyum sağlamasından etkilendi.

TNT Sports'a konuşan McGinn, şunları söyledi: “Takıma yeni katılan oyuncular kendi haklarını fazlasıyla teslim etmeli. Çok zor bir başlangıçtı. Bizim için daha kolaydı çünkü daha önce de kötü bir başlangıç yaşamıştık. Ama onlar inanmaya, dinlemeye ve teknik direktörün istediklerini uygulamaya çalışmaya devam etti.

“Onlara ‘İyi olacağız, merak etmeyin, devam edin’ diyebilmemizi sağladılar. Johan [Manzambi]'nin en iyi hâlini görmeye başlıyorsunuz; Alysson da bu kadroya yeni katılan bir oyuncu gibi hissettiriyor. Bu teknik direktörün yönetiminde oynamak kolay değil ama sistemi anlamak için zaman ayırır, sabırlı olur ve bu sistemin en iyi performansınızı ortaya çıkarabileceğini kavrarsanız karşılığını alırsınız.”

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Yüksek standartlar Avrupa hedefini besliyor

Eski Sevilla ve Villarreal teknik direktörünün antrenmanlarda ne kadar yoğun bir çalışma ortamı yarattığı sorulan orta saha oyuncusu, şöyle yanıt verdi: “Epey, evet. İstediğiniz de bu; hiç durmuyor. Son birkaç yılda büyük kulüplerle rekabet etmeye çalışan bazı takımlar Avrupa kupalarında oynama fırsatını az da olsa yakaladı.

“Durup rehavete kapılmamıza izin vermiyor, daha fazlasını istiyor. Şu anda bu statta [Camp Nou] bulunmamızın nedeni de onun ne kadar talepkâr olduğu. Bu yaklaşım herkese sirayet ediyor ve soyunma odasında bu mesajı aktarmak bizim görevimiz. Ya buna uyum sağlarsınız ya da sağlamazsınız.”

Kusursuz seri Katalonya'da sınanacak

Villa, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk üç maçını kazanmış olarak salı günü İspanya'da oynanacak dev karşılaşmaya Barcelona'nın üç puan önünde çıkacak. Lig aşamasında şu ana kadar yalnızca dört başka kulüp, son iki sezonun şampiyonu Paris Saint-Germain, Liverpool, Real Madrid ve Real Betis, tüm maçlarını kazandı. Camp Nou'da alınacak olumlu bir sonuç, Villa'nın eleme turuna doğrudan katılma yolundaki konumunu daha da güçlendirecek.