Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez: Arsenal'i seviyorum ama beni hak etmediler

Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez, eski takımı Arsenal'de geçirdiği günleri değerlendirdi.

Sezon başında Arsenal'den Aston Villa'ya transfer olan Arjantinli kaleci Emiliano Martinez, eski takımı hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

Sky Sports'a konuşan 28 yaşındaki file bekçisi, Londra ekibinin ona güvenmediğini ve bu nedenle Arsenal'den ayrıldığını açıkladı.

Emiliano Martinez ne dedi?

"Arsenal'i seviyorum ve hâlâ onların maçlarını izliyorum. Ancak bana olması gerektiği gibi güvenmediklerini hissettim. Benim önüme kaleci transfer etmeye devam ettiler. Oysa ben altyapıda yetişen bir kaleciydim. Bana davranış biçimlerinden dolayı beni hak etmediklerini hissettim. İhtiyacım olan süreyi bana garanti edemediler. Hatta bana oynamayacağımı da söylemediler, sadece o süreyi bana vermediler."

"Bu yüzden de 10 yılın sonunda ayrılmaya karar verdim. Çok zor bir karardı. Ailem, Arsenal'de bu kadar iyi bir seviyedeyken neden ayrıldığımı anlamadı ama ayrılmak benim kararımdı. Verdiğim karar nedeniyle gurur duyuyorum. Bu bir kumardı. Fakat konfor alanında kalırsanız, hayatta hiçbir şeye ulaşamazsınız. Ben de bir adım atmaya karar verdim."

"Aston Villa ile sözleşme imzaladığımda, daha ilk gün kariyerimde önemli bir adım olduğunu ve kulüple Avrupa'ya katılmak istediğimi söyledim, Bunun bu sezon mu yoksa gelecek sezon mu olduğunu bilmiyorum ama bunu gerçekten istiyorum."

"Sheffield United yenilgisinden sonra savaşmaya istekli bir soyunma odası gördüm. Mağlubiyeti kabul etmediler. Bu gerçekten çok hoşuma giden bir duygu. Avrupa kupalarına katılmaya çalışıyoruz. Bunun gerçekleşeciğini iyice düşünmeye başladım. Takım arkadaşlarım da bunun olabileceğini düşünüyor."

Aston Villa bu sezon ne yaptı?

Aston Villa, bir maç eksiği olmasına rağmen Premier Lig'de Arsenal'in iki puan önünde dokuzuncu sırada yer alıyor. Birmingham temsilcisi hafta sonunda Wolverhampton ile, Cuma günü de Newcastle United ile karşılaşacak. Aston Villa, bu sezon Arsenal'a karşı oynadığı iki lig maçını da kazandı. 3-0 ve 1-0 sona eren maçlarda kalede olan Martinez, eski takımına gol fırsatı tanımadı.

Emiliano Martinez kimdir?

2010 yılında 17 yaşında Independiente'den Arsenal'e transfer olan Martinez, bir süre takımın altyapısında yer aldı. 2012-13 sezonunda Lig Kupası maçlarında kaleyi korudu. Sonraki üç sezon Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday, Rotherham United ve Wolverhampton'a kiralandı. Daha sonra Arsenal'de sıklıkla yedek kulübesinde zaman geçirdi. Bir dönem Getafe ve Reading tecrübeleri de yaşadıktan sonra bu sezonun başında Aston Villa'ya transfer oldu. Aston Villa'da 25 maça çıkan Martinez, karyerinin en çok forma giydiği sezonunu yaşıyor.

Martinez'in A takıma çıkmasından sonra Arsenal'in kadrosunda yer alan kaleciler