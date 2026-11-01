Unai Emery, Aston Villa'nın Villa Park'ta Fulham ile 1-1 berabere kalarak bir puanla yetinmek zorunda kalmasının ardından hayal kırıklığını gizleyemedi. Öne geçmesine rağmen maçın başındaki üstünlüğünü değerlendiremeyen Aston Villa'nın kaçırdığı fırsatlar, Emery'yi hayıflandırdı.

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İlk yarıdaki üstünlüğü değerlendiremedi

Villa, cumartesi günkü Premier League maçına Villa Park’ı bir kaleye dönüştürme hedefiyle çıktı ancak sahadan iki puanı kaçırmış olmanın üzüntüsüyle ayrıldı. Ev sahibi ekip maça istekli başladı, birçok fırsat yarattı ve maçın gidişatını değiştirebilecek bir penaltı da kazandı. Nicolas Jackson’ın golü Villa’yı devre arasına önde taşısa da farkı açamamak pahalıya mal oldu. İkinci yarıda Zion Suzuki’nin talihsiz kendi kalesine attığı golle skor eşitlendi.

Maçı değerlendiren Emery, takımının ilk 45 dakikayı kontrol etmesine rağmen fırsatları değerlendiremediği için cezalandırıldığını kabul etti. Villa teknik direktörü, kulübün resmî internet sitesinde şunları söyledi: “Hayal kırıklığı yaratan bir sonuç, ama adil bir sonuç. İstikrarlı olmaya, gelişmeye ve evimizde sonuç almaya çalıştık. Villa Park’ı kalemiz hâline getirmeye çalışıyoruz ve bu yolda ilerliyoruz. Kazanamadık ama kaybetmedik de. Burada Şampiyonlar Ligi ve Premier League’de oynadığımız son maçlarda daha iyiye gidiyoruz, fakat bugün kazanamadığımız için hayal kırıklığı yaşadık. Sonuç adil.”

Villa Park’ta birbirinden farklı iki yarı

İki yarı arasındaki fark belirgindi. Villa, ikinci yarının başlamasının ardından maçtaki kontrolünü kaybetti. Soyunma odasından daha enerjik dönen Fulham, ev sahibini geriye itti ve maçın orta bölümüne hâkim oldu. Emery, konuk ekibin taktik disiplinini ve Villa’nın orta sahasında oluşan boşlukları değerlendirme becerisini övdü. Fulham, beraberlik golü gelmeden önce Zion Suzuki’yi birkaç önemli kurtarış yapmaya zorladı.

Emery, “Onlar da bunu hak etti çünkü iyi oynuyorlar, düzenliler ve fırsatlar yarattılar. İlk yarıda daha fazla üstünlük kurduk ve ikinci yarıya kıyasla daha fazla fırsat yarattık. Hücumda kornerler kullandık, bir penaltımız vardı. Zaman zaman geçiş hücumlarına ve bazı pozisyonlara izin verdik; onlar da savunmada etkiliydi. Presimizi aştılar ve kalecimiz Zion Suzuki’nin bazı pozisyonlarda kurtarış yapmasına ihtiyaç duyduk” dedi.

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Asıl endişe istikrar

Emery’yi en çok rahatsız eden, oyuncularının 90 dakika boyunca aynı istikrarı gösterememesiydi. Baskın bir başlangıcın ardından Villa’nın topa sahip olma oranı ve saha hâkimiyeti geriledi; bu da Fulham’ın özgüven kazanmasını sağladı. Villa, son 20 dakikada yeniden baskı kurup galibiyeti alabilecek fırsatlar yaratsa da Emery, ikinci yarıdaki performansları göz önüne alındığında genel oyunlarının üç puanı hak etmediğini düşündü.

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Emery sözlerini şöyle sürdürdü: “İlk yarı bizim açımızdan aşağı yukarı iyi bir dengede geçti. İkinci yarının ilk 20 dakikasında onlar baskı kurdu, üstünlük sağladı ve fırsatlar yarattı. Hücumda kornerler kullandılar. Topa sahip olma ve ilk yarıdaki gibi oyuna hâkim olma konusunda aynı istikrarı koruyamadık, dolayısıyla beraberlik adil bir sonuçtu. Son 15-20 dakikada yeniden baskı kurduk ve bazı fırsatlar yarattık. Maçı kazanabilirdik.”

Odak Şampiyonlar Ligi sınavına çevrildi

Fulham beraberliğini geride bırakan Villa, farklı kulvarlardaki yoğun maç programına hazırlanırken hızla yeniden odaklanmak zorunda. Hafta içindeki Avrupa maçı, Manchester United’a karşı oynanacak önemli lig karşılaşması öncesinde toparlanmak için hemen bir fırsat sunuyor. Emery, bu dönemi kulübün genel gelişiminde küçük bir engel olarak görüyor ve kadrosunun cumartesi gecesi alınan beraberlikte yapılan hatalardan ders çıkarabileceğine inanıyor.

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Emery sözlerini şöyle tamamladı: “İlerlemeye devam edeceğiz. Salı günkü sıradaki maçımız Şampiyonlar Ligi’nde ve mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Ardından aradan önce Manchester United’a karşı oynayacağız ve gelişimimizi sürdürmeye çalışacağız. Hâlâ yapmamız gereken işler var. Bugünkü sonuç elbette bizim için hayal kırıklığı yarattı ama analiz edip gelişmeye çalışarak yolumuza devam edeceğiz.”