Philippe Coutinho'nun Barcelona'dan Aston Villa'ya transfer olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

40 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiralanan Brezilyalı, Premier Lig'deki performansıyla beğeni toplamıştı.

Villa 29 yaşındaki oyuncunun bonservisini alma konusunda istekli, fakat GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Coutinho için Newcastle da devrede.

Coutinho, Aston Villa'da kalacak mı?

GOAL'ün kaynaklarına göre; Coutinho gelecek sezon da Aston Villa forması giymek istiyor ve bu konuda Barcelona kulübünü bilgilendirdi.

Ancak satın alma opsiyonunda belirtilen 40 milyon euro'yu ödemek istemeyen Villa, Barcelona'yı daha düşük bir bonservise ikna etmeye çalışıyor.

Bu hafta içinde iki kulüp yetkilileri arasında bir görüşme gerçekleşecek.

Villa'nın Coutinho için gözden çıkardığı miktar 20 milyon euro. Fakat Barcelona bu bedeli çok düşük buluyor. Katalan ekibinin 30 milyon euro civarında bir teklifi kabul etmesi ise hayli olası.

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Coutinho'nun Aston Villa karnesi

Barcelona'da ilk 11'e girmekte zorlanan Coutinho, Ocak ayındaki ara transfer döneminde Aston Villa'ya kiralanmıştı.

Teknik direktör Steven Gerrard'ın Premier Lig'de 16 maçta şans verdiği Coutinho dört gol ve üç asist üretti.

Mart ayında Coutinho'nun bonservisini almak istediklerini açıklayan Gerrard, transferde bazı pürüzler çıkabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.