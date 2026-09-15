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Aston Villa - Brentford maçı biletleri nasıl alınır: Premier League fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Brentford
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Aston Villa, Premier League'de Brentford ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Aston Villa, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Birmingham'daki Villa Park'ta Brentford ile karşı karşıya gelecek.

Brentford, Şubat 2026'da Villa Park'ta Aston Villa'ya karşı oynanan bir önceki lig maçını 1-0 kazanmış olarak bu karşılaşmaya geliyor. İki kulüp arasındaki geçmiş karşılaşma istatistikleri, toplam 18 maçta 8 beraberliğin yer aldığı çekişmeli bir eşleşmeye işaret ediyor.

GOAL, Aston Villa - Brentford maçı için biletleri nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Aston Villa - Brentford Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Aston Villa - Brentford maçı, Birmingham'daki Villa Park'ta oynanacak.

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Premier Lig - Hafta 6
Villa Park

Aston Villa - Brentford Premier League biletleri nasıl alınır?

Villa Park'ta oynanacak Aston Villa - Brentford Premier League maçı için bilet satın almak adına şu temel satın alma seçeneklerini takip edebilirsiniz:

  • Resmi kulüp internet sitesi (Aston Villa FC): Biletleri doğrudan Aston Villa'nın resmi bilet satış portalı üzerinden satın alın. Biletler aşamalı dönemler hâlinde satışa sunulur: öncelik önce resmi Claret Members üyelerine verilir, ardından sezonluk bilet sahipleri gelir (bunlar ek misafir bileti satın alabilir), son olarak ise kalan kontenjan için genel satış penceresi açılır. Tüm ev sahibi takım biletleri, resmi Aston Villa uygulaması üzerinden Apple veya Google cüzdanlarına dijital olarak gönderilir.   
  • Deplasman taraftarı biletleri (Brentford FC): Brentford'u destekliyorsanız, deplasman kontenjanı biletleri kayıtlı resmi üyeler tarafından doğrudan Brentford'un resmi bilet satış sitesi üzerinden satın alınmalıdır.
  • Ağırlama ve premium koltuklar: Maç günü ağırlama, VIP paketleri ve General Admission Plus (GA+) seçenekleri doğrudan Aston Villa'nın resmi ağırlama birimi üzerinden rezerve edilebilir. Bu biletler genel olarak önceden üyelik geçmişi gerektirmez.
  • İkincil bilet pazar yerleri: Resmi genel satış biletleri tükenirse, biletler çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet toplayıcı platformlarda bulunabilir. İkincil platformlardaki fiyatların piyasa talebine göre dalgalanabileceğini unutmayın.

Aston Villa - Brentford Premier League biletleri ne kadar?

Villa Park'taki Aston Villa - Brentford Premier League maçı için, doğrudan kulüpten satın alınan resmi genel giriş maç biletlerinin nominal fiyatları yaklaşık olarak şu aralıklarda değişiyor:

Standart yetişkin fiyatları

  • 1. Bölge (merkezi uzun kenar görüşü): £62,00 - £86,50  
  • 2. Bölge: £56,00 - £81,00  
  • 3. Bölge: £51,50 - £75,00  
  • 4. Bölge (üst katlar / köşeler): £49,50 - £61,00  

İndirimli ve genç tarifeleri

  • Yaşlılar (66 yaş üstü) ve genç yetişkinler (21 yaş altı): £33,00 - £65,00  
  • Gençler (18 yaş altı / 14 yaş altı): £14,50 - £61,50  

Ağırlama seçenekleri

  • Maç günü ağırlama ve VIP paketleri: General Admission Plus (GA+) ve premium lounge paketleri kişi başı £130'dan başlayıp £350+'a kadar çıkıyor.  

Aston Villa - Brentford Premier League: Bilmeniz gereken her şey

Aston Villa - Brentford form durumu

Aston Villa, tüm kulvarlardaki son beş maçının tamamını kaybetti ve sıfır galibiyet, sıfır beraberlik, beş mağlubiyetlik bir performans ortaya koydu. Son maçında 31 Ağustos'ta Premier League'de sahasında Arsenal'a 1-0 yenildi, bir önceki lig karşılaşmasında ise Brighton'a 4-0 mağlup oldu. Villa ayrıca sezon öncesinde Borussia Moenchengladbach ve Bayern Münih'e yenildi, UEFA Süper Kupası'nda da Paris Saint-Germain'e kaybetti. Bu beş maçta Villa üç gol attı ve 10 gol yedi.

Brentford ise oldukça formda. Son beş maçının dördünü kazandı ve bir beraberlik aldı. En son 30 Ağustos'ta Leeds United deplasmanında 1-1 berabere kaldı, ancak öncesinde Premier League'de Tottenham Hotspur'u 3-0 mağlup etti ve sezon öncesi hazırlık maçında Eintracht Frankfurt'u 7-0 yendi. Arılar ayrıca Carabao Cup'ta Birmingham City deplasmanında 6-1 kazandı. Brentford son beş maçında 15 gol attı ve iki gol yedi.

AVL

AVL - Form

BHA
K4-0
ARS
K0-1
HUL
B0-0
CLB
K2-3
NFO
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
4/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5
BRE

BRE - Form

TOT
K3-0
BIR
K1-6
LEE
B1-1
SUN
B1-1
BOU
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Aston Villa - Brentford: Son karşılıklı maçlar

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma, 1 Şubat 2026'da Premier League'de Villa Park'ta Brentford'un 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Son beş karşılaşmada Brentford üç kez kazanırken, Aston Villa bir kez galip geldi ve bir maç da Eylül 2025'te Carabao Cup'ta oynanan 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Villa'nın bu serideki tek galibiyeti, Mart 2025'te Brentford deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyet oldu.

Kafa Kafaya

Aston VillaÇizimBrentford
2
0
3
Premier Lig
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
Brentford badge
Brentford
BRE
1
MS
Lig Kupası
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
MS
Premier Lig
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
MS
Premier Lig
Brentford badge
Brentford
BRE
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
MS
Premier Lig
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Brentford badge
Brentford
BRE
1
MS
5Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı2/5

Aston Villa - Brentford puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
ArsenalArsenalARS
440081+712
K
K
K
K
2
M.CityM.CityMCI
440082+612
K
K
K
K
3
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
422073+48
K
B
B
K
4
Hull CityHull CityHUL
422052+38
B
B
K
K
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
4211135+87
K
B
K
K
6
ChelseaChelseaCHE
4211109+17
B
K
K
K
7
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
B
B
B
K
8
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
B
K
B
B
9
EvertonEvertonEVE
413053+26
B
B
B
K
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
4202710-36
K
K
K
K
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
K
B
B
K
12
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
412178-15
K
B
K
B
13
M. UnitedM. UnitedMUN
41127704
K
B
K
K
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
K
B
K
K
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
403167-13
B
B
B
K
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
K
K
K
K
17
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
402205-52
B
B
K
K
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
B
K
K
K
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
K
B
K
K
20
Coventry CityCoventry CityCOV
4004010-100
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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