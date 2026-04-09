Aston Villa - Bologna maçı oyuncu değerlendirmeleri: Ollie Watkins ve Morgan Rogers, rakibi ezip geçen deplasman galibiyetinde parladı

Aston Villa, İtalya'da direnen Bologna takımını mağlup etmek için geçiş oyununda ve savunma direncinde ustaca bir performans sergiledi. Maçın başlangıcından itibaren Unai Emery'nin taktiksel planı net bir şekilde ortaya çıktı; ev sahibi takımı çaresiz bırakan kompakt bir orta saha bloğu oluşturduktan sonra, Bologna'nın yüksek savunma hattını açığa çıkaran yıkıcı kontra ataklar başlattı. Bu galibiyet, Villa'nın Avrupa Ligi sıralamasındaki etkileyici konumunu korumasını sağladı ve kupanın gerçek adaylarından biri olarak ününü daha da pekiştirdi.

Maçın seyrini belirleyen, Villa'nın orta sahayı kontrol etme becerisiydi. Youri Tielemans ve Amadou Onana, Morgan Rogers ve Emiliano Buendia'nın yaratıcı yeteneklerinin parlaması için mükemmel bir zemin hazırladı. Bologna, topun hakimiyetini elinde tuttuğu dönemler olsa da, Ollie Watkins'in karşı tarafta sergilediği klinik bitiricilikten yoksundu. Defansif disiplin ile hücumdaki yaratıcılığı dengeleyen profesyonel bir performans sergilendi ve İtalyan takımı, Villa'nın yapılandırılmış yaklaşımına karşı pek bir çözüm bulamadı.

Kaleci ve savunma

Emi Martinez - 8/10

Arjantinli oyuncu, gece boyunca sakinliğinin bir simgesi oldu. Bir kez gol yese de, takımın ilk oyun kurucusu olarak kusursuz bir pas dağıtımı sergiledi. İlk yarıda Santiago Castro'nun iki kritik şutunu kurtararak, neden baskı altında dünyanın en iyi kalecilerinden biri olduğunu gösterdi.

Matty Cash - 7/10

Sağ bek, savunma görevlerini zamanlaması iyi olan üst üste bindirmelerle dengeleyen çalışkan bir performans sergiledi. Cash, Jhon Lucumi'nin kanada açıldığında oluşturduğu tehdidi etkisiz hale getirmede önemli rol oynadı ve ikinci yarıda Bologna'nın uzun süreli baskısı sırasında gerekli savunma desteğini sağladı.

Ezri Konsa - 8/10

Konsa, kusursuz zamanlamalı pozisyon alışıyla neden bu savunma hattının vazgeçilmez bir parçası olduğunu açıkça gösterdi. Beş top uzaklaştırma yaptı ve hava topu mücadelelerinin çoğunu kazandı; Bologna beraberliği yakalamak için tüm güçleriyle hücuma çıkarken bile nadiren telaşlı göründü.

Pau Torres - 8/10

İspanyol oyuncunun paslarıyla savunma hatlarını aşma yeteneği, bir kez daha Villa'nın oyun kurulumunun kilit unsurlarından biri oldu. Torres, stadyumdaki en sakin oyuncuydu; Bologna'nın presini kolaylıkla aştı ve ev sahibi takımın savunmasını uyutmuşken, nokta atışı bir uzun pasla gollerden birinin asistini yaptı.

Lucas Digne - 7/10

Digne, sol kanattan her zamanki gibi yüksek kaliteli ortalar yaptı. Bernardeschi'nin hızına karşı temkinli davranmak zorunda kalsa da, ortaları sürekli bir tehdit oluşturdu ve Pau Torres ile kurduğu iletişim, Villa'nın savunma biriminin sol tarafında kompakt kalmasını sağladı.

Orta saha

Amadou Onana - 8/10

Orta sahanın fiziksel devi. Onana, uzun boyunu ve gücünü kullanarak Remo Freuler'i domine etti ve sayısız Bologna atağını engelledi. Onun varlığı, daha yaratıcı orta saha oyuncularına hareket özgürlüğü sağladı ve pozisyonunu koruduğu disiplin taktiksel olarak mükemmeldi.

Youri Tielemans - 9/10

Villa'nın performansının kalbi. Tielemans, kısa ve uzun paslarla oyunun temposunu belirledi. İstatistikleri üst düzeydeydi; paslarının %90'ından fazlasını tamamladı ve savunma geçişlerine önemli katkı sağladı. O, Unai Emery'nin sisteminin işleyişini sağlayan yapıştırıcıdır.

John McGinn - 7/10

Kaptanın her zamanki gibi yüksek enerjili performansı orta sahada hayati öneme sahipti. Her zamanki kadar son üçte bir sahada aktif olmasa da, sahanın "zorlu" bölgelerindeki çalışkanlığı, Bologna'nın bir ritim yakalamasını engelledi. Maçın son dakikalarını ustaca yönetmesiyle liderlik vasıfları açıkça ortaya çıktı.

Emiliano Buendia - 7/10

Boşlukları iyi değerlendiren Buendia, zaman zaman parlak performanslar sergiledi. Watkins ile kurduğu bağlantı verimliydi ve gol atamasa da, savunmacıları pozisyonlarından uzaklaştırmadaki zekası, diğer oyuncuların yararlanabileceği boşluklar yarattı.

Hücum

Morgan Rogers - 9/10

Avrupa sahnesinde çıkış yakalayan bir performans. Rogers, geçiş anlarında neredeyse durdurulamazdı ve güç ve tekniğiyle Bologna'nın kalbine doğru ilerledi. Bir gol ve bir asistle, yüksek baskı altındaki anlarda sürekli doğru kararlar vererek Villa'nın hücumdaki başarısının ana katalizörü olduğunu kanıtladı.

Ollie Watkins - 9/10

Modern bir forvetin en iyi performansı. Watkins, maçın büyük bir bölümünde tek başına forvet hattını yönetti, rakibi geniş alana yaydı ve fırsatlar geldiğinde soğukkanlılığını korudu. Attığı gol, hareket ve bitirme konusunda bir ustalık dersi niteliğindeydi ve Avrupa'nın en tehlikeli forvetlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Yedekler ve teknik direktör

Unai Emery - 9/10

Taktik açıdan teknik direktör her şeyi doğru yaptı. Buendia'nın seçilmesinden oyuncu değişikliklerinin zamanlamasına kadar Emery, her adımda Vincenzo Italiano'yu geride bıraktı. Takımı iyi çalışmış, motive olmuş ve İtalyan ekibinin ortaya koyduğu özel zorluklara mükemmel bir şekilde hazırlanmış görünüyordu.

Yedekler - 7/10

Oyuna giren oyuncular görevlerini etkin bir şekilde yerine getirdiler; maçın temposunu yüksek tuttular ve son dakikalarda konsantrasyonlarının düşmemesini sağladılar. Kadro derinliği sayesinde Villa, son on beş dakikada hiçbir an liderliği kaybetme tehlikesi yaşamadan maçı rahat bir şekilde tamamladı.