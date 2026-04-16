Aston Villa, Bologna karşısında kendi sahasında da hiçbir sorun yaşamıyor: Yarı finalde İngiliz derbisi

Aston Villa, Avrupa Ligi yarı finaline yükseldi. Birmingham ekibi geçen hafta Bologna deplasmanında 1-3 galip gelmişti ve Perşembe akşamı kendi sahasında da İtalyan rakibine karşı çok üstün bir performans sergiledi: 4-0. Yarı finalde Aston Villa, aynı ülkeden Nottingham Forest ile karşılaşacak.

Hollanda kökenli oyuncuların yer aldığı Aston Villa'da üç Hollandalı oyuncu yedek kulübesinde maça başladı: Ian Maatsen, Marco Bizot ve Lamare Bogarde. Bologna tarafındaki tek Hollandalı oyuncu olan Thijs Dallinga, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

İlk yarıda maç tek yönlüydü. 15. dakikada bu durum Ollie Watkins'in 1-0'lık golüyle sonuçlandı; Watkins, güzel bir atak sonrasında Morgan Rogers'ın alçak ortasını ağlara gönderdi.

Kısa süre sonra Rogers, Bologna kalecisi Federico Ravaglia'nın uzak köşeden gelen şutunu kurtardığını gördü. On dakika sonra ikili yeniden karşı karşıya geldi: Martin Vitík'in elle oynama ihlali üzerine Rogers penaltı atışı kullanma hakkı kazandı. Ancak penaltıyı kaçırdı: Ravaglia yine galip çıktı.

Ancak Ravaglia, kurtardığı penaltının sevincini uzun süre yaşayamadı, çünkü Aston Villa'nın ardından gelen taç atışı, Emiliano Buendía'nın 2-0'lık golüne asist oldu. İlk yarı bitmeden skor 3-0 oldu, hem de tam da Rogers'ın golüyle. Sol kanattan kısa köşeye şutunu göndererek Ravaglia'yı şaşırttı.

İkinci yarıda Aston Villa biraz daha sakin oynadı. Galibiyet garantilenmişti ve sezonun sonuna bakarak güçlerini saklayabilirdi.

Maçın son dakikalarında ev sahibi takım yine sahneye çıktı. Lucas Digne'nin kısa köşeye yaptığı vuruş Ravaglia tarafından kurtarıldı, ancak maçın bitimine az bir süre kala Ezri Konsa, köşe vuruşunun ardından dönerek skoru 4-0'a getirdi.