Aston Villa, Avrupa Ligi yarı finaline doğru dev bir adım attı; eski Emmen savunma oyuncusu Freiburg için çok değerli

Aston Villa, Avrupa Ligi yarı finaline doğru büyük bir adım attı. Teknik direktör Unai Emery'nin takımı Bologna karşısında zor anlar yaşadı, ancak Ezri Konsa ve Ollie Watkins'in (2) golleriyle 1-3 galip geldi. Rövanş maçı önümüzdeki hafta Perşembe günü Birmingham'da oynanacak. Bu arada Freiburg, çeyrek final maçında Celta de Vigo'ya karşı çok üstün bir performans sergiledi: 3-0.

Bologna - Aston Villa 1-3

İtalya'nın ilk ataklarından biri Bologna'ya neredeyse anında 1-0'lık üstünlük sağladı. Juan Miranda bir atak başlattı ve Federico Bernardeschi'nin muhteşem ortasından sonra topu geri aldı. İspanyol oyuncu, akrobatik vuruşunun Emiliano Martínez tarafından kıl payı kurtarıldığını görünce şaşkına döndü.

Stadio Renata Dall'Ara'daki taraftarlar, kısa bir süre sonra yine sevinç çığlıkları atabileceklerini sandılar. Thijs Dallinga'nın büyük rakibi Santiago Castro'nun ortası, talihsiz Ezri Konsa'dan sekerek açılış golünü getiriyor gibi görünüyordu. Ancak Castro'nun ofsayt olduğu ortaya çıktı.

Bologna'nın şansı kesinlikle yaver gitmiyordu, çünkü Lewis Ferguson'un golü de birkaç santimetre farkla geçersiz sayıldı. İskoç oyuncu yakın mesafeden topu direğe çarptırdı. Villa adına vatandaşı John McGinn karşılık verdi, ancak şutu Federico Ravaglia'nın kalesinin yarım metre yanından dışarıya gitti.

İlk yarı bitmeden hemen önce bir köşe vuruşundan Villa yine golü buldu. Ravaglia, Youri Tielemans'ın yüksek topuna tamamen yanlış zamanlama yaptı ve Konsa'nın bundan en iyi şekilde yararlanmasına engel olamadı: 0-1. İlk yarıda kesinlikle daha az iyi olmayan Bologna için büyük bir hayal kırıklığıydı.

İkinci yarı başlar başlamaz Bologna bir darbe daha aldı. Watkins içeriye doğru kesip Morgan Rogers'a pas verebilirdi, ancak kendi başarısını tercih etti ve Ravaglia'yı ikna edici bir şekilde geçerek skoru 0-2'ye getirdi.

Bologna buna rağmen pes etmedi ve beraberlik golünü aramaya başladı; bu gol birkaç kez kıl payı kaçtı. Ancak Martínez formunun zirvesindeydi ve Jonathan Rowe’un uzak mesafeden attığı şutu muhteşem bir şekilde kurtardı.

Maç bu şekilde bitecek gibi görünüyordu, ancak 90. dakikada Rowe, Martínez'i geçmeyi başardı. İngiliz oyuncu sol kanattan içeriye doğru dripling yaptı ve uzak köşeye muhteşem bir şut attı: 1-2.

Ancak son sözü Villa söyledi. Watkins, köşe vuruşundan 16 metre içinde rahatça topu kontrol etti ve Ravaglia'nın arkasına kolayca gönderdi. Böylece fark yine ikiye çıktı ve Bologna'nın durumu oldukça kötüleşti: 1-3.

Freiburg - Celta de Vigo 3-0

Freiburg kaptanı Vincenzo Grifo, yıllardır güzel şut tekniğiyle tanınıyor ve bunu Perşembe günü maçın henüz 10. dakikasında sergiledi. 33 yaşındaki Alman-İtalyan oyuncu, ceza sahasının hemen dışından topu büyük bir ustalıkla uzak köşeye gönderdi: 1-0.

Celta'nın savunması, Breisgau'luBrezilyalı oyuncunun direkt oyununa karşı koyamadı ve oldukça zayıf kaldı. 1-0'ın hemen ardından, eski FC Emmen savunmacısı Jan-Niklas Beste, Igor Matanovic'in pasıyla yakın mesafeden golü atarak skoru 2-0'a getirdi.

İkinci yarıda Celta, farkı azaltmayı başaramadı. Hatta daha da kötüsü: Freiburg, Matthias Ginter ile farkı üçe çıkardı. Tecrübeli Alman oyuncu (32), Beste'nin mükemmel ortasını kafayla ağlara gönderdi: 3-0. Böylece Celta'nın Balaídos'ta bir mucizeye ihtiyacı var gibi görünüyor.