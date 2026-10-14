Aston Villa, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında altı puana ulaştı. Avrupa Ligi şampiyonu, çarşamba günü Villa Park'ta etkisiz bir görüntü sergileyen Fenerbahçe'yi 6-0 mağlup etti. Fenerbahçe'de Nathan Aké ilk 11'de yer alırken, galip takımda Nicolas Jackson başrolü oynadı.

Ev sahibi ekip, Archie Gray'in yerde kaldığı yedinci dakikada penaltı bekledi ancak hakem penaltı noktasını göstermedi. Birkaç dakika sonra Aston Villa, şutu yön değiştirerek ağlara giden Johan Manzambi ile golü buldu.

Fenerbahçe biraz kabuğundan çıktı ancak Zion Suzuki'nin yaptığı iki güzel kurtarış nedeniyle şanssızdı. Farkı ikiye çıkaran taraf ise Aston Villa oldu. Jackson, ceza sahasının kenarından çektiği sert şutla kaleci Ederson'u çaresiz bıraktı. İlk yarının son bölümünde Oğuz Aydın'ın şutunun üst direkten dönmesi konuk ekibi hayal kırıklığına uğrattı.

Jackson, Ross Barkley ile iyi bir paslaşmanın ardından 39. dakikada gecenin ikinci golünü güzel bir vuruşla kaydetti. Böylece Fenerbahçe, devre arasında Villa Park'tan iyi bir sonuç alma umudunu yitirmiş görünüyordu. Prens William ise Unai Emery'nin takımının oyununu keyifle izliyordu.

Aston Villa, ikinci yarıda da Türk ekibi karşısında üstünlüğünü sürdürdü. Ederson, Ibrahim Mbaye'nin şutunu kurtarırken Matty Cash'in vuruşu az farkla dışarı çıktı. İkinci yarının ortalarında 4-0'ı getirecek önemli bir fırsatı değerlendiremeyen Mbaye, büyük şaşkınlık yaşadı.

İsmail Yüksek'in neden olduğu penaltıyı Barkley'nin gole çevirmesiyle skor 4-0 oldu. Konuk ekipte Romelu Lukaku son bölümde oyuna girse de ağır yenilgiyi önlemek için artık çok geçti. Barkley kısa süre sonra skoru 5-0'a taşıyarak Villa taraftarlarını sevindirdi.

Goller bununla da bitmedi. Son bölümde oyuna sonradan giren Tammy Abraham, çok yakın mesafeden topu ağlara göndererek maçın skorunu 6-0 olarak belirledi.

Premier League'de sezona tutuk başlayan Villa, böylece farklı bir galibiyet aldı. Fenerbahçe ise cumartesi günü Alanyaspor'u İstanbul'da ağırlarken yeni bir fırsat yakalayacak.