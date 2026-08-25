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Aston Villa - Arsenal Premier League ön izlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Aston Villa - Arsenal
Premier Lig
Aston Villa
Arsenal

Premier League'de Aston Villa ile Arsenal arasındaki maçın kapsamlı ön izlemesi. Villa Park'ta pazartesi gecesi oynanacak bu karşılaşma öncesinde ilk hafta sonuçlarını, son durumu ve öne çıkan başlıkları ele alıyoruz.

Aston Villa - Arsenal: Maç detayları

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Premier Lig - Hafta 2
Villa Park

Aston Villa ile Arsenal, 31 Ağustos 2026'da saat 19.00 GMT'de (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST) karşı karşıya gelecek.

Brighton & Hove Albion v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images

Birmingham'da pazartesi gecesi vitrini

Aston Villa, 2026/27 Premier League sezonunun 2. haftasını Villa Park'ta pazartesi gecesi ışıkları altında Arsenal'i ağırlayarak kapatıyor. Açılış haftasında birbirinden oldukça farklı sonuçlar alan Villa, formunu yeniden yakalamak ve Arsenal'in ivmesini durdurmak için etkileyici iç saha desteğine güvenecek. Konuk ekip açısından ise West Midlands'a yapılacak pazartesi yolculuğu, sezona art arda iki galibiyetle başlama hedefi doğrultusunda şampiyonluk iddiasının erken dönemindeki önemli bir sınav niteliği taşıyor.

Brighton & Hove Albion v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images

Villans, açılış gecesindeki darbenin ardından evinde reaksiyon arıyor

Unai Emery'nin ekibi, 23 Ağustos'ta Brighton & Hove Albion deplasmanında alınan zorlu 4-0'lık açılış yenilgisinin ardından pazartesi gecesine anında reaksiyon gösterme kararlılığıyla çıkıyor. Villa, Victor Lindelöf'ün kendi kalesine attığı golle erken bir darbe aldı; orta saha oyuncusu João Gomes'in 39. dakikada kırmızı kart görmesiyle de 10 kişi kaldı ve bu durum Brighton'ın farkı açmasına imkan tanıdı. Evine dönen Emery, savunma disiplinini yeniden tesis etmeye odaklanacak, ancak cezalı Gomes olmadan orta saha kurgusunu yönetmek, Arsenal'in dinamik orta alanına karşı Villa'nın kadro derinliğini sınayacak.

Arsenal FC v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images

Arsenal'in Coventry karşısındaki baskın açılış performansı

Mikel Arteta'nın Arsenal'i, 21 Ağustos'ta Coventry City karşısında evinde aldığı rahat 3-0'lık galibiyetin ardından güven dolu bir şekilde Villa Park'a geliyor. Kai Havertz 15. dakikada skoru açarken, Bukayo Saka ile kaptan Martin Ødegaard da gollerini atarak takımın hakim performansını taçlandırdı. Merkezi bölgelerden tempoyu kontrol edip savunmadaki keskinliğini koruyan Arsenal, ilk düdükten itibaren Villa'nın yüksek savunma hattını zorlamaya hazır görünüyor.

Tarih Arsenal'den yana

Tarihsel olarak Arsenal, bu eşleşmede genel üstünlüğü elinde bulunduruyor; son lig karşılaşmasında Aralık 2025'te Emirates Stadyumu'nda 4-1 kazanmıştı. Bununla birlikte, Villa Park'taki karşılaşmalar sürekli olarak yüksek tempolu ve fiziksel mücadelelere sahne oluyor; Villa'nın kanatlardan geliştirdiği kontra ataklar Arsenal savunma hattını son sınırına kadar zorlayabiliyor. Taktik disiplinin büyük önem taşıdığı bu pazartesi mücadelesi, ince farklara ve yoğun momentum değişimlerine sahne olacağa benziyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Aston Villa vs Arsenal Muhtemel kadrolar

Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Diziliş
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Arsenal crest
Arsenal
ARS

Teknik direktör

  • U. Emery

Unai Emery, bu maç öncesinde önemli bir eksik listesiyle karşı karşıya. Brian Madjo, Amadou Onana, Johan Manzambi, Leon Bailey ve Tammy Abraham sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek, Joao Gomes ise cezalı. Villa'nın muhtemel ilk 11'i maç saatine yakın netleşecek ve yeni bilgiler geldikçe eklenecek.

Mikel Arteta, Jurrien Timber, Bruno Guimaraes ve William Saliba'dan sakatlıkları nedeniyle yararlanamayacak, ancak Arsenal bu maça cezasız çıkıyor. Bu aşamada doğrulanmış bir muhtemel 11 bulunmuyor ve takım haberleri maç öncesinde güncellenecek.

Form durumu

AVL

AVL - Form

BGP
K1-3
FCB
K2-1
PSG
K2-1
BMG
K2-1
BHA
K4-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5
ARS

ARS - Form

BET
K1-3
BVB
K2-3
COM
K1-1
MCI
K3-0
COV
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Aston Villa bu maça, son dört resmi maçında galibiyet alamadan geliyor ve genel olarak son beş maçında bir galibiyet aldı. Tek galibiyetini BG Pathum United karşısındaki sezon öncesi hazırlık maçında elde eden takım, sonrasında Bayern Munich'e, UEFA Süper Kupa'da Paris Saint-Germain'e, Borussia Moenchengladbach'a ve en son Premier League açılış maçında Brighton'a 4-0 mağlup oldu. Villa bu beş maçta dört gol attı ve 10 gol yedi.

Arsenal'in form grafiği ise çok daha parlak görünüyor. Arsenal son beş maçının dördünü kazandı ve tek yenilgisini sezon öncesi hazırlık maçında Real Betis karşısında aldı. Hazırlık maçında Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup eden takım, Como ile 1-1 berabere kaldı, ardından Community Shield'da Manchester City'yi 3-0 yendi ve Premier League sezonuna Coventry City karşısında 3-0'lık galibiyetle başladı. Arsenal bu beş maçta 10 gol attı ve dört gol yedi.

İkili rekabet karnesi

Kafa Kafaya

Aston VillaÇizimArsenal
2
1
2
Premier Lig
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
MS
Premier Lig
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
MS
Premier Lig
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
MS
Premier Lig
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
MS
Premier Lig
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
MS
7Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, 30 Aralık 2025'te Emirates Stadyumu'nda Arsenal'in 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Ondan önce Aston Villa, 6 Aralık 2025'te sahasında Arsenal'i 2-1 mağlup etmişti. Son beş Premier League karşılaşmasında Arsenal, Villa'nın iki galibiyetine karşılık üç galibiyetle daha iyi bir dereceye sahip; taraflar ayrıca Ocak 2025'te Emirates'te 2-2 berabere kaldı. Arsenal bu beş maçta 12 gol atarken, Villa yedi gol kaydetti.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
110040+43
K
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
K
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
K
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
K
5
Hull CityHull CityHUL
110020+23
K
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
K
7
Ipswich TownIpswich TownIPS
110021+13
K
8
M.CityM.CityMCI
110021+13
K
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
110010+13
K
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
B
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
10102201
B
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
K
13
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
100112-10
K
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
K
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
K
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
K
17
M. UnitedM. UnitedMUN
100102-20
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
100103-30
K
19
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
100103-30
K
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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