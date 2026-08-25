Aston Villa - Arsenal Premier League ön izlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Aston Villa - Arsenal: Maç detayları

Premier Lig - Hafta 2 31 Ağu 2026 - 15:00 Villa Park

Aston Villa ile Arsenal, 31 Ağustos 2026'da saat 19.00 GMT'de (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST) karşı karşıya gelecek.

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Birmingham'da pazartesi gecesi vitrini

Aston Villa, 2026/27 Premier League sezonunun 2. haftasını Villa Park'ta pazartesi gecesi ışıkları altında Arsenal'i ağırlayarak kapatıyor. Açılış haftasında birbirinden oldukça farklı sonuçlar alan Villa, formunu yeniden yakalamak ve Arsenal'in ivmesini durdurmak için etkileyici iç saha desteğine güvenecek. Konuk ekip açısından ise West Midlands'a yapılacak pazartesi yolculuğu, sezona art arda iki galibiyetle başlama hedefi doğrultusunda şampiyonluk iddiasının erken dönemindeki önemli bir sınav niteliği taşıyor.

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Villans, açılış gecesindeki darbenin ardından evinde reaksiyon arıyor

Unai Emery'nin ekibi, 23 Ağustos'ta Brighton & Hove Albion deplasmanında alınan zorlu 4-0'lık açılış yenilgisinin ardından pazartesi gecesine anında reaksiyon gösterme kararlılığıyla çıkıyor. Villa, Victor Lindelöf'ün kendi kalesine attığı golle erken bir darbe aldı; orta saha oyuncusu João Gomes'in 39. dakikada kırmızı kart görmesiyle de 10 kişi kaldı ve bu durum Brighton'ın farkı açmasına imkan tanıdı. Evine dönen Emery, savunma disiplinini yeniden tesis etmeye odaklanacak, ancak cezalı Gomes olmadan orta saha kurgusunu yönetmek, Arsenal'in dinamik orta alanına karşı Villa'nın kadro derinliğini sınayacak.

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Arsenal'in Coventry karşısındaki baskın açılış performansı

Mikel Arteta'nın Arsenal'i, 21 Ağustos'ta Coventry City karşısında evinde aldığı rahat 3-0'lık galibiyetin ardından güven dolu bir şekilde Villa Park'a geliyor. Kai Havertz 15. dakikada skoru açarken, Bukayo Saka ile kaptan Martin Ødegaard da gollerini atarak takımın hakim performansını taçlandırdı. Merkezi bölgelerden tempoyu kontrol edip savunmadaki keskinliğini koruyan Arsenal, ilk düdükten itibaren Villa'nın yüksek savunma hattını zorlamaya hazır görünüyor.

Tarih Arsenal'den yana

Tarihsel olarak Arsenal, bu eşleşmede genel üstünlüğü elinde bulunduruyor; son lig karşılaşmasında Aralık 2025'te Emirates Stadyumu'nda 4-1 kazanmıştı. Bununla birlikte, Villa Park'taki karşılaşmalar sürekli olarak yüksek tempolu ve fiziksel mücadelelere sahne oluyor; Villa'nın kanatlardan geliştirdiği kontra ataklar Arsenal savunma hattını son sınırına kadar zorlayabiliyor. Taktik disiplinin büyük önem taşıdığı bu pazartesi mücadelesi, ince farklara ve yoğun momentum değişimlerine sahne olacağa benziyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Unai Emery, bu maç öncesinde önemli bir eksik listesiyle karşı karşıya. Brian Madjo, Amadou Onana, Johan Manzambi, Leon Bailey ve Tammy Abraham sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek, Joao Gomes ise cezalı. Villa'nın muhtemel ilk 11'i maç saatine yakın netleşecek ve yeni bilgiler geldikçe eklenecek.

Mikel Arteta, Jurrien Timber, Bruno Guimaraes ve William Saliba'dan sakatlıkları nedeniyle yararlanamayacak, ancak Arsenal bu maça cezasız çıkıyor. Bu aşamada doğrulanmış bir muhtemel 11 bulunmuyor ve takım haberleri maç öncesinde güncellenecek.

Form durumu

Aston Villa bu maça, son dört resmi maçında galibiyet alamadan geliyor ve genel olarak son beş maçında bir galibiyet aldı. Tek galibiyetini BG Pathum United karşısındaki sezon öncesi hazırlık maçında elde eden takım, sonrasında Bayern Munich'e, UEFA Süper Kupa'da Paris Saint-Germain'e, Borussia Moenchengladbach'a ve en son Premier League açılış maçında Brighton'a 4-0 mağlup oldu. Villa bu beş maçta dört gol attı ve 10 gol yedi.

Arsenal'in form grafiği ise çok daha parlak görünüyor. Arsenal son beş maçının dördünü kazandı ve tek yenilgisini sezon öncesi hazırlık maçında Real Betis karşısında aldı. Hazırlık maçında Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup eden takım, Como ile 1-1 berabere kaldı, ardından Community Shield'da Manchester City'yi 3-0 yendi ve Premier League sezonuna Coventry City karşısında 3-0'lık galibiyetle başladı. Arsenal bu beş maçta 10 gol attı ve dört gol yedi.

İkili rekabet karnesi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, 30 Aralık 2025'te Emirates Stadyumu'nda Arsenal'in 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Ondan önce Aston Villa, 6 Aralık 2025'te sahasında Arsenal'i 2-1 mağlup etmişti. Son beş Premier League karşılaşmasında Arsenal, Villa'nın iki galibiyetine karşılık üç galibiyetle daha iyi bir dereceye sahip; taraflar ayrıca Ocak 2025'te Emirates'te 2-2 berabere kaldı. Arsenal bu beş maçta 12 gol atarken, Villa yedi gol kaydetti.