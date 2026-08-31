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Aston Villa - Arsenal Premier League maç ön izlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Aston Villa - Arsenal
Premier Lig
Aston Villa
Arsenal

Aston Villa ile Arsenal arasında Premier League'de oynanacak maçın kapsamlı ön izlemesi. Villa Park'ta pazartesi gecesi oynanacak bu karşılaşma öncesinde açılış haftasının sonuçlarını, son form durumunu ve öne çıkan hikâyeleri mercek altına alıyoruz.

Aston Villa - Arsenal: Maç detayları

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Premier Lig - Hafta 2
Villa Park

Aston Villa ile Arsenal, 31 Ağustos 2026'da saat 19.00 GMT'de (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST) karşı karşıya gelecek.

Brighton & Hove Albion v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images

Birmingham'da pazartesi gecesi şöleni

Aston Villa, 2026/27 Premier League sezonunun 2. haftasını pazartesi gecesi Villa Park'ta Arsenal'ı ağırlayarak tamamlıyor. Açılış haftasında birbirinden çok farklı sonuçlar alan Villa, formunu yeniden yakalamak ve Arsenal'ın ivmesini durdurmak için iç saha desteğine güvenecek. Konuk ekip açısından ise West Midlands deplasmanındaki pazartesi yolculuğu, sezona art arda iki galibiyetle başlama hedefi doğrultusunda şampiyonluk iddiasının erken bir sınavı niteliğinde.

Brighton & Hove Albion v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images

Aston Villa, açılış gecesindeki darbenin ardından iç sahada yanıt arıyor

Unai Emery'nin ekibi, 23 Ağustos'ta Brighton & Hove Albion deplasmanında aldığı zorlu 4-0'lık açılış yenilgisinin ardından pazartesi gecesine anında reaksiyon verme hedefiyle çıkıyor. Villa, Victor Lindelöf'ün kendi kalesine attığı golle erken bir darbe aldı, ardından orta saha oyuncusu João Gomes'in 39. dakikada gördüğü kırmızı kart takımı 10 kişi bıraktı ve bu durum Brighton'ın farkı açmasına imkan tanıdı. Evine dönen Emery, savunma disiplinini yeniden sağlamaya odaklanacak ancak cezalı Gomes olmadan orta saha dengesini korumak, Arsenal'ın dinamik orta sahasına karşı Villa'nın kadro derinliğini sınayacak.

Arsenal FC v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images

Arsenal'ın Coventry karşısındaki baskın açılış performansı

Mikel Arteta'nın Arsenal'ı, 21 Ağustos'ta Coventry City karşısında sahasında aldığı rahat 3-0'lık galibiyetin ardından büyük bir özgüvenle Villa Park'a geliyor. Kai Havertz 15. dakikada perdeyi açtı, ardından Bukayo Saka ile kaptan Martin Ødegaard gollerini atarak takımın üstün performansını taçlandırdı. Merkez bölgelerde tempoyu kontrol edip savunmadaki keskinliğini koruyan Arsenal, ilk düdükten itibaren Villa'nın önde kurduğu yapıyı zorlamaya hazır görünüyor.

Geçmişte üstün taraf Arsenal

Tarihsel olarak bu eşleşmede genel üstünlük Arsenal'da. Londra ekibi, Aralık 2025'te Emirates Stadyumu'ndaki son lig buluşmasında 4-1 galip geldi. Ancak Villa Park'taki karşılaşmalar, Villa'nın kanatlardan geliştirdiği kontra atakların Arsenal savunmasını son sınırına kadar zorlayabildiği, sürekli yüksek tempolu ve fiziksel mücadelelere sahne oluyor. Taktik disiplinin büyük önem taşıdığı bu pazartesi gecesi mücadelesi, ince farklara ve yoğun momentum değişimlerine açık görünüyor.

Muhtemel ilk 11'ler

Aston Villa: Suzuki; Cash, Lindelof, Torres, Ruggeri; Bogarde, Kamara; Buendia, Barkley, McGinn; Jackson

Arsenal: Raya; White, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz

Takım haberleri ve kadrolar

Aston Villa vs Arsenal Muhtemel kadrolar

4-2-3-1
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Diziliş
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-3-3
1Z. Suzuki2M. Cash22I. Maatsen14P. Torres3V. Nilsson Lindeloef7J. McGinn10E. Buendia53G. Hemmings8B. Kamara27L. Goretzka11N. Jackson1D. Raya3C. Mosquera4B. White6Gabriel33R. Calafiori41D. Rice8M. Oedegaard49M. Lewis-Skelly7B. Saka29K. Havertz17C. Tzolis
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
Aston Villa

İlk 11

Arsenal

Teknik direktör

  • U. Emery
  • M. Arteta

Unai Emery, bu maç öncesinde önemli bir eksik listesiyle karşı karşıya. Brian Madjo, Amadou Onana, Johan Manzambi, Leon Bailey ve Tammy Abraham sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek, Joao Gomes ise cezalı. Villa'nın öngörülen ilk 11'i maç saatine yakın netleşecek ve yeni gelişmeler oldukça eklenecek.

Mikel Arteta, Jurrien Timber, Bruno Guimaraes ve William Saliba'dan sakatlıkları nedeniyle yararlanamayacak ancak Arsenal bu maça ceza sınırında herhangi bir eksikle çıkmıyor. Bu aşamada muhtemel bir ilk 11 doğrulanmış değil ve takım haberleri maç öncesinde güncellenecek.

Form durumu

AVL

AVL - Form

BGP
K1-3
FCB
K2-1
PSG
K2-1
BMG
K2-1
BHA
K4-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5
ARS

ARS - Form

BET
K1-3
BVB
K2-3
COM
K1-1
MCI
K3-0
COV
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Aston Villa bu maça son dört resmi maçında galibiyet alamadan geliyor ve genel tabloda son beş karşılaşmasının sadece birini kazandı. Tek galibiyetini sezon öncesi hazırlık maçında BG Pathum United'a karşı alan ekip, sonrasında Bayern Münih'e, UEFA Süper Kupa'da Paris Saint-Germain'e, Borussia Moenchengladbach'a ve son olarak Premier League açılışında Brighton'a 4-0 kaybetti. Villa bu beş maçta dört gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

Arsenal cephesinde ise tablo çok daha parlak görünüyor. Arsenal son beş maçının dördünü kazandı ve tek yenilgisini sezon öncesi hazırlık maçında Real Betis karşısında aldı. Hazırlık maçında Borussia Dortmund'u 3-2 yendi, Como ile 1-1 berabere kaldı, ardından Community Shield'da Manchester City'yi 3-0 mağlup etti ve Premier League sezonuna Coventry City karşısında 3-0'lık galibiyetle başladı. Arsenal bu beş maçta 10 gol attı, 4 gol yedi.

İkili rekabette sonuçlar

Kafa Kafaya

Aston VillaÇizimArsenal
2
1
2
Premier Lig
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
MS
Premier Lig
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
MS
Premier Lig
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
MS
Premier Lig
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
MS
Premier Lig
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
MS
7Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, 30 Aralık 2025'te Emirates Stadyumu'nda Arsenal'ın 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Ondan önce Aston Villa, 6 Aralık 2025'te sahasında Arsenal'ı 2-1 mağlup etti. Son beş Premier League buluşmasında Arsenal, Villa'nın iki galibiyetine karşılık üç galibiyetle daha iyi bir sicile sahip. Taraflar ayrıca Ocak 2025'te Emirates'te 2-2 berabere kaldı. Arsenal bu beş maçta 12 gol atarken, Villa 7 gol kaydetti.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
220062+46
K
K
2
Hull CityHull CityHUL
220030+36
K
K
3
ChelseaChelseaCHE
220075+26
K
K
4
BrentfordBrentfordBRE
211041+34
B
K
5
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
211042+24
K
B
6
EvertonEvertonEVE
211031+24
B
K
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
211021+14
B
K
8
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
210174+33
K
K
9
ArsenalArsenalARS
110030+33
K
10
M. UnitedM. UnitedMUN
210154+13
K
K
11
SunderlandSunderlandSUN
21012203
K
K
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
210146-23
K
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
B
B
14
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
201123-11
B
K
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
B
K
16
FulhamFulhamFUL
200224-20
K
K
17
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
200204-40
K
K
19
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
200205-50
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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