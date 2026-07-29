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Aston Villa - Arsenal biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

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Premier Lig
Aston Villa
Arsenal

Aston Villa'nın sezonun en büyük maçlarından birine bilet alma konusunda bilmeniz gereken her şey

31 Ağustos Pazartesi günü Aston Villa, Premier League’in son şampiyonu Arsenal’ı ağırlarken dev bir gece futbolseverleri bekliyor. Villa Park’ta hafta içi ışıklar altında oynanan bir maçın yerini hiçbir şey tutmaz ve siz de bugün yerinizi alarak bu atmosferin parçası olabilirsiniz.

Bazı taraftarlar ilk iç saha görevinin daha kolay olmasını istemiş olabilir, ancak Unai Emery’nin muhteşem 3 yılı aşkın görev süresinde Villa’nın Villa Park’ta iki kez şampiyonluk yarışı veren Arsenal’ı yendiğini ve 2023/24 sezonunda Arsenal’a karşı iç saha-dış sahada kazanarak duble yaptığını unutmamaları gerekir.

Geçen sezon Villa Park’ta Arsenal’a karşı alınan 2-1’lik galibiyet, sezonun en unutulmaz zaferlerinden biriydi ve Emiliano Buendia’nın 90+5. dakikadaki golü Holte End taraftarlarını çılgına çevirmişti.

Villa Park’ta bir klasik daha mı bizi bekliyor? GOAL, Aston Villa-Arsenal maçı için biletlerin nereden alınacağı ve ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Aston Villa - Arsenal Premier League maçı ne zaman?

Aston Villa - Arsenal maçının başlama saati, 31 Ağustos Pazartesi günü Birmingham’daki Villa Park’ta BST ile 20.00 olarak planlandı.

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Premier Lig - Hafta 2
Villa Park

Aston Villa - Arsenal Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maç biletlerinden sezonluk kombinelere ve hospitality paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunur. Bu süreç, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Küresel ölçekte çok yüksek talep, karaborsayı önlemeye yönelik mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

  • Kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığındaki çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kura çekilişine katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal değeriyle satın alabilir.
  • Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satışlar neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Aston Villa - Arsenal Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine göre büyük farklılık gösterir:

  • Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma uygular. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.
  • Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kategorilere ayırır (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altı rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan karşılaşmalar Kategori A’ya girer ve en yüksek nominal fiyatlara sahip olur.
  • Koltuk konumu: Orta bölüm yan tribün ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırmaya sahipken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha uygun bütçeli seçenekler sunar.
  • Resmi üyelik gerekliliği: Ev sahibi takım biletlerini nominal değeriyle satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bilet fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletlerinde zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını resmen 2026/27 sezonu sonuna kadar uzattı ve bunun en az 2027/28 sezonu boyunca da geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, dünya sporundaki en zor bulunan biletler arasında yer alır. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine sahiplerine satılır. Bu biletler neredeyse hiçbir zaman genel satışa veya temel üyelik kuralarına düşmez.

Form durumu

AVL

AVL - Form

SCF
K0-3
MCI
K1-2
WAL
K0-5
POR
K2-1
RSO
K2-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
3/5
ARS

ARS - Form

WHU
K0-1
BUR
K1-0
CRY
K1-2
PSG
K1-1
GIR
K1-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Son karşılaşmalardaki rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

Aston VillaÇizimArsenal
2
1
2
Premier Lig
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
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Aston Villa
AVL
1
MS
Premier Lig
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Aston Villa
AVL
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
MS
Premier Lig
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Arsenal
ARS
2
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Aston Villa
AVL
2
MS
Premier Lig
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Aston Villa
AVL
0
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Arsenal
ARS
2
MS
Premier Lig
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
MS
7Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5

Takım haberleri ve kadrolar

Aston Villa vs Arsenal Muhtemel kadrolar

Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Diziliş
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Arsenal crest
Arsenal
ARS

Teknik direktör

  • U. Emery

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
Coventry CityCoventry CityCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
Hull CityHull CityHUL
00000000
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
00000000
13
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
M.CityM.CityMCI
00000000
16
M. UnitedM. UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
00000000
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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