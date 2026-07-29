31 Ağustos Pazartesi günü Aston Villa, Premier League’in son şampiyonu Arsenal’ı ağırlarken dev bir gece futbolseverleri bekliyor. Villa Park’ta hafta içi ışıklar altında oynanan bir maçın yerini hiçbir şey tutmaz ve siz de bugün yerinizi alarak bu atmosferin parçası olabilirsiniz.

Bazı taraftarlar ilk iç saha görevinin daha kolay olmasını istemiş olabilir, ancak Unai Emery’nin muhteşem 3 yılı aşkın görev süresinde Villa’nın Villa Park’ta iki kez şampiyonluk yarışı veren Arsenal’ı yendiğini ve 2023/24 sezonunda Arsenal’a karşı iç saha-dış sahada kazanarak duble yaptığını unutmamaları gerekir.

Geçen sezon Villa Park’ta Arsenal’a karşı alınan 2-1’lik galibiyet, sezonun en unutulmaz zaferlerinden biriydi ve Emiliano Buendia’nın 90+5. dakikadaki golü Holte End taraftarlarını çılgına çevirmişti.

Villa Park’ta bir klasik daha mı bizi bekliyor? GOAL, Aston Villa-Arsenal maçı için biletlerin nereden alınacağı ve ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Aston Villa - Arsenal Premier League maçı ne zaman?

Aston Villa - Arsenal maçının başlama saati, 31 Ağustos Pazartesi günü Birmingham’daki Villa Park’ta BST ile 20.00 olarak planlandı.

Premier Lig - Hafta 2 31 Ağu 2026 - 15:00 Villa Park

Aston Villa - Arsenal Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maç biletlerinden sezonluk kombinelere ve hospitality paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunur. Bu süreç, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Küresel ölçekte çok yüksek talep, karaborsayı önlemeye yönelik mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

Kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığındaki çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kura çekilişine katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal değeriyle satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satışlar neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Aston Villa - Arsenal Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine göre büyük farklılık gösterir:

Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma uygular. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kategorilere ayırır (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altı rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan karşılaşmalar Kategori A’ya girer ve en yüksek nominal fiyatlara sahip olur.

Koltuk konumu: Orta bölüm yan tribün ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırmaya sahipken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha uygun bütçeli seçenekler sunar.

Resmi üyelik gerekliliği: Ev sahibi takım biletlerini nominal değeriyle satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bilet fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletlerinde zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını resmen 2026/27 sezonu sonuna kadar uzattı ve bunun en az 2027/28 sezonu boyunca da geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, dünya sporundaki en zor bulunan biletler arasında yer alır. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine sahiplerine satılır. Bu biletler neredeyse hiçbir zaman genel satışa veya temel üyelik kuralarına düşmez.

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