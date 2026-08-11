Aston Villa'nın 2026/27 sezonunda da Villa Park'ta tempoyu bir kez daha yükseltmesi bekleniyor.

42.000'den fazla taraftarın Villa Park turnikelerinden geçmesiyle, bordo-mavili efsanevi duvarın takımı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Premier League sıralamasında ileri taşıması bekleniyor.

Peki Aston Villa'yı sahada izlemek için biletinizi nasıl alabilirsiniz? GOAL, 2026-27 sezonunda onları izlemenin yollarını, biletlerin nerede bulunacağını, kombine yenilemelerini, üyelik fiyatlarını ve şu anda sunulan premium paketleri içerecek şekilde sizin için açıklıyor.

Yaklaşan Aston Villa 2026/27 Premier League fikstürü ve biletler

Aston Villa Premier League biletleri nasıl alınır?

Villa Park'ta Aston Villa bileti almak için belirli resmî kanalları kullanmak gerekiyor; çünkü yüksek talep nedeniyle standart genel satış koltukları hızla tükeniyor ve biletler Aston Villa Uygulaması üzerinden dijital olarak teslim ediliyor.

İşte bunları satın almanın en hızlı yolu:

Resmî Üyelik ve Kuralar : Bir Resmî Üyelik kademesine katılmak, birincil erişim için kritik önem taşıyor. Bu, üye kuralarına giriş hakkı veriyor ve başlama vuruşundan 3 ila 4 hafta önce öncelikli satış pencereleri sağlıyor.

: Bir Resmî Üyelik kademesine katılmak, birincil erişim için kritik önem taşıyor. Bu, üye kuralarına giriş hakkı veriyor ve başlama vuruşundan 3 ila 4 hafta önce öncelikli satış pencereleri sağlıyor. Resmî Bilet Değişim Platformu: Üyeler, maça gidemeyen kombine sahiplerinin kulübün resmî yeniden satış portalı üzerinden doğrudan listelediği, nominal değerdeki biletleri satın alabiliyor.

Üyeler, maça gidemeyen kombine sahiplerinin kulübün resmî yeniden satış portalı üzerinden doğrudan listelediği, nominal değerdeki biletleri satın alabiliyor. Resmî Ağırlama Paketleri: Maç günü ağırlama deneyimi rezervasyonu yapmak, üyeliğe ihtiyaç duymadan veya kuraya girmeden giriş garantisi veriyor.

Maç günü ağırlama deneyimi rezervasyonu yapmak, üyeliğe ihtiyaç duymadan veya kuraya girmeden giriş garantisi veriyor. İkincil Pazar Yerleri: Tükenen Premier League veya Avrupa maçları için taraftarlar, alternatif taraftardan taraftara yeniden satış seçenekleri sunan ikincil platformlara yönelebilir. Satın alma yaptığınız sitenin hüküm ve koşullarını kontrol edin.

Aston Villa kombine biletleri nasıl alınır?

Villa Park'taki her iç saha Premier League maçı için yerinizi garanti etmenin tek yolu, Aston Villa kombinesine sahip olmak.

Bir kombine, kulübün ev sahipliği yaptığı 19 lig maçının tamamına giriş hakkı tanıyor ve eleme usulü kupa maçları için öncelikli rezervasyon pencereleri sunuyor.

2026-27 sezonu kombineleri tükendi, en ucuz yetişkin kombine fiyatları £703'ten başlıyor.

Mevcut kombine sahipleri her yeni sezon öncesinde öncelikli yenileme pencereleri elde ederken, satın almak isteyenler resmî kombine bekleme listesine kayıt yaptırabiliyor.

Aston Villa biletleri ne kadar?

Kombineler mevcut olmadığı için, bu sezon Villa Park'ta Aston Villa maçlarına gidecek taraftarların büyük çoğunluğu seçtikleri maç için tek maçlık bilet satın alacak.

Bunlar maç bazında satışa sunuluyor ve koltuk konumu, maç ve rakip gibi etkenlere bağlı olarak sezon boyunca farklı fiyat aralıklarında sunuluyor.

Aşağıda, geçen sezonun Kategori A fiyat tablosu baz alınarak Aston Villa'nın bu sezonki maç fiyatlarını bulabilirsiniz:

Fiyat Bölgesi Yetişkin 66 Yaş Üstü / 21 Yaş Altı Silahlı Kuvvetler 18 Yaş Altı 14 Yaş Altı Bölge 1 £82,00 £61,50 £65,50 £42,00 £25,00 Bölge 2 £76,00 £57,00 £61,00 £39,00 £23,00 Bölge 3 £71,00 £53,00 £56,50 £35,50 £21,00 Bölge 4 £58,00 £43,50 £45,50 £29,50 £17,50 Tekerlekli sandalye alanları £58,00 £43,50 £45,50 £29,50 £17,50

Aston Villa biletleri ne zaman satışa çıkar?

2026-27 sezonu için genel biletler ve premium ağırlama paketleri, kulübün resmî bilet platformu üzerinden sorgulama ve satın alma için mevcut.

Maç günü biletleri genellikle başlama vuruşundan 4 ila 5 hafta önce satışa sunuluyor; genel satışa çıkmadan önce ilk olarak resmî üyeler için özel öncelik pencereleri açılıyor.

Aston Villa bilet durumunu nasıl kontrol edebilirim?

Unai Emery'nin ekibi yurt içinde ve Avrupa'da üst seviyede mücadele etmeyi sürdürdükçe Aston Villa biletlerine olan talep rekor seviyede kalmaya devam ediyor.

Yaklaşan maçlar için gerçek zamanlı uygunluğu kontrol etmenin en güvenilir yeri, avfc.co.uk adresindeki kulübün resmî portalı.

Aston Villa üyeliği ne kadar?

Resmî Aston Villa üyeliği, iç saha maç bileti satışlarına öncelikli erişim, özel perakende indirimleri ve dijital içerik sağlıyor.

2026-27 sezonu için mevcut üyelik kademeleri:

Yetişkin : £50

: £50 Kadın Takımı : £30

: £30 Video Üyeliği : £35

: £35 Video Lite : £15

: £15 Junior (3-11 ve 12-17 yaş) : £30

: £30 Junior (0-2 yaş): Ücretsiz

Aston Villa premium deneyimleri nereden satın alabilirim?

Satın alınabilecek üç Aston Villa premium deneyimi bulunuyor:

Lower Grounds Premium: Özel lounge'a erişim, Trinity Stand koltukları, maç öncesi ve sonrası imkânlar, dev ekranlar, eski oyuncularla soru-cevap etkinlikleri, ücretsiz yiyecek ve bar ile resmî maç günü programı.

Özel lounge'a erişim, Trinity Stand koltukları, maç öncesi ve sonrası imkânlar, dev ekranlar, eski oyuncularla soru-cevap etkinlikleri, ücretsiz yiyecek ve bar ile resmî maç günü programı. 150 Club: Doug Ellis Stand'da orta saha çizgisi üzerinde dolgulu koltuklar, karşılama içecekleri, masaya servis yemek, devre arası şef spesiyalleri, Villa efsanelerinin ziyaretleri ve maç günü hediyeleri.

Doug Ellis Stand'da orta saha çizgisi üzerinde dolgulu koltuklar, karşılama içecekleri, masaya servis yemek, devre arası şef spesiyalleri, Villa efsanelerinin ziyaretleri ve maç günü hediyeleri. 82 Champions Club: Trinity Road Stand'da merkezi konumda dolgulu koltuklar, iki aşamalı yemek deneyimi, ücretsiz bar ve efsane isimlerin katılımı.

Tüm premium paketler için Aston Villa'nın resmî internet sitesi üzerinden doğrudan bilgi alınabilir veya rezervasyon yapılabilir.