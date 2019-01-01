Astana - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Puansız Astana ile lide Manchester United Kazakistan'da karşı karşıya geliyor.

L Grubu'nda Astana ile kozlarını paylaşıyor. Zorlu maç öncesi Manchester United'ın 10 puanı bulunurken, Astana henüz puan alamadı. Gruptan çıkmayı başaran İngiliz temsilcisi bu maçı kazanırsa lider olarak gruptan çıkacak. Kazakistan ekibinin ise bu maçta bir iddiası bulunmuyor.

İki takım arasında İngiltere'de oynanan ilk maçı Manchester United, 1-0 kazanmıştı.

Zorlu karşılaşmayı Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Donatas Rumsas yönetecek.

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Astana - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta?

Astana ile Manchester United arasındaki mücadele 28 Kasım Perşembe saat 18:50'de başlayacak.

Astana - Manchester United maçı hangi kanalda?

Astana Arena'da oynanacak maçı beIN Sports MAX HD 1'den canlı izleyebilirsiniz.

Muhtemel 11'ler

İki takımın muhtemel ilk 11'leri şu şekilde;

Astana: Eric, Rukavina, Logvinenko, Postnikov, Shomko, Maevski, Sigurjonsson, Tomasov, Rotariu, Murtazayev, Khizhnichenko

Manchester United: Grant, Shaw, Tuanzebe, Bernard, Laird, Garner, Levitt, Chong, Gomes, Lingard, Greenwood