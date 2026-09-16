Anfield Road’da sağanak yağmur altında, eski RB Leipzig orta saha oyuncusu maçın skorunu belirleyen golü enfes bir vuruşla attı. Cody Gakpo’nun merkezi pozisyondaki pasını göğsüyle yumuşatan Szoboszlai, topu bir kez sektirdikten sonra yaklaşık 30 metreden sağ ayağıyla sağ üst köşeye çaktı.

Tottenham kalecisi Martin Dubravka da etkileyici bir şekilde uçarcasına uzandı, ancak topun harika falsosu karşısında çabası sonuçsuz kaldı. Taraftarlar ve yorumcular kendinden geçerken Szoboszlai, sağ kulağına gösterişli biçimde parmağını götürerek sevindi. Daily Mail, “Bazıları onu kibirli bulabilir ama böyle goller atabiliyorsanız kim bulmaz ki?” diye yazdı.

Daha sonra Macar basınından index.hu, “Seyircileri yüzyılın golüyle büyüledi” diye yazdı. Sky Sports için ise gol “büyülü” ve “olağanüstü”ydü.

Liverpool’un yeni teknik direktörü Andoni Iraola da övgüler yağdırdı: “Üçüncü gol dünya klası, olağanüstü.” Szoboszlai’nin uzak mesafe şutlarındaki özel yeteneğiyle ilgili olarak ise şunları söyledi: “Onunla ilgili mesele şu ki, şut çekmeden önce gol atabileceğine güveniyorsunuz. Diğer oyuncularda belki, ‘Çok uzak’ diye düşünürsünüz. Onun için bunun gol olabileceğini düşünüyorsunuz.”

Bu, Szoboszlai’nin bu sezon altıncı maçındaki üçüncü golü oldu. Daha önce Premier League açılışında Newcastle United ile 2-2 berabere kalınan maçta ve Atletico Madrid’e karşı Şampiyonlar Ligi’nde alınan 2-1’lik galibiyette de ağları havalandırmıştı.

Dominik Szoboszlai, Tottenham maçında oyuna sonradan giriyor

Szoboszlai’nin pozisyonu konusunda Reds cephesinde gerçekten de tartışmalar var. 2024/25 sezonundaki şampiyon orta saha üçlüsü Szoboszlai, Ryan Gravenberch ve Alexis Mac Allister, oyun kurucu Florian Wirtz’in transferinin ardından yeniden şekillendirildiği için Szoboszlai bir süre daha geride görev yaptı.

Ayrıca Liverpool sağ bek pozisyonunda da sorun yaşıyor; bu nedenle 25 yaşındaki oyuncu burada da birkaç kez görev yaptı. Spurs karşısında yaklaşık bir saatin ardından genç oyuncu James McConnell’ın yerine oyuna dahil oldu ve asıl pozisyonunda oynadı.

Wirtz, Spurs maçında dinlendirildi ve kadroda yer almadı. Londra temsilcisi lig rakibine karşı alınan galibiyetle Liverpool, Carabao Cup’ta dördüncü tura yükseldi. Milli maç arasından önce ligin sekizinci sırasındaki ekip, pazar günü Iraola’nın eski kulübü AFC Bournemouth ile karşılaşacak.